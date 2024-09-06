Референдум в Казахстане по АЭС: триумф демократии или излишество за счет бюджета?

20:09 08.09.2024 Референдум по АЭС: триумф демократии или излишество за счет бюджета?



Никита Дробны

06 сентября 2024



Вокруг вопроса о том, нужна ли нашей стране атомная электростанция, уже давно кипят страсти - но ждать ответа осталось недолго. До исторического референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане - ровно месяц. Orda.kz попросила экспертов оценить, готовы ли казахстанцы сказать "да" или "нет" мирному атому.



30 дней до ответа



О том, что референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября, президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2 сентября во время ежегодного Послания народу Казахстана. Для простых казахстанцев эта новость стала неожиданной - но не для чиновников, которые будут заниматься подготовкой голосования, считают эксперты.



Политолог Газиз Абишев уверен: Центральная избирательная комиссия еще до официального заявления президента была в курсе, когда состоится референдум. И имела достаточно времени на то, чтобы подготовить все формальности.



"Думаю, ЦИК в общих чертах проинформировали об общих сроках проведения референдума. В 2021 году были парламентские выборы, в 2022-м - референдум по Конституции и президентские выборы, в 2023-м - парламентские выборы. Думается, у ответственного госаппарата сохранились соответствующие нейронные связи и мышечная память, мобилизоваться под конкретную задачу не составит проблем. Это все дело техники. ЦИК получил указ президента и действует согласно закону о выборах. Глава ЦИКа уже побывал на аудиенции у президента и доложил о готовности", - отмечает Газиз Абишев.



С формальной точки зрения референдум не будет отличаться от аналогичных голосований, которые в Казахстане уже неоднократно проводили. Так что со стороны чиновников и властей проблем при подготовке не будет. У них уже есть недавний опыт проведения референдума по конституционной реформе, который состоялся 5 июня 2022 года.



"Тогда, кстати, тоже указ президента о проведении референдума был принят за месяц. Но была уверенность, что люди пойдут голосовать за те политические изменения, которые были отражены в проекте конституционных поправок. И действительно, тогда пришли и проголосовали шесть миллионов человек - самое интересное, что примерно столько же людей отдали голоса за Касым-Жомарта Токаева на проведенных в том же году досрочных президентских выборах. Эти шесть миллионов человек - достаточно устойчивая социальная база для политического руководства страны. Поэтому, думаю, примерно столько же казахстанцев (а может быть, и больше, учитывая, что сейчас политические партии начали агитировать за участие в референдуме) придет на избирательные участки",

предполагает политолог Андрей Чеботарев.



Требуются разъяснения



В том, что ЦИК со своей задачей справится, особых сомнений нет. Вопрос скорее в том, успеют ли власти за месяц "прогреть" общественность, обеспечив должный уровень явки, и смогут ли вовремя мобилизоваться организации, которые должны обеспечить непредвзятое наблюдение за голосованием.



Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов отмечает, что после назначения конкретной даты проведения референдума разъяснительная работа с общественностью стала интенсивнее.



"Разъяснять нужно - простым, доходчивым языком рассказывать людям, в чем необходимость проведения референдума и польза атомной энергетики. Не нужно усложнять, потому что когда переходишь на сложный технический язык, у людей автоматически возникает подозрение, будто что-то от них скрывают. Успеют провести эту работу или нет? Если правильно выстроить эту работу, то за месяц это можно сделать",

говорит Сергей Агафонов.



Политолог Валерий Володин придерживается иного мнения. Он отмечает, что за месяц со своей работой справятся чиновники, но не общественники и независимые наблюдатели.



"Успеть за месяц подготовить 10 327 избирательных участков попросту невозможно, но ведь и работу по подготовке ЦИКом начал чуть ли не с начала года. Поэтому очевидно, что учителя по всей стране, „съевшие собаку" на наших многочисленных „очередных внеочередных" выборах уже отрапортовали в центр о полной боеготовности. А вот успеют ли за эти сроки подготовиться независимые наблюдатели, средства массовой информации и международные наблюдатели, не имеющие государственного финансирования на свою деятельность - это большой и важный вопрос", - с иронией отмечает политолог Валерий Володин.



По мнению Валерия Володина, основные организации независимых наблюдателей, такие как МИСК (Молодежная информационная служба Казахстана) или "Еркіндік Қанаты", вряд ли успеют всего за месяц подготовиться к полноценной работе по всей стране. В итоге защищать результаты референдума от подтасовок будут организации, выигравшие государственные тендеры - а значит, не заинтересованные в том, чтобы акцентировать внимание на нарушениях.



