Революцию в российском автопроме пока возглавляют китайцы

17:35 08.09.2024 Кирилл Родин, ВЦИОМ: "Революцию в российском автопроме пока возглавляют китайцы"



Директор по работе Всероссийского центра изучения общественного мнения с органами государственной власти Кирилл Родин ответил на наши вопросы в открытой студии "Комсомолки" на Восточном экономическом форуме



Евгений ОРЛОВ



Директор по работе Всероссийского центра изучения общественного мнения с органами государственной власти Кирилл Родин



РЫНОК В ШОКЕ



- Кирилл, вы готовили большое исследование под названием "Барометр российского легкового автопрома и авторынка". Так что же сейчас происходит в автомобильной отрасли России? Как оценивают эксперты ситуацию на рынке, что показывает барометр?



- Мне кажется, сегодня мы переживаем уникальный момент. Можно сказать, что из-за непростой внешней социально-экономической конъюнктуры рынок в определенной степени переживает шоковое состояние встряски. В период таких больших встрясок у потребителя происходит достаточно глубокая и серьезная переоценка. Пусть иногда вынужденная – ездить же на чем-то надо - но она происходит. И у людей начинают меняться сложившиеся стереотипы восприятия.



В этот момент и открывается интересная возможность, уникальное окно для отечественного производителя. Которое не будет открыто очень долго, оно уже потихоньку начинает закрываться. Тем не менее, мы сегодня находимся в состоянии, когда эта "форточка", в том числе в сознании потребителя, существует. И мы можем попытаться найти какие-то ниши, потребительские запросы, уникальные возможности, которые позволят российскому автопрому занять достойное место на рынке.



Честно признаюсь, прогнозы в этом плане делать достаточно сложно. Потому что действия российского автопроизводителя не всегда очевидным образом прогнозируемы. Воспользуется отечественный авторынок появившейся возможностью или нет? Это вопрос даже не далекого, а очень близкого будущего, когда мы с вами поймем - либо это состоялось, и действительно появился сегмент, который начинает расти и набирать обороты, либо все потихоньку стагнирует, либо продолжает сдуваться, как раньше.



- Давайте подробнее поговорим про это окно. Для кого и для чего оно открылось? Что именно могли бы получить от него российские автопроизводители?



- Китайский производитель, "бомбя по площадям" (делая ставку на массового покупателя, - Ред.), находит своего клиента достаточно быстро. Если подробнее коснуться темы открывающихся возможностей, то здесь необходимо говорить о более глубоких аудиторных исследованиях. Потому что в каждом деле хорош свой инструмент. Точно так же и автомобиль. Для каждой аудитории, для каждых особенностей хороша своя техника.



Мы знаем, что совершенно точно есть фанаты отечественного автопрома. Это достаточно большие аудитории. Ведь у нас сегодня примерно треть водителей ездят на отечественных автомобилях.



И у этих аудиторий есть определенные локации. Например, связанные с развитием направления спецтехники - в том числе, которая может работать в условиях Крайнего Севера и т. п. К сожалению, мало кто об этом знает, но отечественные производители сегодня делают достаточно много техники, которая работает в сложных условиях.



Существуют и другие аудитории, которые не стоит недооценивать. Например, охотники и рыболовы, у которых тоже есть свои, очень специфические, предпочтения в технике. Они во многом ориентированы на российский автопром.



В общем, если мы хотим говорить о его возрождении, то это и работа с более тонкими, нишевыми локальными запросами. Они уже есть, их просто надо освоить.



А если говорить о более широком охвате, федеральном масштабе, то это, конечно, борьба с существующими гигантами с учетом сложившихся потребительских представлений. Когда мы проводили исследование, то задавали вопрос - на каком автомобиле сегодня хотели бы ездить россияне? И первое место заняли японские машины, хотя сейчас их присутствие на рынке ограничено. Затем идут российские и европейские бренды, а корейский автопром из тройки лидеров переместился на четвертое место (подробнее см. "Только цифры").



В любом случае, мы сегодня видим, что настроения, запросы, интересы потребителей двигаются, меняются. И окно возможностей, о котором я говорю, связано с тем, что эти изменения, которые с точки зрения отрасли справедливо было бы назвать тектоническими сдвигами в потребительских привычках населения, создают возможности. Которыми либо мы воспользуемся, либо нет. Но, еще раз повторю, с моей точки зрения, окошко это будет приоткрыто не очень долго. Потому что скоро сложатся новые потребительские привычки. И столь удобная ситуация, чтобы начать целыми кусками отвоевывать рыночные доли, с моей точки зрения, может снова произойти уже очень нескоро.



Революцию в российском автопроме пока возглавляют китайцы



"НЕЛЬЗЯ ФОРМИРОВАТЬ РЫНОК НА НЕГАТИВНОЙ МОТИВАЦИИ"



- Лично я пока не вижу от российских производителей каких-то грамотных шагов, которые помогут им завоевывать рынок. Вместо этого они пытаются действовать запретами, добиваться повышения утильсбора на иномарки… Конечно, так можно отбить у части аудитории желание покупать импортные авто. Но этого недостаточно.



- Мне бы не хотелось говорить, что в сложившейся рыночной ситуации отечественный производитель начинает потихоньку отставать… Но он явно не выигрывает конкурентную борьбу. По крайней мере, пользуется далеко не всеми возможностями. А формировать рынок, исходя из негативной мотивации, нельзя. Его надо формировать, исходя из запроса, из позитивной мотивации. Запретами мы ничего глобального не достигнем.



