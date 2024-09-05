Йеменские хуситы стажируются в боях на Украине

08:23 08.09.2024

05.09.2024 13:05 (обновлено 05.09.2024 13:29)Кристина КуракинаПримерное время чтения: меньше минуты 36350

Участвующих на стороне ВС РФ йеменских хуситов заметили в зоне СВО



Станислав Красильников / РИА Новости



Москва, 5 сентября - АиФ-Москва.

На Украине заметили йеменских хуситов, которые участвуют в спецоперации на стороне российской армии, сообщил Telegram-канал "Белорусский силовик".



Канал опубликовал фото, на котором изображены два таких бойца. Отмечается, что в ряды ВС РФ также вступили добровольцы из других стран: Япония, Африка, Непал, Иордания. Там же иногда встречаются американцы.



По данным канала, многие иностранные добровольцы проявляют героизм. Например, боец из Камеруна в течение 12 дней держал оборону под подбитым танком.