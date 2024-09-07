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|С радостью. Сандро Ртвеладзе возглавил узбекистанский "Ипотека-банк"
13:57 08.09.2024
Сандро Ртвеладзе официально назначен председателем правления "Ипотека-банка"
Команда "Ипотека-банка" с радостью сообщает, что Сандро Ртвеладзе официально назначен на должность председателя правления банка.
Назначение Сандро знаменует начало новой главы в истории банка, сосредоточенной на инновациях и росте.
Сандро имеет более 15 лет международного опыта в банковской сфере и финтехе, с сильным фокусом на цифровую трансформацию и развитие корпоративной культуры. В его карьере были ключевые роли, такие как:
- заместитель генерального директора в OTP Bank в России;
- генеральный директор TBC Bank в Узбекистане;
- руководящие позиции в розничном банкинге в ряде стран Африки.
В "Ипотека-банке" Сандро будет руководить усилиями по улучшению цифровых возможностей и оптимизации операций, с целью предоставления еще более качественных услуг клиентам.
Банк стремится сделать банковское обслуживание более эффективным и доступным, с планами по внедрению инновационных продуктов и услуг, которые будут удовлетворять меняющиеся потребности клиентов.
Подробнее можно почитать по ссылке.
https://www.ipotekabank.uz/news/newseo040924/
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