Более правильно было бы действительно найти своего потребителя. И потихоньку сделать его тем лояльным клиентом, который на вопрос "на какой машине вы хотели бы ездить", уверенно отвечает, что он выбирает отечественный автомобиль. У которого, если говорить с точки зрения отдельных нишевых запросов, очень много преимуществ. Связанных, например, с работой на том топливе, которое присутствует на отдаленных территориях, или с ремонтопригодностью. Есть аудитория автомобилистов, которые и гаечный ключ в руках умеют держать, и молотком пользоваться. Со стороны таких людей этот запрос действительно существует. И потребители эти качества устойчиво выделяют, когда говорят о том, что для них важно при выборе автомобилей.



Также традиционно устойчивым покупателем отечественных автомобилей является Северный Кавказ. Есть и другие большие сегменты, где мы могли бы выигрывать конкуренцию. Например, чем сильнее мы "сдвигаемся" в сторону сельских территорий, тем больше видим потребителей продукции отечественного автопрома.



Но сможем ли мы расширить эту нишу? Здесь вопрос к тем идеологам, которые сегодня у нас отвечают за развитие всего этого сегмента. Их тоже было бы интересно опросить как экспертов – возможно, организовать подобную дискуссию на площадке "Комсомольской правды". И поговорить, каким образом не только общественное мнение, но и сами производители, руководители, организаторы производства видят эти перспективы. Понять, насколько общественный запрос сегодня совпадает со стратегией, которую капитаны этой отрасли ставят перед собой.



МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ



- Как состояние отрасли менялось с годами?



- Оно менялось вслед за теми социально-экономическими вехами, которые проходила страна. У нас были "лихие 90-е", и многие потребители делали выбор в пользу "красненьких девятушек". Затем были 2000-е годы, когда мы активно начали ввозить машины из Европы, появился западный автопром. И есть нынешняя веха, когда мы в большей степени стали открыты азиатским рынкам.



Сегодня мы наблюдаем, на мой взгляд, революционные изменения на этом рынке. И надо честно сказать, что эту революцию возглавляет не отечественный, а китайский автопром. Здесь, на Дальнем Востоке, ситуация несколько специфическая, но если мы выйдем на улицу в Москве, то обнаружим, что китайские автомобили появляются, как грибы после дождя. Новые марки китайского автопрома в России плодятся быстрее, чем ты успеваешь эти автомобили запомнить. Для российского автопрома это тревожный сигнал.



- И как именно наш автопром может реагировать на этот сигнал?



- Как раз работая с нишевыми запросами. Если мы хотим эффектно прокатиться мимо ночного клуба, наверное, выбор будет сделан в сторону итальянских производителей. А если надо поехать на охоту или на рыбалку, то в этом деле уже их техника окажется бесполезной. Это и есть нишевые запросы. Когда мы начинаем изучать рынок более детально, на многие вопросы мы сразу начинаем находить ответы. В том числе, выстраивая диалог с тем потребителем, который сегодня ждет ренессанса отечественного производителя.



- Потребитель ждет более индивидуального подхода?



- Мне кажется, да. Помните известный мем в соцсетях, на котором изображен УАЗ - "буханка", произведенный в 1965 году и который по сей день не изменился? Дескать, стабильность - признак мастерства, конструкция была столь идеальна, что ни добавить, ни убавить. Но когда мы говорим о более тонкой настройке, у этой "стабильности" есть обратная сторона.



Тот самый мем про "идеальный" УАЗ



В современном автопроме изменения происходят не только с точки зрения сервиса, который предоставляет машина (я уже молчу о том, что она фактически сама едет, главное - не мешать ей). Но и с точки зрения видов энергии, на которых она работает - это либо "электрички", либо бензин, либо дизель.



Поэтому сегодня, когда мы говорим о тонких настройках, то потребитель ими уже очень сильно избалован. И если наш автопром хочет соответствовать нишевым запросам, нам надо говорить и об этой тонкой индивидуальной настройке под потребности покупателей. Это не всегда связано с тем, что система должна быть сложнее. Иногда она должна быть проще: как говорится, гвозди удобнее забивать молотком, а не скрипкой. И если мы хотим выигрывать конкуренцию, сделать стратегию маркетинга и продвижения отечественного автопрома более дифференцированной, нам необходимо уходить в более глубокие исследования и понимать, каким запросам мы должны соответствовать.



Потому что сегодня ситуация больше похожа на то, что мы, опираясь на систему общих запретов, начинаем стрелять по площадям. Таким образом конкурентная борьба на рынке, скорее всего, будет проиграна в течение ближайших трех лет. И спустя это время, если мы будем действовать таким же образом, то увидим, что изменения, которые сегодня на рынке только наметились, скорее всего, уже станут необратимыми.



- Какие у вас прогнозы по развитию отрасли?



- Я бы тут ограничился своим экспертным мнением. Если сегодняшние процессы продолжатся, я думаю, что китайский автопром, скорее всего, российский рынок и захватит.



Какая доля рынка останется у российского автопрома? Я был бы осторожен в количественных характеристиках, потому что ситуация на рынке сейчас очень подвижная. Но мы увидели, что на нашем рынке китайцы начинают делать революцию, отвоевывать те сегменты, которые раньше были за европейцами и японцами, причем более агрессивными темпами, чем это делает отечественный производитель. Это сложившийся факт. Изменится эта ситуация или нет - не знаю. Но если все будет продолжаться таким же образом, то те сегменты, которые раньше были за нашими бывшими зарубежными партнерами, заберет китайский автопром, а не наш.



ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Автомобиль производства какой страны вы хотели бы приобрести?



Японского - 36%

Российского - 33%

Немецкого - 32%

Корейского - 22%

Китайского - 14%

Американского - 6%

Европейского (за исключением немецких) - 4%



По данным всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник", проведенного 24 марта 2024 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.



Евгений ОРЛОВ Источник - КП

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