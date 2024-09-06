"Быть полезными России". Как непримиримый лидер Дагестана завершил войну

00:52 08.09.2024 Дмитрий Губин

6 сентября 2024



"Шамиль взят. Поздравляю Кавказскую армию!". Этим кратким сообщением генерал-адъютанта Александра Барятинского о занятии дагестанского аула Гуниб завершилась целая эпоха в истории России.



Кавказская война, изнурявшая и империю, и горские народы, не прекращалась более сорока лет: с 1817 года и до 6 сентября 1859 года, когда пал последний оплот "немирных горцев" на востоке Кавказа, а сам амир аль-муминин - "повелитель правоверных", имам Шамиль сдался в плен солдатам корпуса Барятинского.



Бои на западном Кавказе, в черкесских землях шли до 1864 года, но это было уже послесловием - по мнению историков, исход войны (за ходом которой пристально следили в Стамбуле и Лондоне) стал ясен именно тогда, в ауле Гуниб, ровно 165 лет назад.



По свидетельствам очевидцев, увидев, что сопротивление бесполезно, имам с оружием вышел к победителям, сказав: "Как мед может приобретать горький привкус, так и война может стать бессмысленной".



Бывший непримиримый противник прожил последние 12 лет в статусе подданного Российской империи, потомственного дворянина Калужской губернии.



В описаниях этого времени есть любопытный эпизод: во время путешествий по русской глубинке Шамиль гостил в имении бывшего врага, князя Барятинского в Марьине (нынешний Рыльский район Курской области). К слову, интересная историческая перекличка - на территории имения находятся палаты гетмана Мазепы.



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Есть легенда, что Шамиль по пути в Мекку (русское правительство отпустило экс-врага в хадж в Аравию, где тот скончался) останавливался на несколько дней у отставного генерала Барятинского в другом имении - близ Льгова на берегу реки Сейм. Имам совершал намазы в маленькой псевдоготической башенке, которую с тех пор так и зовут - "Башня Шамиля".



Все эти названия в наши дни на слуху. Льгов и Рыльск - в те годы мирная сонная провинция - сейчас не только приграничные, но, увы, и прифронтовые города. По мостам через Сейм, по которым пытаются прорваться ВСУ, бьет наша артиллерия. Кавказ, "пылавший" и в XIX веке, и на рубеже XX и XXI веков, сейчас, напротив, надежный тыл, откуда на защиту общей страны идут добровольцы и контрактники.



Нынешнюю фронтовую работу кавказцев можно назвать исполнением завета Шамиля во время принесения им (и его сыновьями Гази-Мухаммадом и Мухаммадом-Шапи) присяги России в 1866 году:



"Я завещал своим детям и своим единоверцам быть верноподданными России и полезными слугами нашему Отечеству".



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Но этой присяге (которой следовали и добровольцы-кавалеристы "Дикой дивизии" времен Первой мировой, и дагестанские ополченцы 1999 года) предшествовала долгая вражда - которой в целях ослабления России пользовались внешние силы.



Британия и Османская империя рассматривали Северный Кавказ в качестве тарана против нашей страны, равно как сейчас сейчас коллективный Запад отводит ту же роль Украине. При этом - и это было заметно на примере Кавказской войны - иноземные державы использовали и подпитывали уже возникшие сложности в отношениях между горцами и подданными "белого царя".



"Стал давать цену только железу"



Долгое время, до первой четверти XIX века, российские власти проводили по отношению к этой горной территории политику, описанную генералом Василием Потто в труде "Кавказская война":



"Все наши отношения с мелкими кавказскими владениями носили характер каких-то мирных переговоров и договоров. Большей части не только дагестанских и иных ханов, но даже чеченским старшинам… Россия платила жалование".



Пока это была "серая зона" в приграничье, то такая политика вкупе с действиями терского казачества была вполне адекватной. Когда же в результате войн с Персией и Османской империей Россия присоединила Закавказье, то сообщение с новоприобретенными землями через неподконтрольную зону стало абсолютно нетерпимым.



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В 1817 году Александр I поручил герою наполеоновских войн генералу Алексею Ермолову навести порядок в Кавказских горах. "Принципом Ермолова было, что золото - не охрана от неприятеля, и он стал давать цену только железу, которое и заставил ценить более золота", - обтекаемо пишет генерал Потто. Для пресечения горских набегов Ермолов действовал жестко - не ограничиваясь строительством крепостей и созданием просек в "серой зоне", он прибегал к разорению "бандитских гнезд" и взятию аманатов - заложников.



Через два года пошла иностранная "помощь" - в 1819-м анапский паша (Черноморское побережье тогда еще контролировалось турками) направил к закубанским адыгам агентов, которые "возмущают черкес, уговаривают их к нападению на русскую границу, а более всего на Екатеринодар как главный пункт черноморского населения".



