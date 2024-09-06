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|Олжас Сулейменов (не поэт) назначен послом Казахстана в Швеции
13:19 08.09.2024
Экс-директор департамента Европы Министерства иностранных дел Казахстана Олжас Сулейменов назначен послом в Швеции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.
06 сентября 2024
"Указом Главы государства Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция", - говорится в сообщении.
Родился 2 июля 1980 года в Павлодаре. В 2002 году с отличием окончил Алматинский государственный университет имени Абая. В 2011 году по международной программе "Болашак" получил степень магистра в университете Nottingham в Великобритании.
Свою дипломатическую карьеру начал в 2002 году с должности специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел. С 2003 по 2004 год занимал должность атташе Департамента Европы и Америки, а в период с 2004 по 2005 год работал атташе, а затем третьим секретарем канцелярии министра иностранных дел.
В 2008-2011 годах занимал должность помощника руководителя аппарата Сената Парламента, с 2011 по 2012 год - главный консультант Отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента.
С 2012 по 2013 год занимал должность консультанта Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента, а с 2013 по 2015 год работал заместителем заведующего Отделом внешних связей и протокола канцелярии премьер-министра.
С 2015 по 2020 год работал в посольстве в Испании на должностях советника и советника-посланника.
В 2020-2022 годах занимал должность заместителя директора департамента Америки МИД.
До назначения послом Казахстана в Швеции с марта 2022 года был директором департамента Европы МИД.
Отметим, 6 сентября указом Главы государства Кайрат Абдрахманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Нидерландах, постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству. На этом посту он сменил Аскара Жумагалиева.