В то же время эксперты не ожидают, что у наблюдателей будут какие-то проблемы или конфликты во время референдума.



"Наблюдатели, скорее всего, сейчас будут подавать соответствующие заявки в рамках своих организаций. Будет интересно, приедут ли иностранные наблюдатели, включая наблюдателей от ОБСЕ. Пока не видно какой-то информации по этому поводу. Но, как показывает опыт проведения прошлого референдума, каких-то эксцессов или конфликтов между наблюдателями с одной стороны и членами избирательных комиссий с другой стороны не наблюдалось", - отмечает Андрей Чеботарев.



Что касается подготовки общественности, то ее власти вели еще с 2023 года. По всей стране прошла серия общественных слушаний, некоторые из которых оказались весьма жаркими. Но на самом деле разговоры о необходимости строительства АЭС шли давно, и о том, что этот вопрос нужно решать на референдуме, президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще годом раньше. Дискуссии о мирном атоме идут уже много месяцев, сложились активные группы сторонников и противников строительства АЭС, так что с явкой проблем быть не должно.



Группа поддержки



Газиз Абишев и другие казахстанские политологи ранее уже отмечали, что главная группа поддержки референдума по АЭС - профессиональные энергетики. Именно на их плечи легла основная разъяснительная работа с населением, и именно они наиболее аргументированно обосновывают необходимость всенародного голосования.



Один из главных поводов для дискуссий между сторонниками и противниками АЭС в преддверии референдума - вопрос экологичности и безопасности. Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов отмечает, что противники атомной энергетики (и референдума) ссылаются на ее потенциальную опасность, но не рассматривают вопрос экологичности применительно к угольной генерации. Возможно, если бы они располагали информацией о том, насколько радиоактивен уголь, то и не протестовали бы против референдума.



"Энергетики почти в полном составе поддерживают строительство АЭС, потому что они понимают предмет обсуждения. С действующими атомными электростанциями поколения 3+ ни одной аварии в мире не было до сих пор. В то же время весь уголь в мире радиоактивен - в нем содержится уран и торий, примерно семь граммов на тонну. По статистике, угольные ТЭЦ во всем мире выбрасывают на наши головы и в золоотвалы 55 тысяч тонн радиоактивных отходов каждый год. Все АЭС в мире производят 12 тысяч тонн отработанного топлива, то есть более чем в четыре раза меньше. И 97 % этих отходов могут перерабатываться для повторного использования, они не попадают в атмосферу или в воду. Если бы на Балхаше построили угольную ТЭС мощностью 2000 МВт, а такие планы были, это бы нанесло намного больший ущерб экологии", - подчеркивает Сергей Агафонов.



Сообщество энергетиков давно ждало референдума по АЭС еще и потому, что это вопрос экономики. Срок эксплуатации АЭС - в среднем в четыре раза больше, чем у любого возобновляемого источника энергии (80 лет против двадцати). При этом одна установка ВИЭ выходит на самоокупаемость за десять лет (50 % от срока эксплуатации), а АЭС - за двадцать (25 %). Коэффициент использования установленной мощности (проще говоря, эффективность) у атомной энергетики тоже выше - до 90 %, тогда как у ветряных электростанций, например, 30-40 %. Расходы на топливо для АЭС также несравнимо меньше, чем на угольных ТЭЦ.



"Среди энергетиков противников АЭС нет. Если кто-то называет себя противником и энергетиком, вероятнее всего, одно из этих утверждений ложно".



По оценкам специалистов, если на референдуме примут положительное решение и действительно построят АЭС, то ее вклад в общую генерацию электроэнергии в Казахстане составит около девяти процентов. Сама по себе атомная электростанция не решит проблему энергодефицита - для этого потребуется увеличить количество АЭС как минимум до трех. Но для энергетиков важнее, что референдум и конкретные шаги, которые могут за ним последовать, способны привести Казахстан к исполнению плана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.



"Мы опасаемся не того, чего нужно. Наш монстр - это угольная генерация, от нее надо избавляться. Заместить ее одними лишь возобновляемыми источниками будет сложно. На это есть много технологических причин",

заключает Сергей Агафонов.



Те, кто против всего



Если энергетики поголовно поддерживают проведение референдума, то ряд экологов и общественных активистов занимают противоположную позицию. Они резко против голосования по АЭС. Поэтому еще одна задача, которую потребуется решить властям, - обеспечение безопасности на участках и пресечение различных провокаций. Есть немалая вероятность, что отдельные активисты, протестующие против АЭС, попробуют помешать голосованию.



