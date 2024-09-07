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США пытаются заморозить "Арктик СПГ-2", блокировав Индию
17:37 08.09.2024

Америка, расширяя санкции на весь мир, продавливает поставки своего дорогого СПГ в Европу

Георгий Смирнов
Материал комментируют:
Алексей Гривач
Станислав Митрахович

США 5 сентября ввели санкции против индийских судоходных компаний Gotik Shipping и Plio Energy Cargo Shipping, обвинив их в попытках экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа.

По мнению американской стороны, газовоз New Energy, которым управляют обе компании, "использовал обманные методы доставки, включая отключение своей автоматической идентификационной системы", чтобы получить груз с "Арктик СПГ-2" посредством перевалки с танкера Pioneer. Против последнего США ввели санкции еще 23 августа 2024 года. Вашингтон также обратил внимание на деятельность газовоза Mulan, который, по мнению американских официальных лиц, эксплуатирует Plio Energy.

По данным Vessel Finder, оба газовоза ходят под флагом Палау. New Energy был построен еще в 2007 году, его валовая вместимость составляет чуть более 100 тыс. тонн. Mulan - это новейшее судно, эксплуатация которого началась в этом году. Его валовая вместимость значительно меньше - около 54 тыс. тонн.

Планируемая мощность "Арктик СПГ-2" составляет 19,8 млн тонн СПГ в год, это три линии по 6,6 млн тонн. Ресурсной базой объекта выступает Утреннее (Салмановское) нефтегазоконденсатное месторождение на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Его доказанные и вероятные запасы на конец 2020 года составили 1,434 трлн куб. м природного газа. Проект находится под санкциями Минфина США с ноября 2023 года.

В декабре Вашингтон ввел ограничения против российских предприятий, выпускающих оборудование для производства СПГ, в том числе в отношении "Северных технологий", "Казанькомпрессормаша" и "Газпром линде инжиниринга".

США пытаются напугать компании и страны всего мира, в том числе и Глобального Юго-Востока, чтобы они не работали с Россией в сфере танкерных перевозок, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. "Какие-то компании испугаются, какие-то будут перерегистрированы, какие-то получат номинальных других владельцев, другой флаг и реестр", - сказал он.

Для Индии эта ситуация означает, что США не собираются уважать суверенитет и юрисдикцию этой страны, отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве РФ Алексей Гривач. "По российско-индийским отношениям это, скорее всего, не ударит, а возможно, и укрепит их", - утверждает аналитик.

Митрахович подчеркнул различие в торговле СПГ и нефтью. В случае с нефтью в мире очень много более-менее однотипных танкеров, которые проще перерегистрировать, и американцы не смогут этот теневой флот задавить, по крайней мере пока российская нефть пользуется спросом.

В случае с "Арктик СПГ-2" обойти санкции сложнее из-за тяжелых климатических условий, для поставок газа из региона необходимы танкеры ледового класса. Летом еще можно работать танкерами типа Arc4, которые могут быть зарегистрированы в Индии и в разных островных государствах, полностью прекратить такие поставки не получится. Однако ситуация с танкерами типа Arc7, которые должны приходить зимой в "Арктик СПГ-2", сложнее, потому что количество таких судов меньше, и их проще отследить.

"С Индией и другими странами торговля продолжится с участием судов Arc4, но с более сложными судами по-прежнему будут проблемы, и пока я не вижу, как НОВАТЭК и Россия найдут решение для полномасштабного экспорта газа с „Арктик СПГ-2", особенно в зимний период", - говорит эксперт. Митрахович подчеркнул, что в Индии могут быть судовладельцы, которые зарабатывают на организации перевозок СПГ, примерно таким же образом, как это происходит с нефтью.

По мнению аналитика, НОВАТЭК может подождать пока Южная Корея отдаст газовозы, однако это маловероятно в текущих политических условиях. С другой стороны, российский судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" должен построить один танкер в этом году, второй - в следующем. Ранее ССК анонсировал передачу газовоза класса Arc7.

В то же время, отмечает Митрахович, другому проекту НОВАТЭКа, "Мурманск СПГ", получится лучше справляться с санкционным давлением, поскольку Баренцево море не замерзает. То есть не нужны суда более высокого ледового класса. Ледовые классы Arc4−6 предполагают, что судно может идти по разреженным однолетним арктическим льдам, а начиная с класса Arc7 можно уже идти по сплоченным льдам.

Существенным образом введение санкций против двух индийских компаний на российско-индийские отношения не повлияет, уверен доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета, соавтор книги "Индийское притяжение" Павел Селезнев. По его словам, Вашингтон вводит вторичные, третичные ограничения, чтобы устранить механизмы обхода, которые бизнес нашел и выстроил, поскольку предприниматели реально заинтересованы в совместных проектах и зарабатывании денег, когда речь идет про перспективные направления в экономике.

"Будут находиться разные способы и варианты продвижения этого проекта. Почему возникли санкции? Потому что американцы активно навязывают свой СПГ Европе и пытаются блокировать „Арктик СПГ-2" как серьезную существенную альтернативу и экономически перспективный проект. Санкции - это недобросовестная конкуренция, политикой пытаются прикрыть конкретные экономические интересы", - рассказал Селезнев.

По словам аналитика, НОВАТЭК находится в крайне сложной ситуации. Под прицелом санкций запасные варианты будут находиться, однако это не быстрый процесс.

Селезнев отметил, что любое введение новых санкций ведет к увеличению транзакционных издержек и удорожанию российских проектов, в данном случая для "Арктик СПГ-2", и соответственно газа для Индии, которая покупает у России сейчас природные ресурсы с определенным дисконтом, на котором они зарабатывают. Селезнев предположил, что после ввода санкций две страны договорятся о том, как действовать дальше.

Санкционное давление на НОВАТЭК сейчас весьма существенно, но процесс обхода санкций постепенно идет, как и отгрузка СПГ с подсанкционного проекта в Арктике, отметил Гривач.

По его словам, в результате ввода американских ограничений ранее компания затормозила на полгода начало экспорта газа с проекта и заставила участников объявить форс-мажор по контрактам, "но акционеры все на месте и схема отгрузки СПГ в обход санкций уже начала работать".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725806220


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