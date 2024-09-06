Украина: война против Православия набирает обороты

00:30 08.09.2024

На очереди – Молдова, другие постсоветские и восточноевропейские страны



06.09.2024 | Дмитрий РОСТОВ



Еще в конце августа – в т. н. День независимости Украины – В. Зеленский подписал одобренный Верховной радой законопроект, запрещающий Украинскую православную церковь (УПЦ). Запрет канонической православной церкви Киевским режимом – событие предсказуемое, полностью отражающее суть нынешней украинской власти и активно подыгрывавших ей Онуфрия со товарищи, почему-то решивших, что сумеют таким образом всех обхитрить. Удивителен не сам запрет, а то, как долго с этим тянули.



Напомним, что 27 мая 2022 года участники "Собора Украинской православной церкви" заявили о разрыве канонических связей с Москвой и осудили Патриарха Московского и Всея Руси, заявив о "полной самостоятельности" от РПЦ. По укоренившейся привычке: раз уж проблема неизбежна – то предавать нужно первым. Помогло?



Как справедливо отмечают вдумчивые исследователи, нынешний запрет УПЦ, как и более ранний запрет коммунистической символики на Украине, направлены на одно и то же – лишение народа его настоящей памяти, навсегда и неразрывно объединяющей Украину с Россией, с той оговоркой, что наши православные корни уходят в историческое время намного глубже, чем великий советский проект.



Христианские и коммунистические ценности и идеалы – в равной степени – кость в горле вечно голодного фашиствующего глобализма на западный манер, пожирающего сегодня человеческие жизни на просторах порожденной им и кормящей его войны. Любой из видов нашей духовности для него гораздо опаснее, чем все ракеты и дроны, вместе взятые.



Мы оказались свидетелями и участниками небывалой попытки отмены глобальной корпоративной властью не только России и русских, но и всего человеческого в людях. Запрет УПЦ или недавние постановки парижской Олимпиады – такая же отмена европейской и мировой культуры, как и цензура музыки "неправильного" (с точки зрения нынешней ЛГБТ-пропаганды) Чайковского или борьба в Киеве с мемориальными табличками в честь Булгакова, в миллион раз большего киевлянина, чем вся заседающая на Банковой шваль.



Одна из целей преступного запрета УПЦ – обильное удобрение поросли еще одной мерзости – украинского антисемитизма, поскольку многие невежды с удовольствием подхватят уже брошенный в массы тезис "жидюга Зеленский запретил православную церковь". Еще одна цель – подстегивание религиозной вражды и русофобии в других странах, где все еще сильно влияние канонического православия. Ведь, как известно, вслед за религиозной войной туда, где потеряли Бога, приходит война гражданская.



Параллельно с запретом на Украине процесс отторжения РПЦ провоцируется также в Молдавии, Эстонии, Литве, Латвии, Казахстане, Белоруссии, Чехии, Болгарии, Польше, Румынии... Наиболее вероятным в ближайшее время кандидатом на повторение "украинского сценария" на данный момент делают Молдавию. По сообщению правящей партии парламента "Действие и солидарность" (PAS), у местных русофобов во власти уже "возникло понимание необходимости запрещения любой деятельности Русской православной церкви на территориях страны".



Предвестниками религиозной войны в регионе можно считать те методы, которыми режим Санду продолжает наступление на православных и "защищает" ради голосов избирателей Кишиневско-Молдавскую митрополию - самоуправляемую часть РПЦ. В последних числах августа 2024 года депутат от правящей партии PAS В. Шоймару в эфире финансируемого Румынией канала TVR Moldova призвал "как Украина, отречься от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская". Шоймару считает, что "вопрос митрополии решится этой осенью" (то есть сразу же после того, как М. Санду официально добьется второго президентского срока и перестанет ориентироваться на общественное мнение).



После спровоцированного таким образом общественного резонанса, сама М. Санду сразу же заявила, что Молдавской митрополии "ничего не угрожает", а власти якобы имеют "хорошие отношения" с обеими митрополиями в стране. При этом очевидно, что заявление Санду о "защите" местной митрополии РПЦ – это всего лишь игра на публику, часть ее избирательной кампании и попытка привлечь на свою сторону колеблющийся электорат.



Санду еще год назад назвала Православную церковь Молдовы ретранслятором "российской пропаганды" и "угрозой для страны". Теперь же (и только на время избирательной гонки) она пытается представить себя с ее помощью "гарантом религиозного мира". Как по мановению волшебной палочки, внезапно утихли и провокации со стороны Бессарабской митрополии – аккурат в ожидании президентских выборов в Молдавии, которые пройдут 20 октября.



В то же время заявления депутата Шоймару полностью вписываются в логику мышления нынешнего режима. Молдавское общество однажды уже поверило ложным обещаниям М. Санду не ограничивать сферу применения русского языка. Сейчас подобным образом на благо ее президентской кампании используют и религиозный фактор. Хотя тот же Шоймару уже предельно четко указал, когда власти возобновят радикальное наступление на Молдавскую митрополию РПЦ.



