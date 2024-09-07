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Четыре глаза новой китайской технореволюции - умные очки вытесняют смартфоны
14:12 08.09.2024

Жители Поднебесной выстроились в очереди за новым гаджетом

Дмитрий Капустин

Китайцы вступили в новую технологическую гонку. Теперь на повестке дня не смартфоны и игровые приставки… а умные очки. Причем обязательно умные очки с искусственным интеллектом - новейший гаджет, который вызвал ажиотаж у китайских технологических компаний.

Компания Superhexa при поддержке корпорации Xiaomi выпустила в Китае умные очки Jiehuan всего за 699 юаней (8 тысяч рублей). По всем параметрам китайская разработка превосходит аналог Ray-Ban Meta. Он хоть и появился в продаже еще год назад, но до сих пор цена кусается: на официальном сайте стоит $379, однако в России реально продается дороже 60 тысяч рублей.

Вот уж точно игрушка для богатых, как едко подметил какой-то видеоблогер в обзоре. В отличие от китайских Jiehuan, которые точно будут по-настоящему массовым продуктом.

После выпуска Ray-Ban Meta умные очки на основе искусственного интеллекта стали следующим трендом у любителей модных гаджетов. В июле Франческо Миллери, генеральный директор итало-французского производителя EssilorLuxottica, которому принадлежит бренд Ray-Ban, сообщил агентству Reuters, что за несколько месяцев было продано больше новых очков, чем за предыдущие два года.

Собственные умные очки уже представили другие китайские стартапы, такие как Liweike и Sharge, а также технологические гиганты, такие как Huawei. Осенью ждут премьеру умных очков AirGo от гонконгской компании Solos. Она будет напрямую конкурировать с Ray-Ban Meta, предлагая более легкую по весу модель по аналогичной цене (предположительно $250).

Стартап Even Realities, базирующийся в Шэньчжэне, выпустил умные очки G1, которые на днях начали поставляться по всему миру. Эти очки со светодиодными микродисплеями на линзах, но без динамиков, стоят от $600.

Компания Brilliant Labs, которая была основана в Гонконге, но позже переехала в Сингапур, в этом году выпустила свои умные очки Frame за $350. Соучредитель и генеральный директор Бобак Тавангар рассказал, что главная фишка компании - это открытый код. Это значит, что приложения для очков может написать любой желающий.

И такие приложения уже есть. Одно из них помогает людям с аутизмом расшифровывать эмоции других людей. Другое - для врачей и медсестер, которое использует искусственный интеллект, чтобы высказать свое мнение о диагнозе.

В принципе, все умные очки похожи друг на друга функциональностью. Они имеют доступ с чат-ботам, таким как DoiBao от ByteDance и позволяют пользователям взаимодействовать с искусственным интеллектом в режиме реального времени.

Основатель и генеральный директор компании Superhexa Ся Юнфэн говорит, что умные очки произвели революцию: теперь не нужно носить в руках смартфон, поскольку интернет будет всегда прямо перед глазами. А управлять навигацией можно с помощью голоса: в умные очки встроены микрофоны.

- Людям потребовались миллионы лет, чтобы эволюционировать и развить две руки. Держать смартфон одной рукой - пустая трата времени, - язвительно заметил Ся Юнфэн в интервью изданию TNT Post.

Все аналитики говорят о растущем аппетите потребителей к умным очкам. Компания Sinolink Securities прогнозирует, что поставки могут достичь 2 миллионов единиц к концу года (для сравнения: в прошлом году умных очков было отгружено всего 480 тысяч).

Китайские компании стремятся делать такие же умные очки, как у западных компаний, но дешевле. Очки Jiehuan от Superhexa, например, могут похвастаться впечатляющими характеристиками, такими как 11 часов воспроизведения музыки, до двух недель работы в режиме ожидания и легкий дизайн - всего 30 граммов.

Есть также опция перевода звука. Однако первые пользователи указали на некоторые ограничения, такие как трудности с распознаванием голоса в шумной обстановке.

Правда, есть несколько "но". Современные очки с искусственным интеллектом, которые по сути являются обычными очками с дополнительными техническими функциями, такими как динамики и камеры, могут не понравиться тем, кто обычно не носит очки.

Кроме того, дополнительный вес электронных компонентов может стать сдерживающим фактором. К тяжелым смартфонам в карманах привыкли все, а носить тяжелые очки на голове - тут уж увольте!

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725793920


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