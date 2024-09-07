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|Скончался художник, автор флага Кыргызстана Бекбосун Жайчыбеков
20:00 08.09.2024
Бишкек (АКИpress) – 6 сентября скончался художник, автор флага Кыргызской Республики Бекбосун Жайчыбеков.
Он родился 27 ноября 1948 года в селе Корумду, Иссык-Кульской области. Закончил Алматинское художественное училище в 1972 году, Московский полиграфический институт в 1982 году.
Он проработал в различных издательствах, таких как "Мектеп", "Кыргызстан", "Адабият", "Шам" и "Кут аалам", занимая должности старшего художественного редактора и главного художника. Бекбосун Жайчыбеков стал известен как один из ведущих иллюстраторов детских книг в Кыргызстане. Он сотрудничал с издательствами Туркменистана, Белоруссии, Казахстана, США и Швейцарии, а также участвовал в художественном оформлении книг для фонда "Сорос-Кыргызстан".
Обладатель наград и призов на республиканских и международных конкурсах и выставках книг. За вклад в иллюстрирование учебной и детской литературы Бекбосун Жайчыбеков был удостоен званий "Отличник образования КР" и "Заслуженный деятель культуры КР" в 2007 году.
Он был удостоен звания "Народного художника Кыргызской Республики" и получил статус "Почетного жителя города Бишкек".
Также Бекбосун Жайчыбеков был награжден медалью "Данк".