Бессарабская митрополия, которая подчиняется Бухаресту, начала наступление на Кишиневско-Молдавскую митрополию еще минувшей осенью. Известно, что в настоящее время премьер-министр Молдавии Дорин Речан активно склоняет православное духовенство к смене патриархата. Близкие связи с Румынской церковью имеет и сама М.Санду. В свою очередь правительство Румынии объявило о ежегодном выделении 2 млн евро на деятельность своей митрополии в Молдавии.



После этого начались агрессивные информационные атаки на Молдавскую митрополию РПЦ, переманивание священников с целыми приходами на румынскую сторону. Год назад группе священников из Кишинева предложили выйти из-под покровительства РПЦ и перейти под власть Румынского патриарха. Тогда Молдавский митрополит созвал собрание настоятелей церквей и монастырей, на котором большинство поддержало сохранение своего статуса в рамках Русской церкви, чтобы не провоцировать раскол в обществе.



Соответственно, в данном контексте желание отделить Кишиневско-Молдавскую митрополию от Русской церкви является не только проявлением антирусской повестки Запада, ориентированной на раскол православия в целом, но и свидетельством экспансионистского духа государственной и церковной политики натовской Румынии в частности.



Активно провоцируют церковный раскол по украинскому сценарию и в Эстонии, где проживает одна из крупнейших православных общин Прибалтики (помимо русских, составляющих свыше 25% населения республики, православными являются также более 15% эстонцев). Под давлением местных властей Эстонская православная церковь (ЭПЦ) уже внесла изменения в собственный устав, вырезав из него все упоминания Московского патриархата. Кроме того, в новой редакции закреплена "самостоятельность" ЭПЦ в церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских сферах.



Систематическое давление на православную церковь в Эстонии усилилось после того, как местный парламент обвинил 6 мая Русскую православную церковь в поддержке СВО на Украине. Туземное МВД пошло еще дальше и предложило признать РПЦ "террористической организацией". Поводом для столь истеричной реакции стало проведение в конце марта в Москве съезда Всемирного русского народного собора, где обсуждали в том числе происходящее на Украине. Поскольку мероприятие проходило под председательством патриарха Кирилла, власти Эстонии воспользовались этим обстоятельством как поводом для того, чтобы обрушиться на православную церковь.



Ранее эстонские власти выслали из страны предстоятеля ЭПЦ митрополита Е. Решетникова, не продлив ему вид на жительство и признав "угрозой для национальной безопасности". В гонениях на православную церковь и требованиях от нее полного разрыва с Московским патриархатом особо следует отметить роль МВД и лично министра Лаури Ляэнеметса. По мнению экспертов, уступки, на которые пошла ЭПЦ, исключив упоминание Московского патриархата из своего устава, вряд ли удовлетворят эстонские власти, и давление на нее будет продолжено. Более того, чем более уступчивыми будут православные иерархи, тем более наглым и жестким будет это давление.



На фоне происходящего на Украине, в Молдавии и Прибалтике, все активнее преследуют Русскую Православную Церковь и в странах Восточной Европы, не входивших в СССР. В конце августа Комитет по безопасности Сената Чехии потребовал от правительства провести специальное расследование на предмет "распространения российского влияния" через местные приходы РПЦ. Члены комитета хотят установить факт осуществления такого "влияния", чтобы лишить РПЦ в Чехии регистрации. Это автоматически повлечет запрет всей деятельности РПЦ в стране. Расследованием должны заняться чешские спецслужбы при содействии министерства культуры. "Свобода религии и собраний не должны пострадать из-за незаконной активности враждебного государства", – лицемерно заявил представитель комитета Павел Фишер, изображая заботу о свободе вероисповедания в Чехии и занимая тем самым очень удобную позицию – ведь если будут введены ограничения на деятельность религиозных учреждений, Прага сможет всегда заявлять, что это делается из-за "незаконной активности" православных русских людей.



Тем временем на Западе вопросы религии в целом и православия в частности все чаще и обстоятельнее обсуждают не в университетских аудиториях, а в военных аналитических центрах. Хотя, казалось бы, сегодняшние священники очень далеки от военной проблематики и совершенно не похожи на воинов и рыцарей, как было некогда. Тем не менее сами военные относятся к религиозной проблематике все более серьезно и въедливо.



Характерный пример подобного отношения – лекция "Религия и Сопротивление" о противодействии русскому православию со стороны некоторых деятелей украинского клира, прочитанная осенью 2022 года в Военном колледже Армии США (высшее военное учебное заведение сухопутных войск США) аналитиком РЭНД-корпорейшн и действующим (!) членом влиятельнейшего Совета по международным отношениям Heather S. Gregg. Примечательно и то, что эту весьма авторитетную в определенных кругах даму, имеющую степень доктора политологии и специализирующуюся на разжигании этно-конфессиональной розни на Ближнем Востоке и Балканах, как и многих других военных экспертов, после начала СВО на Украине срочно "перепрофилировали" с проблематики ислама, которой она долгое время профессионально занималась, на православие.