Мирзиеев и Назарбаев провели неформальную встречу в Бухаре

20:24 08.09.2024

Шавкат Мирзиеев посетил Бухару, где встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они вместе осмотрели достопримечательности города.



Президент Шавкат Мирзиеев в пятницу прибыл в Бухару, сообщил в позднем выпуске новостей в этот день телеканал "Узбекистан 24".



По сообщению канала, глава государства ознакомился с социально-экономическим развитием региона и исполнением поручений, данных им в ходе предыдущих визитов в область.







Он также провел неформальную встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, находившимся в Бухаре, как сообщил телеканал, для знакомства с достопримечательностями древнего города.



Посещая священные места Бухары, они обсудили роль таких мест в жизни общества, особенно в воспитании молодежи, и их важность с просветительской точки зрения, говорится в сообщении.



Шавкат Мирзиеев вернулся в Ташкент в субботу. Другие источники о визите не сообщали.