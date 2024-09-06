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Елеусизовы: АЭС строить в Казахстане нельзя
17:30 08.09.2024

По мнению экспертов, в республике и так много проблем с экологией и взваливать еще одно бремя на казахстанцев слишком рискованно

Дамир Серикпаев
заместитель главного редактора журнала Forbes Kazakhstan
6 Сентября 2024

Референдум о строительстве АЭС в Казахстане пройдет 6 октября 2024 года. Как считают некоторые эксперты, страна вполне может обойтись и без атомной электростанции. В Казахстане хватает экологических проблем, и риски в виде радиационного загрязнения достаточно велики. В новом выпуске YouTube-канала Forbes Kazakhstan своим мнением о ситуации делятся президент Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана "Табиғат" Мэлс Елеусизов и депутат маслихата Алматы, глава РОО "Kaz Eco Patrol" Тимур Елеусизов.

Как считает Мэлс Елеусизов, строить АЭС в Казахстане - значить подвергать собственных граждан ненужному риску.

"Атомная станция нам не нужна. Мы все помним уроки прошлого. Например, Чернобыль. Город и близлежащие к нему районы закрыты. Природа восстанавливается, но сколько там мутантов-животных? А "Фукусима"?! Японцы со своими технологиями, конечно, молодцы. Но даже им пришлось сливать из реактора воду с тритием - радиоактивным элементом. Была большая шумиха вокруг этого. А воду ведь нужно постоянно менять, сливать, потому что атомный реактор еще не остыл. И на самом деле различных аварий и ЧП на АЭС - колоссальное количество", - говорит Елеусизов-старший.

Не менее важными проблемами, по мнению спикеров, является нехватка казахстанских кадров в атомной отрасли, а также слишком высокая цена строительства АЭС.

"Когда мы были на слушаниях в поселке Улкен (там планируют построить АЭС - F), то я спросил, во сколько обойдется строительство атомной станции и сколько будет длиться стройка. Ответ был таким: $16 млрд потратят за 16 лет. То есть по одному миллиарду долларов в год. Более конкретной информации чиновники нам не говорят", - сказал Мэлс Елеусизов.

По данным Тимура Елеусизова, в Казахстане наблюдается рост различных заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых, дыхательных путей), особенно в крупных или промышленных городах: Темиртау, Балхаше, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Алматы и так далее.

"Вот сейчас собираются вводить (в 2026 году - F) в эксплуатацию в Алматы ТЭЦ-2, которая будет работать на газе. Во-первых, построить эту станцию было бы гораздо дешевле на угле, установив на них мощные фильтры. Во-вторых, у нас уже ощущается дефицит газа. А это значит, что газ будет стоить дороже и тарифы для населения снова вырастут. Угля же у нас в стране много, хватит на несколько столетий. И если установить мощные фильтры, то никаких загрязнений не будет. А тот же выработанный шлак от угля можно перерабатывать в различные строительные материалы", - считает Тимур Елеусизов.

По мнению экологов, альтернатива строительству АЭС в Казахстане существует. Например, можно строить ТЭЦ, которые работают как на газе, так и на угле, при этом установив на них мощные фильтры. Такой подход применяется в ряде европейских стран и Японии.

"Также можно строить небольшие газовые станции для каждого микрорайона. Вот построили очередной ЖК - к нему стройте и газовую станцию, которая будет обеспечивать теплом и светом эти квартиры", - предложил Тимур Елеусизов.

Более подробно об этом и многом другом смотрите в новом выпуске YouTube-канала Forbes Kazakhstan.

Источник - forbes.kz
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