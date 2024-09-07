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В Восточной Германии победил Путин
13:53 08.09.2024

Politico
США

В Восточной Германии "победил" Путин
Politico: "Союз Сары Вагенкнехт" и АдГ упрочили позиции на выборах в бывшей ГДР

Растет популярность пророссийских партий в Восточной Германии, пишет Politico. При этом значительная часть электората ХДС также придерживается дружественных Кремлю взглядов. И лидеры ХДС там в растерянности: непонятно, с кем вступать в коалицию.

Нетте Нестлингер (Nette Nostlinger), Светлана Школьникова

Берлин- Жаркие дебаты о России нарушили привычный ход политики восточногерманских земель, где во главе угла обычно стоят местные вопросы, - и Владимиру Путину это явно по нраву.

На региональных выборах на бывшем коммунистическом востоке в минувшее воскресенье вверх взмыли дружественные России партии с обоих концов политического спектра - и уже потребовали, чтобы руководство страны решительно сменило подход к Кремлю.

Одна из них - левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт". Новая партия получила название в честь ее основательницы и легендарной деятельницы левого движения, которая начинала свою политическую карьеру еще в Коммунистической партии ГДР. "Союз" занял третье место как в Тюрингии, так и в Саксонии.

Сразу же после выборов "Союз" потребовал от Берлина остановить обнародованный в июле план Соединенных Штатов по размещению в Германии ракеты большой дальности начиная с 2026 года для защиты территории НАТО. Вскоре после этого Путин обвинил США и их союзников в эскалации напряженности и пригрозил принять "зеркальные меры".

"Многие боятся, что Германия втянется в эту опосредованную войну, и многие видят большую угрозу в ракетных планах США", - заявила Вагенкнехт в эфире немецкого телевидения после региональных выборов.

Члены ее партии, которая также ратует за прекращение военной помощи Украине и мирные переговоры с Путиным, с тех пор подчеркнули, что не намерены сотрудничать с теми, кто поддерживает размещение американских ракет.

"Мы видим, что это мера напрямую увеличивает риск войны для Германии, и считаем, что правительство земли должно заявить об этом в полный голос", - заявила соруководитель "Союза" Амира Мохамед Али на немецком радио.

Такая позиция "Союза" ставит в затруднительное положение консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), который победил в Саксонии и занял второе место в Тюрингии.

Поскольку все немецкие партии поклялись не пускать к власти крайне правую пророссийскую "Альтернативу для Германии", несмотря на ее оглушительный успех на выборах, ХДС намерен возглавить коалиционные переговоры. Но в новом раздробленном политическом ландшафте Восточной Германии без "Союза Сары Вагенкнехт" ХДС не обойтись.

Однако такое партнерство было бы крайне рискованным. Лидеры ХДС на национальном уровне категорически отвергают позицию "Союза" по России и обвиняют партию в пособничестве Кремлю.

""Союз" действует как продолжение Кремля и отвергает все те ценности, что традиционно отстаивает наша партия, - заявил старший депутат ХДС в комитете по иностранным делам Родерих Кизеветтер. - В этом можно усмотреть гибридную стратегию России, чтобы сформировать политический дискурс и задать повестку дня в Германии".

Совместно с почти сотней однопартийцев Кизеветтер предпринял попытку заведомо исключить сближение с "Союзом" на любых уровнях. Для этого они распространили партийную резолюцию с запретом на сотрудничество с "Альтернативой", Левой партией (преемницей Коммунистической партии ГДР) и "Союзом Сары Вагенкнехт".

Симпатии к Кремлю на востоке

Однако местным политикам из ХДС на востоке Германии придется в таком случае как-то выкручиваться: значительная часть их электората придерживается дружественных Кремлю взглядов.

Почти три четверти восточных немцев против размещения американских ракет, согласно опросу Forsa в конце июля. (По всей стране этот план отвергает половина населения.)

Это объясняет, почему консервативный премьер Саксонии Михаэль Кречмер, в воскресенье приведший ХДС к трудной победе над "Альтернативой", по российскому вопросу сильно расходится во взглядах с национальными лидерами партии. Когда он говорит, может даже показаться, что это вещает представитель "Союза".

"Мы больше не можем предоставлять Украине средства на оружие, которое расходуется впустую, без какого бы то ни было эффекта", - заявил он немецким СМИ перед выборами. Кречмер также призвал провести референдум по размещению американских ракет.

Как ХДС решить дилемму о сотрудничестве с "Союзом", непонятно. Ясно одно: разгоревшиеся вокруг партии споры Кремлю весьма по душе.

Рост популярности пророссийских партий в Восточной Германии не ускользнул от российского государственного телевидения. Популярная передача "60 минут" в своем репортаже о немецких выборах подчеркнула успех "Союза Сары Вагенкнехт" - который, по словам ведущего, "сформировался вокруг идеи мира".

Посыл партии, утверждается в репортаже, нашел живой отклик в Восточной Германии, где "сохранилась ностальгия по социалистическому прошлому и есть довольно мощное сопротивление США и НАТО".

Когда же гость передачи выразил желание проанализировать результаты выборов поподробнее, ведущий и депутат Евгений Попов, полушутя вмешался.

"Да чего тут анализировать? - сказал он. - Путин победил!".

Источник - ИноСМИ
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