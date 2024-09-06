Олжас Сулейменов (не поэт) назначен послом Казахстана в Швеции

13:19 08.09.2024

Экс-директор департамента Европы Министерства иностранных дел Казахстана Олжас Сулейменов назначен послом в Швеции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.



06 сентября 2024



"Указом Главы государства Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция", - говорится в сообщении.