"Активисты из числа противников АЭС совершенно точно будут пытаться оказать воздействие на ход референдума, в том числе в день голосования. В их отношении власть будет применять меры правового воздействия. Впрочем, на референдуме не стоит вопрос о верховной власти, тут все же напряжение будет поменьше. Главные критерии для власти - формальная явка выше 50 % и более 50 % проголосовавших "за". Грубо говоря, нужно 3,2 млн голосов "за", - указывает Газиз Абишев.



Провокации и протесты, вероятно, действительно будут. Но политолог Андрей Чеботарев отмечает, что противники строительства АЭС вряд ли смогут сорвать проведение референдума. Рядовые активисты слишком разрозненны, а единой политической оппозиции, которая могла бы возглавить этот процесс, в стране нет. Ни во время досрочных президентских выборов, ни на выборах в Мажилис оппозиции не удалось проявить сплоченность. Сейчас отдельные общественники тоже говорят о бойкоте референдума, но никакой общей позиции и плана действий у них нет.



"Даже сейчас мы видим, что не существует какого-то единого мнения у оппонентов строительства атомной электростанции. Есть профессиональные мнения у экологов, но и среди них нет единства. Гражданские и политические активисты в основном оппонируют референдуму и призывают его бойкотировать просто потому, что его организует власть",

отмечает Андрей Чеботарев.



Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов также отмечает, что противники референдума разрозненны и лишены единого руководства. Кроме того, некоторых из них еще вполне можно переубедить.



"Я не верю, что существует какая-то проплаченная группа, выступающая против АЭС. Думаю, основную массу тех, кто против, можно условно разделить на три части. Первая категория - это те, кто не понимает каких-то процессов, им требуются разъяснения. Возможно, получив информацию, они начнут совсем по-другому думать. Вторая категория - люди, которые преследуют какие-то свои цели: например, хотят пропиариться. А для пиара это, безусловно, хорошая тема. Третья категория - те, кто просто против всего. С такими людьми, которые говорят „нам ничего не надо", тоже часто приходится сталкиваться",

говорит Сергей Агафонов.



По словам энергетика, разъяснительная работа хорошо действует на первую из этих трех групп. Со второй группой нужно вести здравую дискуссию, приводя разумные доводы за проведение референдума, третья же достаточно малочисленна.



Поэтому если противники мирного атома и попытаются сорвать референдум, то уже после голосования - на этапе подведения итогов, если найдутся хоть какие-то нарушения, к которым можно будет придраться.



Деньги - в урны



Еще один повод для скепсиса по поводу референдума - его стоимость. По оценке ЦИК, речь идет о 15,5 млрд тенге из бюджета. Хотя по меркам государства это сравнительно скромная сумма, ее можно было бы направить и на решение конкретных проблем в сфере энергетики.



"Стоимость референдума, если это 15 млрд тенге, в 500 раз меньше стоимости самой станции. Но это вопрос уже субъективный - стоит ли процедура всенародного утверждения этой цены или нет",

говорит политолог Газиз Абишев.



Среди тех, кто не одобряет предстоящее голосование, есть не только принципиальные противники АЭС: для страны, переживающей бюджетный кризис, 15,5 млрд тенге на такое мероприятие - не самые разумные расходы, считает политолог Валерий Володин.



"Необходимости в проведении референдума о строительстве АЭС, особенно в условиях дефицита бюджета, нет и не было. Президент имеет полное право решать подобные вопросы самостоятельно, не пытаясь прослыть волюнтаристом в исторической перспективе или просто переложить груз ответственности со своих плеч на каждого дееспособного гражданина нашей страны".



Референдум по АЭС будет четвертым в истории независимого Казахстана. Первые два в 1995 году позволили Нурсултану Назарбаеву укрепить свою власть и сделать страну суперпрезидентской республикой, а третий в 2022 году дал старт обратному процессу - переходу к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. И во всех случаях на подготовку голосования давали примерно одинаковое время.



Чем станет для Казахстана референдум по строительству АЭС - триумфом демократии или дорогостоящим аттракционом, подтверждающим очевидное решение - решат сами казахстанцы 6 октября.



"В течение года шла подготовка посредством проведения общественных слушаний. Также шли дискуссии в СМИ, в социальных сетях, на разных площадках. Поэтому я думаю, что широкая казахстанская общественность придет на референдум и проголосует в соответствии со своими взглядами и позициями. Понятно, что есть еще граждане, которые не определились со своей позицией. Время у них есть - очень много информации, которая позволяет сформировать мнение и за, и против", - резюмирует политолог Андрей Чеботарев. Источник - орда

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