В это же время фиксируется проникновение британских эмиссаров на Северный Кавказ. Дипломат Дэвид Уркварт, который в 1830-е прибыл из Стамбула и "в поле" - в Закубанье - курировал "черкесский вопрос", и капитан Лайонс, который тогда же подвозил оружие северокавказским князьям и вождям, шли уже по путям, проторенным другими "агентами влияния". Местные правители же принимали помощь как должное, считая ее подспорьем в войне - которую они считали религиозной.



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Петербург тем временем, похоже, недооценивал значимость и военную опасность событий на юге. Генерал от инфантерии Алексей Вельяминов доказывал двору: можно было закончить войну за шесть лет при условии дополнительного выделения 14 млн рублей (сумма большая, но надо учесть, что бюджет исчислялся сотнями миллионов рублей) и увеличения личного состава.



Но, по словам Потто, "государь полагал, что одной двадцатой дивизии в полном составе… будет достаточно Паскевичу (преемнику Ермолова. - Прим. ред.), чтобы довести до конца начатое покорение Кавказа". Несколько напоминает обещание Павла Грачева в декабре 1994-го - завершить чеченскую кампанию при помощи одного парашютно-десантного полка.



В реальности же война не просто затягивалась, но и выходила на новый уровень



Поэт и его мюриды



После отставки Ермолова боевые действия велись, но ставка опять была сделана на приведение к лояльности местных элит и интеграции их в российское общество.



В Закавказье такая практика была весьма успешной - там государственная традиция укреплялась тысячелетиями и племенная структура отсутствовала.



В Дагестане и Чечне, увы, она работала с переменным успехом, и местные вожди неоднократно перебегали из одного лагеря в другой. Возможно, и там бы она восторжествовала когда-нибудь, если бы не, как сейчас модно говорить, "прилетел черный лебедь" в лице имама Гази-Мухаммада. Этот суфийский шейх, поэт и муджаддид (реформатор), был еще и талантливым организатором.



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При поддержке местного духовенства он объявил газават (священную войну неверным). Так произошло объединение отдельных ополчений в единую управляемую структуру мюридов - в переводе с арабского "последователей".



Первый имам руководил недолго и погиб в битве за аул Гимры с войсками генерала Розена. Преемник Гази-Мухаммада - Гамзат-бек был имамом недолго, всего год, и был зарезан во время пятничной молитвы в главной мечети аула Хунзах. Гамзат стал жертвой кровной мести - которую, к слову, объявил аварский правитель Хаджи-Мурат - воспетый Львом Толстым в одноименной повести.



Наконец, в 1834 году третьим имамом Чечни и Дагестана стал друг детства и соученик Гази-Мухаммада - Шамиль. И это было не просто "кадровое решение", а коренное изменение войны.



"Чистосердечно преданные имаму"



Четверть века Шамиль командовал войском в Чечне и Дагестане и не без успеха пытался создать государство на этой территории. Причем государство особенное во многих отношениях. В одном он во многом предвосхитил будущее - строил исламскую теократию, а не традиционную монархию.



Потом так будут действовать суданские махдисты, сторонники аятоллы Хомейни в Иране и запрещенные в РФ афганские талибы. Но задача третьего имама была сложнее.



На землях, подчиненных Шамилю, вообще не было городов, поэтому - до начала сопротивления российским войскам - государства как такового в Чечне и значительной части Дагестана не было. Теперь оно было создано директивным образом.



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Причем Шамиль опирался не на родоплеменную или феодальную знать (тем более что последней в горной Чечне просто не было), а на наибов - своих уполномоченных, которые набирались из наиболее способных горцев и подчинялись напрямую повелителю правоверных.



Наибы "чистосердечно были преданы имаму и ради дела не жалели ни своего имущества, ни себя, соблюдая среди народа, подвластного им, справедливость…", вспоминал зять Шамиля Абдуррахман Казикумухский. Наибом аварских земель был упомянутый выше Хаджи-Мурат.



Именно при Шамиле горские ополчения превратились в полноценную армию, и из отдельных стычек и операций местного значения боевые действия на Кавказе переросли в настоящую войну. Где успели повоевать и поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов, и юнкер 20-й артиллерийской бригады граф Лев Толстой.



Перечисление "боестолкновений" (выражаясь языком сводок Первой и Второй чеченских) заняло бы слишком много времени. Достаточно сказать, что воспетое Лермонтовым сражение на реке Валерик - в котором русский отряд генерала Галафеева бился с мюридами Ахверд Магомы, одного из наиболее способных "генералов" Шамиля, - считается одним из самых кровавых сражений 1840-х.



Медальон от султана



Во время Крымской войны Шамиль, по сути, открыл второй фронт, двинув дагестанских горцев в Кахетию, где их остановили русские войска. Историки считают, что вторжение произошло после имевших место в 1854 году переговоров имама с эмиссарами от турецкой Анатолийской армии. Еще ранее, в начале войны Шамиль получил предложение приготовиться к встрече союзных (то есть англо-франко-турецких) войск в Имеретии.



