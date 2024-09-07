Короля Карла XVI расстроили потери шведов в злом для них городе

13:36 08.09.2024

Шведский министр иностранных дел "погорел" из-за Полтавы



Эпичный удар российских "Искандеров" по учебному центру связи ВСУ в Полтаве, где украинская армия понесла самые масштабные разовые потери, аукнулся и в столице скандинавской страны. Так, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем подал в отставку после российского ракетного удара по учебному центру, где погибли шведские инструкторы. Об этом министр объявил в соцсетях. "Со смесью грусти и гордости я сегодня объявил премьер-министру, что покидаю пост министра иностранных дел", - написал Билльстрем.



Также экс-министр отметил, что теперь он полностью уходит из политики: "Вопрос о том, что делать дальше, остается открытым. Но мне всего 50 лет, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад и усердно работать в других сферах, где моя целеустремленность проявится сама по себе".



Бильстрем может идти хоть на все четыре стороны, но почему же все так получилось? Почему красивый, умный и в меру упитанный шведский политик в самом расцвете сил резко подает в отставку? Тобиас, который со стороны МИДа обеспечивал трансформацию Швеции из нейтрального государства в страну - члена агрессивного блока НАТО, недавно претендовал на более высокие посты и обещал "еще немало сделать для Швеции", а тут собирает котомку и улепетывает восвояси.



Многие комментаторы под постом Тобиаса смеются, что "король Швеции Карл XVI вздрогнул от слова "Полтава" и теперь это обретает новый смысл, поскольку король действительно сыграл свою не последнюю роль.



В Швеции активно обсуждают, что министр обороны Пол Йонсон и Тобиас Бильстрем были вызваны к королю Карлу XVI Густаву, который, по сведениям, сильно раскритиковал их за гибель значительной группы шведских инструкторов на Украине (в шведских соцсетях указывают, что таких было более 20). Именно Йонсон и Бильстрем инициировали отправку этих инструкторов.



Получилось, что инициатива покарала инициатора. Ждать ли скорой отставки шведского министра обороны? Время покажет.



Декан факультета "Школа телевидения" МГУ Виталий Третьяков в своем Telegram-канале написал: "Отличная новость! Ходят слухи, что Швеция потеряла ВСЕ высшее руководство систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) компании SAAB. 15 грузовиков эвакуировали погибших".



Ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД России. Мария Захарова саркастически написала, имея в виду недавнюю отставку главы МИД Украины Кулебы: "Надеюсь, это в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах".



Можно сказать, что Швеция легко отделалась. В прошлый раз она потеряла треть своей территории, всю армию и королевский дом Карла XII. А сейчас дело касается всего лишь полутора десятков инструкторов и одного министра. Согласитесь, они в этом случае вышли почти без потерь.



С другой стороны, еще не вечер, и если экс-нейтральная Швеция продолжит губительный внешнеполитический курс, то ее потери могут значительно вырасти.



Ольга Федорова