 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Настоящая номадка (кочевница) Номинзул Зандан представит Монголию на конкурсах топ-моделей и красавицНастоящая номадка (кочевница) Номинзул Зандан представит Монголию на конкурсах топ-моделей и красавиц
00:43 08.09.2024

Дочь пастуха представит Монголию на конкурсе красоты

Номинзул Зандан будет представлять Монголию на конкурсе Miss Universe 2024, который пройдет в Мехико, Мексика, в ноябре этого года.

Номинзул является победительницей конкурса Miss Universe Mongolia 2023, но не смогла принять участие в конкурсе Miss Universe 2023 из-за того, что на момент начала конкурса она была несовершеннолетней.

Год спустя по запросу организации Miss Universe Mongolia Номинзул Зандан была утверждена в качестве участницы, представляющей Монголию на конкурсе 2024 года.

Номинзул родилась и выросла в сомоне Могод аймака Булган в семье пастуха.

Источник - asiarussia.ru
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