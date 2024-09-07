С радостью. Сандро Ртвеладзе возглавил узбекистанский "Ипотека-банк"

13:57 08.09.2024

Сандро Ртвеладзе официально назначен председателем правления "Ипотека-банка"



Команда "Ипотека-банка" с радостью сообщает, что Сандро Ртвеладзе официально назначен на должность председателя правления банка.



