Радужный культ насаждается в Европе с высокомерием избранных и с безнаказанностью неприкасаемых, - Р.Боллестер,

09:59 08.09.2024

The European Conservative

Венгрия

08 сентября 2024

Родриго Боллестер (Rodrigo Ballester)

Радужная привилегия

TEC: европейские элиты взяли на вооружение гомосексуальный культ

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. - ИноСМИ, 1920, 08.09.2024



Радужный культ насаждается в Европе с высокомерием избранных и с безнаказанностью неприкасаемых, пишет TEC. В политическом, юридическом и культурном планах гегемонию ЛГБТ* продвигают на самом высоком уровне. Им оставалось экспроприировать Олимпийские игры. И они сделали это.



Занавес опустился. И хотя парижская Олимпиада запомнится спортивными событиями, в историю она войдет благодаря своей церемонии открытия, которая стала шабашем вокизма с сатанинским подтекстом. Тем, кому нужны неопровержимые доказательства надменного и гротескного упадничества Запада, накачанная идеологией парижская элита их предоставила, совершив нелепый поступок, уничижающий французскую культуру и оскорбляющий очень многих. И все это в прайм-тайм.



Но это был не только жалкий павловский рефлекс, заставляющий насмехаться и оскорблять, как будто это отличительная черта всех французов. Если посмотреть на произошедшее издалека, то можно разглядеть оскорбительную фривольность, с которой ликующее меньшинство позволяет себе унижать смирившееся большинство на глазах у миллиардов изумленных зрителей. Вызывающая чувство неловкости и смущения "Тайная вечеря" - это прямое следствие жестокой секуляризации, которая охватила всю Европу. Но это не все. Это также отражение "радужной гегемонии ЛГБТ*", превратившейся в официальный культ и насаждаемой с высокомерием избранных и с безнаказанностью неприкасаемых. За фасадом привычной личины жертвенности скрываются привилегии, фаворитизм и вездесущность, которые кажутся почти обязательными.



В Испании фирмы, где больше 50 сотрудников, обязаны принимать на работу представителей ЛГБТ*, составляя для этого особые планы "инклюзивности". А государственная служба занятости предоставляет им такие же привилегии, как подвергшимся насилию женщинам и людям, сталкивающимся с социальным отчуждением. Кроме того, закон ставит с ног на голову бремя доказывания, и теперь, когда суды рассматривают обвинения в гомофобии и трансфобии, обвиняемый должен доказывать свою невиновность.



Это радикальный отход от юридических принципов Римского права и мощный удар по презумпции невиновности. Один канадский суд приговорил к шести месяцам лишения свободы отца, потому что он препятствовал смене пола своей здоровой дочери, для осуществления которой требовались инъекции гормонов, блокаторы полового созревания и двойная мастэктомия. В Швейцарии государство по тем же причинам лишает людей родительских прав, а во Франции за воспрепятствование конверсионной терапии можно получить два года тюрьмы, что мешает психологам помогать несовершеннолетним, отговаривая их от необратимого нанесения увечий. Не будем забывать, что ЕС, не обладающий никакой властью над образованием и воспитанием, лишил Венгрию миллиардов евро за то, что она защищает несовершеннолетних от любой сексуальной пропаганды, и особенно от гендерной идеологии.



Антропологическое измерение этой радужной гегемонии тоже вызывает изумление. Во имя этого культа пересматривается даже самая элементарная биология, и звучат абсурдные утверждения о том, что секс есть культурная концепция. Меняется грамматика, в которую вносят нелепые социальные правила. Меняется и начальное образование. Сексуализацией детей занимаются с раннего возраста. В летних лагерях воспитатели учат их танцевать в манере дрэг-квин, кладя детскую невинность на алтарь "инклюзивности". Это же программа трансов! Женщины - еще одна группа, ставшая побочной жертвой радужного культа. Во имя разнообразия мужчинам разрешено участвовать в женских турнирах (как это произошло на скандально известном состязании по боксу). Насильники оказываются в женских тюрьмах, а настоящих женщин официально называют "менструаторами".

В культурном плане гегемонию ЛГБТ* продвигают на самом высоком уровне. Она подавляет своей агрессивностью. Гомосексуальная повестка колонизировала рекламу и общественные пространства с беспрецедентной эффективностью и ненасытностью. Это и радужные флаги на фасаде здания Европейской службы внешних связей, и светофоры на Трафальгарской площади с символикой трансов, и многоцветные пешеходные переходы во многих городах.

Им оставалось лишь экспроприировать аполитичные Олимпийские игры, превратив их в идеологическую витрину. И они сделали это. Но на сей раз это вышло им боком, поскольку то, что широко распространено и принято на Западе, шокирует большую часть нашего мира. Этот скандал подчеркнул невыносимое самолюбование гуру ЛГБТ,* а также надменность и обособленность политической и культурной элиты. Тем не менее, у этого скандала были и свои плюсы. Он разбудил людей Запада, напуганных и встревоженных собственным упадком. Они поняли, что не одиноки, и что эту либерастическую и самоубийственную чушь надо немедленно прекращать.



Скажите откровенно, почему какая-то отдельная группа обладает такими огромными правовыми, экономическими и социальными привилегиями? Кто жертва на самом деле: неприкасаемый, оскорбляющий других и не позволяющий себя критиковать, или верующий, чью веру унижают на глазах у всего мира? Пора возвысить свой голос и громко сказать о том, что влиятельная и высокомерная элита взяла на вооружение гомосексуальный культ, а ее господство стало деспотичным. Если преступление состоит в высмеивании власть имущих и гегемонистских убеждений, тогда давайте заявим о своем праве применять к привилегированному и официальному радужному культу те же стандарты и нормы свободы выражения, которые эти люди применяют к другим. Сотни миллионов христиан и остальных граждан, которые привержены принципам взаимоуважения, равенства перед законом и защиты общественных свобод, больше не желают подставлять другую щеку.



Родриго Боллестер (Rodrigo Ballester) возглавляет будапештский Центр по европейским делам при Коллегиуме Матиаса Корвинуса.

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* Экстремистское движение, запрещенное в России