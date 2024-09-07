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Молодежь Казахстана уезжает: более миллиона тенге в месяц готовы платить в КитаеМолодежь Казахстана уезжает: более миллиона тенге в месяц готовы платить в Китае
17:50 08.09.2024

Экономическая и социальная политика в Казахстане, нежелание региональных властей развивать страну, высокая рождаемость и неплохой образовательный уровень уже привели к выезду казахской молодежи за рубеж на заработки.

5 Сентября

В Китае растет дефицит в рабочих руках и завтра "покупатели" из Поднебесной поедут в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. А затем этот пылесос доберется и до Казахстана – Караван

В ближайшее время казахских гастарбайтеров будет ждать Китай.

Казахстан входит в период гастарбайтеров. Точно так же, как и Узбекистан. Не в таких размерах, конечно. Но тем не менее процесс пошел.

Почти 200 тысяч казахстанцев уехали за рубеж на заработки в прошлом году. По данным МИДа, казахи едут в Россию (162 тысячи человек), в Польшу (13 тысяч), Южную Корею (6 тысяч) и Великобританию (5 тысяч человек).

Кто едет? В основном, это молодежь до 30 лет. И здесь в стране очень большой ресурс для миграции.

Фото 1. В 2021 году Бюро нацстатистики выпустило итоги национальной переписи. Здесь интересно посмотреть численность групп населения по возрастам. Фактически это демографическая пирамида, которая позволяет увидеть динамику численности в будущем. (По данным БНС)

Сейчас на рынок труда вышла группа, обозначенная на диаграмме в возрасте 20-24. Самая малая группа среди молодежи, всего 1,1 млн человек. Они же поднимают волну миграции.

Дальше с годами на рынок труда будут выходить все более крупные группы. Число претендентов на учебные и рабочие места будет стремительно расти. Успеет ли экономика за такими темпами – большой вопрос.

"Это будет совсем другая картина, - рассказал в интервью "Каравану" демограф, профессор ВКТУ имени Д. Серикбаева Александр Алексеенко. - Все последние годы в Россию выезжали в основном славяне из Северного и Восточного Казахстана. Да и иссяк уже этот "резервуар".

По состоянию на 2021 год в группе 10-14 лет больше 80 % - это казахи. В группе 5-9 лет казахов – 79 %. Уезжать за лучшей долей будет коренное население. Это будет проблема казахской молодежи. Тенденция эта только зарождается и пока малозаметна.

Значительная часть из них будет с высшим образованием. Пусть качество образования в нашей стране не самое высокое, но базовыми инструментами анализа они будут владеть. Они смогут размышлять, сопоставлять, сравнивать. Другая будет задавать вопрос: "Почему так?".

Другая часть молодежи решит свои проблемы ногами.

Фото 2. Это демографическая пирамида Китая на 2020 год, по данным ООН. Сразу бросается в глаза четыре провала.

Первый в группе 60 лет – это результат "Большого скачка" 1958-1960 гг.

Второй в группе 35-45 лет – это дети "Культурной революции" 1966-1976 гг.

Третий – в группе 15-25 лет – результат политики "Одна семья – один ребенок". Сама программа была начата в 1979 году и завершена в 2015 году. в результате к 2000-м годам среднее количество детей, рожденных одной женщиной в течение жизни, в Китае снизилось с 6 до 1,6.

Четвертый – в группе 0-5 лет. Китай чуть запаздывает. Но у него будут такие же проблемы. Иначе говоря, сейчас в крупнейшей стране мира происходит депопуляция.

В 2023 году российский демограф Алексей Ракша уже говорил, что Китай начал привлекать мигрантов из Африки. Еще в 2009 году в Гуанчжоу было 100 тысяч африканцев. С тех пор их число только выросло.

"Китай будет постепенно перетягивать на себя все потоки миграции. Сперва из Юго-Восточной Азии, что уже происходит, потом из Индии и Африки", - заявил эксперт.

Этот процесс уже коснулся СНГ: Китай уверенно двигается в группу развитых стран, которые могут производить все. Поэтому местные компании достаточно богаты, чтобы привлекать классных специалистов из Европы, США или России. Это видно по росту числа компаний, предлагающих работу в КНР.

В Китае растет дефицит в рабочих руках, и завтра "покупатели" из Поднебесной поедут в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. А затем этот пылесос доберется и до Казахстана.

Единственная сложность для миграции в КНР – изучение языка. Но опыт говорит, что на тяжелых работах язык особо не нужен. Работнику достаточно объяснить базовые установки, ему литературный язык не нужен. А мотивация есть. Это зарплата.

По данным портала Statistica, самые высокие зарплаты в 2022 году для трудовых мигрантов были в Пекине – 195 тысяч юаней в год (больше млн тенге в месяц). Самые низкие – в центральной провинции Хэнань - 76 тысяч юаней в год (425 тысяч тенге месяц). При сокращении трудовых ресурсов зарплаты обычно растут.

Это в любом случае больше, чем заработная плата в Казахстане: официальная средняя (медианная) зарплата в стране - 278 тысяч тенге, при более высоких ценах, чем у соседей.

Так что, если наши власти не откроют глаза и не увидят проблемы молодежи, не создадут открытую экономику, не смогут увеличить количество рабочих мест, не дадут молодым людям себя реализовать - последние поедут в Китай и Россию. Вернутся ли они? Это тоже большой вопрос.

Автор: Адил УРМАНОВ

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725807000


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