В Египте археологи нашли меч фараона Рамзеса II

17:40 08.09.2024

Египетские археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II в провинции Эль-Бухейра



КАИР, 7 сен - РИА Новости. Египетские археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей страны.



