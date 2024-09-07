Выборы в США валят нефтяной рынок

08:28 08.09.2024

Выборы в США валят нефтяной рынок, а Египет будоражит Европу - энергорынок за неделю

7 сентября 2024



Страны ОПЕК+ решили отложить увеличение добычи нефти на два месяца. Однако это не помогло остановить снижение цен. Похоже, трейдеры играют на понижение - в канун президентских выборов в США. Цены на газ в Европе, в свою очередь, будоражат теперь планы Египта купить 2 млрд кубометров в виде СПГ, которые могут уйти в Африку вместо ЕС.



Нефть

За неделю котировки эталонной североморской Brent опустились с $ 76,9 за баррель до $ 71,2. По идее, решение стран ОПЕК+ отложить увеличение добычи до декабря должно было остановить снижение, но данные из США перевесили.



Белый дом опубликовал данные, по которым рост занятости в августе оказался не таким высоким, как прогнозировалось. Это не дает повода для значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), пишет Reuters. Рынок ждет, что более низкие ставки привлекут на нефтяной рынок больше денег и в экономике вырастет спрос.



"Отчет о занятости был немного мягким и подразумевал, что экономика США идет на спад",

- сказал исполнительный директор по энергетическим фьючерсам в Mizuho Боб Яугер.

Также на цены давили опасения по спросу в Китае. Кроме того, появились слухи о том, что соперничающие в Ливии правительства близки к соглашению и возобновлению экспорта нефти, который остановился из-за кандидатуры главы Нацбанка страны.



Похоже, весь рынок играет на понижение - в канун президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре. Например, Bank of America понизил прогноз цен на нефть марки Brent на вторую половину 2024 года с почти $ 90 до $ 75.



Газ

На этой неделе цены на газ в Европе совершили крутой поворот и обратный отскок. За семь дней поставки с хаба TTF подешевели с $ 451 до $ 416. Это соответствуют уровню котировок до захвата газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Но все равно дорого, так как такая цена вдвое выше докризисных пяти лет.



По-прежнему в пользу снижения цены играют большие запасы в европейских хранилищах. При том что украинский транзит российского газа стабилен, хотя риски и остаются. Сохраняются и опасения по ремонтным работам в Норвегии, из-за которых экспорт из скандинавской страны уже опустился более чем на треть - до 189 млн кубометров в сутки.



Но главной поддержкой ценам в этот раз выступил Египет, которому снова катастрофически не хватает газа. Снижающаяся добыча газа и жара заставляют страну покупать все больше СПГ.



"Египет пытается закупить 20 партий сжиженного природного газа, начиная с октября, и впервые за многие годы - в преддверии зимы. Это заставило трейдеров беспокоиться о балансе рынка в Европе, поскольку увеличение спроса в других странах может привести к тому, что к ее берегам прибудет меньше топлива",

- заметили в Bloomberg.

Уголь на этой неделе не стал выбиваться из тенденции и цены на него последовали вслед за газом. Поставки каменного топлива с хаба Антверпен-Роттердам-Амстердам (ARA) на месяц вперед снизились за неделю со $ 120,6 за тонну до $ 115,5.