Улан Адамалиев сменил А.Бекболотова в кресле главы департамента кинематоафии Минкульта Киргизии

00:01 09.09.2024

Акылбек Жапаров освободил от должности директора Департамента кинематографии



Улан Адамалиев назначен директором Департамента кинематографии



Акжолтой Бекболотов освобожден от занимаемой должности директора Департамента кинематографии при Министерстве культуры.



Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.



Он был назначен в апреле 2023 года.



Директором Департамента назначили Улана Адамалиева.