Если ничего не случится. В 2027-м миллиардер Илон Маск может стать первым в мире триллионером

00:17 09.09.2024

Названо имя первого возможного триллионера

Guardian: американский миллиардер Илон Маск может стать первым в мире триллионером



Издание ссылается на аналитический центр Informa Connect Academy. Специалисты центра пришли к такому выводу, так как состояние Маска растет в среднем на 110% в год. То есть владелец производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и соцсети Х может стать первым обладателем состояния с 12 нулями.



На сентябрь текущего года, по данным Forbes, состояние Маска оценивается примерно в 241 миллиард долларов США.



В списке кандидатов также бизнесмен из Индии Гаутам Адани и исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА