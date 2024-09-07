 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Улан Адамалиев сменил А.Бекболотова в кресле главы департамента кинематоафии Минкульта Киргизии
00:01 09.09.2024

Акылбек Жапаров освободил от должности директора Департамента кинематографии

Улан Адамалиев назначен директором Департамента кинематографии

Акжолтой Бекболотов освобожден от занимаемой должности директора Департамента кинематографии при Министерстве культуры.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

Он был назначен в апреле 2023 года.

Директором Департамента назначили Улана Адамалиева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - culture.akipress.org
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