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Эммануэль Тодд: "Франция уже давно не является суверенной…"
17:32 08.09.2024

Le Figaro
Франция

Эммануэль Тодд: "Россия выигрывает в конфликте, а Европа рушится"
Французский историк Тодд: Россия выигрывает в конфликте

Европа является слабым звеном в идущем сейчас цивилизационном конфликте, сказал историк Эммануэль Тодд в интервью Le Figaro. А Россия, по его словам, выигрывает войну.

Европейская экономика парализована, во многом это является результатом конфликта на Украине и санкций Запада в отношении России, считает французский историк Эммануэль Тодд. Он поделился мнением в интервью Le Figaro, запись беседы размещена на YouTube-канале французского издания.

Проблемы с формированием нового правительства во Франции косвенным образом вызваны теми же факторами, полагает Тодд.

"Франция уже давно не является суверенной… Во Франции правительственный паралич. Люди, похоже, не понимают, но это имеет отношение к параличу европейской экономики. Что в свою очередь во многом является результатом украинского конфликта. То есть на самом деле общества, которые оказались в состоянии стресса и разрушения из-за санкций, – это европейские общества", – сказал историк.

Европа и Запад в целом терпят поражение в цивилизационном конфликте, продолжил он.

"Европа рушится. Если войну рассматривать как экономическое столкновение между Россией, опирающейся на ряд других стран, и тем, что русские называют "коллективным Западом", то очевидно, что существование в западном мире распадающихся обществ или политических систем имеет стратегическое значение. Это то место, где мы являемся одним из слабых звеньев… Россия выигрывает в конфликте. И это не победа России, это обрушение Запада. В США ситуация ухудшается. Произошло ускорение роста неравенства. Раньше США отставали от России по уровню детской смертности, но теперь все, в США она вновь растет", – привел пример Тодд.

Атака на Россию – это отчаянная попытка Киева предотвратить полный крах ВСУ, считает он.

"Это обычное дело… Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию – это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах. Ближе к окончанию Второй мировой войны Германия тоже была вынуждена совершать подобные наступательные действия", – напомнил Эммануэль Тодд.

Источник - ИноСМИ
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