Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпиады

00:35 08.09.2024

Китайские спортсмены на данный момент завоевали в Париже 196 медалей - 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых. На втором месте британцы (107 наград), они уже лишились математических шансов обойти команду Китая



Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр 2024 года в Париже.



В данный момент на счету китайских спортсменов 196 медалей - 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых.



На втором месте сборная Великобритании (45-38-27). Британцы лишились математических шансов догнать китайцев.



Команда Китая выиграла медальный зачет на летней Паралимпиаде в шестой раз подряд.



Российские спортсмены, которые выступают в Париже в нейтральном статусе, завоевали 58 медалей - 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая. Российской сборной нет в официальном медальном зачете Паралимпиады-2024, с таким результатом они были бы в нем сейчас на десятом месте.



Паралимпиада завершится в Париже 8 сентября.