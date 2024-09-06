Настоящая номадка (кочевница) Номинзул Зандан представит Монголию на конкурсах топ-моделей и красавиц

00:43 08.09.2024

Дочь пастуха представит Монголию на конкурсе красоты



Номинзул Зандан будет представлять Монголию на конкурсе Miss Universe 2024, который пройдет в Мехико, Мексика, в ноябре этого года.



Номинзул является победительницей конкурса Miss Universe Mongolia 2023, но не смогла принять участие в конкурсе Miss Universe 2023 из-за того, что на момент начала конкурса она была несовершеннолетней.



Год спустя по запросу организации Miss Universe Mongolia Номинзул Зандан была утверждена в качестве участницы, представляющей Монголию на конкурсе 2024 года.



Номинзул родилась и выросла в сомоне Могод аймака Булган в семье пастуха.