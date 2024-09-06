 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курский тупик: выяснилось, как ВСУ будут спасать остатки разбитой группировки? - МК
07:38 08.09.2024

Курская авантюра ВСУ, похоже, лишь еще больше закрепит за главкомом ВСУ Сырским репутацию "генерала 200" и "мясника". Он угробил там уже больше восьми тысяч солдат, трупы которых сейчас на жаре разлагаются в лесопосадках Курской области. Вывести не только убитых, но и раненых вэсэушники не могут, поскольку российская авиация, артиллерия и дроноводы превратили эту группировку ВСУ в "безлошадное стадо".

"Вход рубль - выход два"

Все больше признаков того, что ВСУ готовят секретную операцию по выводу остатков своих вояк с нашей территории в Сумскую область. По крайней мере, последние двое суток не замечено переброски новых бригад ВСУ в Курскую область. Оставшиеся резервы ВСУ в Сумской области подвергаются постоянным ударам. Судя по всему, их задача теперь - обеспечить прикрытие отхода остатков бригад ВСУ из Курской области и не дать нашим войскам далеко пройти на плечах отступающего противника.

Сумская область, сообщает канал "Старше Эдды", становится кладбищем натовской техники, в том числе американских реактивных систем "Хаймарс" и MLRS M270, а также самоходок "Цезарь", "Богдана". В ночь на 6 сентября наши нанесли удар по аэропорт города Сумы. Потушить не могли полдня.

Операция по отводу недобитых подразделений ВСУ из Курской области, как и положено, прикрывается "информационным туманом". Сырский в интервью CNN заявляет, что операция в Курской области "проходит успешно". Мол, она способствовала росту морального духа украинских солдат. Интересно, каких солдат он имеет в виду? Не тех ли 8000, которые нашли смерть на курской земле?

Положению Зеленского и его генералов не позавидуешь. После того как стало понятно, что в Курской области им больше ловить нечего и там идет просто истребление живой силы и техники ВСУ, Зеленский должен бы дать команду на отход, чтобы спасти хоть какие-то бригады, которыми можно было бы прикрыть Торецк, Покровск, Угледар. Но сделать это - значит, расписаться в полном провале.

Сейчас креативщики 95-го квартала срочно ищут и согласовывают с натовскими кураторами формулировку, которой можно было бы отрапортовать по поводу завершения курской авантюры. Скорее всего, она будет выглядеть примерно так: наступление ВСУ на курскую землю сорвало планы Москвы, дало Киеву выигрыш времени и показало, что ВСУ еще что-то могут. Ну-ну.

Пока же российские войска - спецназ, морпехи, подразделения беспилотников - в круглосуточном режиме делают то, что президент Путин назвал священным долгом российской армии - уничтожают противника на курской земле.

В Минобороны рассказали об уничтоженных за ночь БПЛА ВСУ

Как отметил ресурс "Военная хроника", "большая часть украинской пехоты теперь вынуждена сидеть в "зеленке" - в лесополосах, любая техника уничтожается. Задача наших войск - найти противника и ликвидировать. Для ее решения ничего не жалеют, в том числе трехтонные планирующие фугасные авиабомбы, превращающие в мертвое поле позиции ВСУ.

В украинских социальных сетях все больше некрологов с именами боевиков, вторгшихся в Курскую область. На днях, например, стало известно о гибели. Майора Олеся Матвиева из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Эта бригада была в числе первых, ворвавшихся на территорию Курской области. Некрологи о потерях в 80-й бригаде массово появляются уже две недели.

Операторы дронов не оставляют никаких шансов боевым машинам, которые пытаются довести до подразделений ВСУ воду, еду, боекомплект. Все эти машины горят ясным пламенем на дорогах Курской области.

Если месяц назад украинские штурмовики, прорвав линию обороны и используя легкие бронемашины, совершали дерзкие рейды на несколько километров, то теперь картина поменялась. Оставшиеся без прикрытия группы ВСУ, испытывают проблемы со снабжением и с эвакуацией раненых. В результате даже легкораненые быстро становятся "двухсотыми". "В итоге, - пишет автор ресурса "Военная хроника, - складывается парадоксальная ситуация: украинские войска зашли, а вот выйти становится в несколько раз тяжелее. Вход - рубль, выход - два".

Как отметил военный эксперт полковник Геннадий Алехин, российская авиация и артиллерию бьют по маршрутам выдвижения боевой техники ВСУ и в Сумской области, и в Курском приграничье. "Кладбище западной техники увеличивается", - заключил он.

Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО

Источник - МК
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