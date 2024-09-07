Депутаты Госдумы предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

13:56 08.09.2024

"Необходимо введение обязательной видеофиксации экзамена с иностранными гражданами"



Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов. Такой запрос направила в Минобразования замруководителя фракции Сардана Авксентьева.



Депутат попросила у министра разрешения на внесения изменений в содержание экзамена для мигрантов для получения разрешения на работу или патента, а также включения устной части в экзамен по русскому языку.



По данным парламентариев по статистике МВД России за 2020-2023 годы, ‎в среднем иностранцами ежегодно совершается свыше 235 тыс. административных правонарушений, и данный показатель не имеет устойчивой тенденции к снижению. По оценкам экспертов, среди причин роста преступности среди мигрантов называется недостаточное знание русского языка, общепринятых правил и норм поведения в российском обществе и законодательства РФ.



По мнению законодателей, экзамен для мигрантов должен содержать вопросы вроде "Выберите действия, которые могут вызвать осуждение со стороны граждан России за их совершение" или "Назовите общепринятые нормы поведения при совместном проживании в многоквартирном доме с гражданами России".



Также депутаты недовольны тем, что раздел экзамена "Основы законодательства Российской Федерации" не содержит вопросов, позволяющих оценить понимание иностранного гражданина об ответственности за совершение правонарушений или преступлений на территории России. В-третьих, законодатели считают необходимыми включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов.



Депутат Авксентьева предложила введение обязательной видеофиксации всей процедуры проведения экзамена с иностранными гражданами, а также исключение участия коммерческих организаций в проведении экзамена и оформлении сертификатов.



Анатолий Салунов