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Историки считают, что во время Крымской кампании ряд британских политиков, в том числе будущий премьер лорд Пальмерстон, "были готовы пойти на создание после войны независимого черкесского государства во главе с имамом".



Впрочем, сам Шамиль уже явно осознавал, что союзники его используют. "Вместо благодарности за его готовность действовать в соответствии с планами союзников и за быстроту, с какой он исполнил свое обещание, его стали упрекать и отчитывать как последнего подданного", - передавал устные мемуары Шамиля полковник Руновский, состоявший приставом при имаме - когда тот уже жил в Калуге.



В других источниках приводится еще одно свидетельство: "ничего, кроме знамен, медальонов и пустых обещаний", Шамиль от османов так и не получил.



За рамкой картины



Хотя Крымская война и стала для России неудачной, ее окончание позволило завершить Кавказскую войну. Войска, действовавшие на турецком фронте в Анатолии, в 1856 году были переброшены на Кавказ, в подчинение новому командующему, князю Барятинскому.



Одновременно Барятинский в качестве кавказского наместника "финансово поощрял стремление горцев к мирной жизни, охотно брал на русскую службу самых воинственных, но готовых служить русскому царю", отмечает историк Ирина Кумова. Барятинский полагал, что горцы вполне способны жить в Российской империи, опираясь на внутреннее самоуправление.



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Против не сложивших оружия горцев Кавказский корпус повел наступление в Чечне и горном Дагестане.



После взятия последней столицы имамата - чеченского аула Ведено, Шамиль ушел в горы, за реку Андийское Койсу. Последние сражения в 1859 году шли на подступах к горе Гуниб, где имам закрепился с полутысячей верных мюридов.



"Вся Чечня и Дагестан ныне покорились державе российского императора, и только один Шамиль лично упорствует в сопротивлении великому государю. […] Я требую, чтобы Шамиль неотлагательно положил оружие", - оповестил 24 августа Барятинский, пообещав полное прощение в случае сдачи.



Но имам дал последний бой.



За неимением экшен-камер и фотоаппаратов события и памятные места сорокалетней Кавказской войны запечатлевали (естественно, постфактум) живописцы: от профессионалов вроде Франца Рубо и Ивана Айвазовского до любителей, например поручика Лермонтова. Подробности взятия Гуниба известны широкой публике по картине Теодора Горшельта (выставленной сейчас в Курском музее) - художника не самого известного, но лично присутствовавшего при штурме.



На картине запечатлен рассвет 25 августа (6 сентября по новому стилю), когда солдаты Апшеронского полка, поднявшись по скале с южной стороны, повели бой с сотней мюридов на одном из горных выступов. Противник изображен со всем уважением - видно, что горцы, один из которых держит знамя газавата, готовы сражаться до конца. И многие, как вспоминали очевидцы, бросались в пропасть, не желая сдаваться.



Единственная неточность - на полотне изображены Барятинский и Шамиль в гуще сражения. На деле же генерал наблюдал за штурмом из рощи у подножия горы, а Шамиль находился в ауле Гуниб. Отряд апшеронцев отрезал ставку имама от горы, где оборонялись последние защитники.



В итоге Барятинский "перевыполнил" обещание - хотя Шамиль сдался не до, а после штурма Гуниба, ему сохранили жизнь, а позже, по сути, простили.



Александром II была назначена Шамилю пенсия в 10 000 рублей серебром в год (затем увеличена до 15 000 рублей).



И хотя за Шамилем и его семейством по месту жительства установлен "постоянный и бдительный надзор", император предписал - "чтобы оный не был стеснительным".



"Был поражен красотою…"



Далее история Шамиля - это знакомство с Россией, с которой он воевал всю жизнь, но, по сути, не знал. Предстояли аудиенции у Александра II в Чугуеве и Петербурге и упомянутая выше встреча с Барятинским в курском имении.



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Но прежде было путешествие по русской провинции, в ходе которого Шамиль испытал настоящий цивилизационный шок. Вот что он сказал в Курске губернатору Николаю Бибикову:



"Проезжая через Ставрополь, я был поражен красотою города и убранством домов. Мне казалось невозможным созидать что-нибудь лучше, но, приехав в Харьков и Курск, я совсем переменил свое мировоззрение и, судя по устройству этих городов, могу представить, что меня ожидает в столице…".



Об отношении к бывшему врагу можно судить по тому, что в 1866 году Шамиль был гостем на свадьбе цесаревича Александра - будущего Александра III - и тогда же в третий раз встретился с царем-освободителем. Два года спустя царь, заботясь о немолодом имаме, посоветовал ему выбрать для жительства место с более подходящим, чем Калуга, климатом. Шамиль выбрал Киев, откуда он уже и отправился в последнее путешествие в Мекку.



Превращение врага в союзника, предписавшего своим землякам и единоверцам "быть верным России", по свидетельству очевидцев, было вполне искренним. Источник - REGNUM

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