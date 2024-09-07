Киев готовит масштабную атаку России, - Ю.Оздемир

13:33 08.09.2024

Evrensel

Турция



На Украине идет война политических группировок?

Evrensel: масштабный удар Украины по российской территории прогнозируется осенью



Ушедшие в отставку украинские чиновники не поддерживали эскалацию конфликта, пишет Evrensel. Судя по действиям Зеленского, осенью Киев запланировал масштабную атаку на Россию. Данный шаг приведет к затягиванию конфликта, а не к его прекращению.



Юджель Оздемир



Военный конфликт между Украиной и Россией продолжается со всей своей неистовостью. Информагентства каждый день сообщают о погибших. День назад была совершена ракетная атака на военных ВСУ в городе Полтава в центральной части Украины. Украинские источники сообщили, что в результате этого нападения 51 человек погиб, еще 271 ранен. Удар по Полтаве вошел в историю как крупнейшая атака России в этом году.



После этого украинская армия в ответ совершила в общей сложности 42 атаки на российскую территорию. Их мишенью стала энергетическая инфраструктура. Маршруты, по которым природный газ и нефть поступают из западного региона России в некоторые европейские страны, прежде всего Венгрию и Словению, по-прежнему работают. Кроме того, за счет этих нефте- и газопроводов удовлетворяются энергетические потребности городов региона. Россия же в ответ нанесла удар по линиям энергоснабжения Украины. Судя по всему, жителям региона придется очень тяжело в холодные зимние месяцы.



Боевые действия на украинском фронте каждый день забирают новые жизни, но никаких серьезных шагов по прекращению вооруженного противостояния не предпринимается. Напротив, на каждое нападение сторона отвечает новой атакой. А в организации мирной конференции, которую планируется провести осенью при возможном участии России, особого прогресса нет.



Тем временем на Украине происходят интересные события. Глава крупнейшей энергетической монополии страны "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий недавно был уволен наблюдательным советом компании. В качестве причины указано, что он не смог должным образом защитить энергообъекты от российских атак. Газета Junge Welt во вторник, 3 сентября, публикует заявление Кудрицкого, по словам которого целью тех, кто его уволил, было получение контроля над монополией. Двое европейских членов совета директоров компании также подали в отставку в знак протеста против увольнения Кудрицкого.



В той же статье говорится, что в украинских средствах массовой информации уже какое-то время идет кампания против Кудрицкого. Представитель ЕС на Украине Катарина Матернова (Katarina Mathernova), а также руководители Европейского банка реконструкции и развития, оказывающего финансовую поддержку монополии, и Международной финансовой корпорации, входящей в состав Всемирного банка, опубликовали письмо с критикой операции в отношении "Укрэнерго". Однако это письмо, похоже, не смогло повлиять на войну политических групировок вокруг данной монополии.



В это же время в прессе появились новости об отставке некоторых министров украинского правительства. Среди них и министр иностранных дел Кулеба, который в последнее время активизировал контакты, направленные на прекращение военного конфликта дипломатическими средствами, и совершил пятидневный визит в Китай. В числе других снятых с должности чиновников - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.



Таким образом, сменилась почти половина кабинета министров.



Помимо этого, указом Зеленского уволен замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. Год назад министр обороны Алексей Резников был отправлен в отставку, а на его место назначен Рустем Умеров. Через два года после начала военного конфликта был снят с должности и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



На пресс-конференции, проведенной для объяснения последних отставок и увольнений, Зеленский заявил, что ему нужны новые энергичные люди. Из этого можно сделать вывод, что уволенные или ушедшие в отставку министры не поддерживали продолжение и расширение военного конфликта. Это также можно рассматривать как желание изменить военную стратегию.



Зеленский, победивший на президентских выборах в 2019 году после карьеры шоумена, перенес выборы главы государства, которые должны были состояться в мае этого года. А новую дату не назначил. Боевые действия дали Зеленскому возможность долгое время сидеть в кресле президента, не проводя выборов.



Украинский лидер заявил: "Осень чрезвычайно важна. Поэтому все институты должны быть реструктурированы и усилены". Судя по этому заявлению и визиту министра обороны Умерова и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака в США, осенью планируется масштабная атака на Россию. Получив от НАТО истребители F-16, Украина теперь охотится за американскими ракетами большой дальности. В немецких СМИ сообщалось, что основной целью визита Умерова и Ермака в Пентагон были дальнобойные ракеты ATACMS. Однако утверждается, что США пока не готовы передать большое количество ракет. Неслучайно именно в этот момент министр иностранных дел России Лавров предупредил: "Наши красные линии нарушаются".



Учитывая внутреннюю напряженность в Киеве и озвученные приготовления к осени, администрация Зеленского планирует нанести крупный военный удар по России при полной поддержке Запада. Независимо от того, сможет ли она сделать это, данный шаг, очевидно, приведет к эскалации и затягиванию военного конфликта, а не к его прекращению. Так что на данный момент на повестке дня империалистических держав не стоит вопрос зачехлить оружие и прекратить боестолкновения. Но во имя народов оружие должно немедленно смолкнуть.