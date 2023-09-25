"Клещи", "котлы", "мешки": Сырскому после провала в Красногоровке стала везде мерещиться "зрада", - Р.Маркуш

17:31 08.09.2024

"Клещи", "котлы", "мешки": Сырскому после провала в Красногоровке стала везде мерещиться "зрада"

Армия России обезопасила фланги прорыва к Покровску и теперь может наступать дальше

Радомир Маркуш



Самостийные мониторинговые каналы сообщили вечером 7 сентября, что до полного захвата армией России Красногоровки остались часы. Украинские войска практически выведены не только из города, но и окрестностей (кроме частей прикрытия). Вполне возможно, что ВСУ ушли почти со всей территории между рекой Волчья и Жуковским водохранилищем, за исключением двух Желанных и Зоряного. Западно-Донецкий фронт на картах бандеровских генералов переименовался в Кураховский фронт.



Эта жовто-блакитная печалька не подтверждается в официальной сводке Генштаба ВСУ, который обтекаемо признал, что 7 сентября ВС РФ продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе. Похоже, как принято в таких случаях на Банковой, Зе-пропагандисты готовят антикриз, дескать, Красногоровка - ничего не значит, люди - главнее.



Понятно, что в этот бред после всех "мясных штурмов" никто не поверит, тем более популярный в незалежной Юлиан Репке из берлинской газеты "Бильд" (Bild)* опубликовал экстренное сообщение, в котором говорится, что Вооруженные силы РФ взяли город Красногоровка в Донбассе, и ВСУ отступают из полуокружения.



По словам немца, имеющего неформальные связи с Генштабом ВСУ, в ходе продвижения на Покровск Донецкой области российские войска сначала захватили села Карловка и Галицыновка, за которыми на 10 км к югу от них простираются поля и далее находится сам город Красногоровка. Теперь ВС РФ окончательно заняли его, поэтому вся эта территория до двух Желанных оказалась в критическом полуокружении - как раз из-за открытого пространства.



О начале драпа "хероев" из опасного для ВСУшников района уже рассказал один из ведущих мейнстримщиков незалежной Богдан Мирошников: "Я очень рад, что было принято единственное верное решение - отойти. К сожалению, похоже, судьба пустоты скоро будет решена не в пользу ВСУ. Еще хуже, что [кацап] окончательно обезопасил свои фланги".



По общему мнению киевской экспертной тусовки, смысл наступления россиян в районе Горняка заключается не только в захвате города, а в первую очередь в прорыве к Желанному Второму и Зоряному. Дело даже не в том, что гарнизон в Невельском попадет в "котел" (что тоже очень хорошо, но маловероятно из-за начавшегося отхода), а в том, что ВСУ потеряют возможность угрожать нашему выступу в направлении Покровска. Не секрет, что на северном фланге группировка "Центр" создала мощный рубеж по реке Казенный Торец, с потерей Красногоровки противнику пришлось распрощаться с шансом ударить с юга.



Весьма вероятно, что враг отходит не только из Невельского, но также из Желанного Первого. Об этом сообщил боец 240-й ОШБр "Айдар" ** Станислав Бунятов. По его словам, подразделение, обороняющее населенный пункт, фактически уничтожено - остались одни "трехсотые".



Эта информация подтверждается "Военной хроникой", которая, со ссылкой на вражеские источники, пишет: "О попавших в окружение подразделениях между примыкающей к Украинску Лесовкой и Желанным Первым - у них много 300-х".



В самом Украинске российским войскам удалось продвинуться в южной части, выбив противника также из значительного района дач и гаражного кооператива. По последним данным (по состоянию на утро 8 сентября), ведутся штурмы многоэтажных домов по улице Горького. С утра наши бойцы смогли продвинуться к шурфу шахты "Украина".



Работающий в интересах ГУР паблик DeepState (заблокированный в РФ) уверенно зрадит, что "орки все-таки зашли в Украинск в двух местах вообще-то… ВСУ потеряли там уже три полные роты". Как пояснил Юрий Подоляка, "очевидно, наше намерение взять ключевые точки северо-западнее и юго-западнее города. Что с учетом рельефа местности - западнее Украинска находится большой террикон, позволит нам обрезать все коммуникации города и таким образом взять его в оперативное окружение. Что с большой долей вероятности заставит гарнизон Украинска отступить, оставив большую часть города без боя".



Офицер Генштаба ВСУ на условиях анонимности прокомментировал текущую ситуацию на этом участке, дескать, если бы на месте русских были бандеровцы, то они уже открыли бы шампанское и заявили об успешном окончании летней военной кампании.



По его мнению, "пройдя такой путь, логично остановиться на линии Новогродовка-Украинск-Горняк, расположенной на гряде возвышенностей, за которыми до самого Павлодара идет равнина. Если русские подтянут логистику, Селидово, да и Покровск станут дотационными, то есть их удержание захисниками обойдется очень дорого для и так уже обескровленной украинской армии".



А тем временем украинская "телега" пытается понять, почему поплыла "невзломная" оборона ВСУ. В Сети появились отчеты бандеровских офицеров и командиров с Донбасского направления, в которых, как пишет тг-канал ЗеРада, "отмечена плохая тенденция, что при давлении россиян набранные „новые" подразделения начинают разбегаться из-за слабой мотивации и морального духа. Именно для этого на Покровское направление отправили „Азов" ***, чтобы удержать обвал".



"Азовцы" заявили о нарастающем риске, что при долгом давлении ВС РФ вся оборона ВСУ рухнет из-за того, что в украинской армии оказалось огромное количество тех "хата-с-крайников", кого загнали силой и которые воевать не хотят.



* "Bild на русском" Минюстом РФ признан иностранным агентом



** По решению Южного окружного военного суда от 25.09.2023 № 1−247/2023, сообщество "Айдар" признано в Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории нашей страны запрещена



*** Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.