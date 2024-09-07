Узбекистан завоевал 9-е золото на Паралимпийских играх. Это лучший результат в истории страны

14:15 08.09.2024

Паралимпиада в Париже еще до ее завершения стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. Девятое "золото" принес 21-летний Толиббой Юлдашев в метании диска. Еще одну "бронзу" завоевал Темур Гиязов в прыжках в высоту.



Летние Паралимпийские игры в Париже, как и Олимпиада, стали самыми успешными для Узбекистана за всю историю независимого развития страны.



Национальная сборная 6 сентября завоевала 9 золотую, 6 серебряную и 5 бронзовую медалей (всего - 20 медалей). На момент публикации команда занимает 11-е место.



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На предыдущих Паралимпиадах у Узбекистана были следующие результаты:



Токио-2020 - 16-е место с 19 медалями (8−5−6);

Рио-2016 - 16-е место с 31 медалью (8−6−17);

Лондон-2012 - 67-е место с 1 медалью (0−1−0);

Пекин-2008 - 0 медалей;

Афины-2004 - 0 медалей.



В пятницу 9-ю золотую медаль принес 21-летний Толиббой Юлдашев в метании диска в классе F37 (спортсмены с нарушением координации).



Если в первой попытке он бросил диск на 48,97 метра, то в шестой попытке он улучшил результат до 57,28 метра, значительно оторвавшись от соперников. Мировой и паралимпийский рекорд (59,75 м) в этом направлении принадлежит другому узбекистанцу Хусниддину Норбекову - трехкратному паралимпийскому чемпиону.



Второе место занял Джесси Зессу из Канады (53,23 м), а третье - Хайдер Али из Пакистана (52,54 м).



Толиббой Юлдашев родился 4 сентября 2003 года. С 2018 года входит в состав сборной Узбекистана по паралимпийской легкой атлетике. Он выиграл серебряную медаль на Параазиатских играх 2022 года в Ханчжоу и бронзовую медаль на чемпионате мира 2023 года в Париже. Тренер - Ибрагим Юсупов. На этих Играх он также завоевал "бронзу" в толкании ядра.



Еще один представитель Узбекистана Кудратиллохон Маруфхужаев занял 9 место (46,79 м).



В этот день Темурбек Гиязов завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту в классе T44 (спортсмены с протезом верхней или нижней конечности), покорив высоту в 2,03 метра.



Правин Кумар из Индии выиграл "золото" с результатом 2,08 метра, Дерек Локсидент из США получил "серебро" (2,06 м).



Паралимпиада завершится 8 сентября. Параатлеты Узбекистана еще выступят в соревнованиях по легкой атлетике, дзюдо, плаванию, пауэрлифтингу, велоспорту и гребле на каноэ.