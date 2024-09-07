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|Улан Адамалиев сменил А.Бекболотова в кресле главы департамента кинематоафии Минкульта Киргизии
00:01 09.09.2024
Акылбек Жапаров освободил от должности директора Департамента кинематографии
Улан Адамалиев назначен директором Департамента кинематографии
Акжолтой Бекболотов освобожден от занимаемой должности директора Департамента кинематографии при Министерстве культуры.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.
Он был назначен в апреле 2023 года.
Директором Департамента назначили Улана Адамалиева.