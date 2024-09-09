Антимигрантские инициативы в РФ. Уголовная ответственность за пособничество нелегальным переселенцам уже установлена, - НГ

00:18 09.09.2024

Антимигрантские инициативы непригодны к применению



Уголовная ответственность за пособничество нелегальным переселенцам уже установлена

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

9.09.24



мигранты, миграция, гражданство рф, криминал, ук, закон, власть, общество В системе госконтроля над миграционными потоками имеются различные лазейки. Фото агентства "Москва"

В Уголовный кодекс (УК) предлагают новую статью об ответственности за незаконную выдачу гражданства РФ или вида на жительство. О проекте "Справедливой России – За правду" (СРЗП) эксперты "НГ" высказались скептически. Ужесточить наказание чиновникам можно, хотя и действующие нормы суровые. Для борьбы с пособничеством уже есть механизмы, дело в эффективном использовании. "Депутатская" ст. 322.4 УК, если ее принять, правоприменение лишь затруднит.



Группа депутатов Госдумы от СРЗП во главе с лидером партии Сергеем Мироновым подготовила норму о наказании за деятельность по незаконному получению иностранцами разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ.



Как говорится в пояснительной записке, на сегодняшний день в это вовлечен широкий круг лиц. Здесь и регистрация иностранцев, и выдача им патентов, и оформление сертификатов о владении русским языком.



Если законопроект СРЗП по такой "острой проблеме" будет принят, подобные действия будут караться лишением свободы на срок до пяти лет. Его авторы считают, что это позволит пресечь нелегальную миграцию. При этом стоит заметить, что похожий законопроект уже вносился в Госдуму в июне этого года. Аналогичные попытки осуществлялись и прежде, их традиционно объясняют "высоким напряжением в обществе, угрозой безопасности государства и граждан", в качестве конкретного довода обычно используются данные о росте преступности среди приезжих.



Как сказал "НГ" адвокат московской коллегии адвокатов "Гриднев, Харитонов и партнеры" Максим Иванов, с юридической точки зрения законопроект СРЗП вроде бы выглядит актуальным, поскольку уголовная ответственность за названные там преступные деяния ранее не была прямо предусмотрена. Однако есть вопрос, например, об отсутствии конкретизации понятия "незаконная деятельность" и о том, чем она будет отличаться от составов преступлений, предусмотренных ст. 322.1–322.3 УК (организация незаконной миграции, фиктивная регистрация по месту проживания и по месту пребывания, фиктивная постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания). Это значит, что "в правоприменительной практике будут возникать сложности из-за конкуренции новой нормы с другими". В то же время, заметил Иванов, не совсем понятно, каким образом предлагаемые изменения УК способны повлиять на общий уровень преступности среди мигрантов: "Если анализировать судебную практику, то можно прийти к очевидному выводу, что к уголовной ответственности довольно часто привлекаются иностранцы, которые находятся на территории РФ без разрешений на проживание или вида на жительство".



Адвокат Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов Тимур Горяев считает инициативу эсэров излишней потому, что указанные ими умышленные действия уже охвачены диспозицией действующей ст. 322.1 УК "Организация незаконной миграции". Поэтому в случае принятия законопроекта в предложенной редакции может возникнуть конкуренция правоприменения, которая лишь ухудшит ситуацию, затрудняя действия правоохранителей. К примеру, по его словам, не соответствуют действительности мнения депутатов о том, что не всегда удается привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к незаконному получению иностранцами легальных статусов в России в связи с отсутствием в уголовном законе специальной нормы. При этом, пояснил эксперт, сетуя на мягкость наказания для "широкого круга лиц", инициаторы, по сути дела, предлагают распределить ответственность между всеми участниками незаконных схем. Между тем действующая судебная практика подтверждает, что организация незаконной миграции может включать в себя в том числе подготовку документов, а также действия, направленные на незаконное получение российского гражданства. Кроме того, необходимо учитывать, что, исходя из фактических обстоятельств дела, следственные органы зачастую квалифицируют такую противоправную деятельность по совокупности с иными, более тяжкими составами, которые предусматривают ответственность за соучастие в коррупционных преступлениях или организации преступного сообщества. И наказание по таким статьям значительно строже предлагаемых, а по сути, уже действующих санкций за организацию незаконной миграции.



Горяев напомнил "НГ", что за последнее время уже принята часть законопроектов в сфере регулирования миграционных процессов. К примеру, о наделении полиции полномочиями по решению об административном выдворении за пределы РФ. Другие инициативы парламентариев, например, о платном обучении детей мигрантов или "депортационном депозите", пока не прошли все стадии. "С учетом набирающего обороты тренда на борьбу с миграционной преступностью процесс унификации законодательства в ближайшее время неизбежно продолжится. Остается только пожелать инициаторам законопроектов более обоснованной аргументации и предварительного согласования с профильными министерствами и ведомствами", – подчеркнул он.



Адвокат коллегии адвокатов Москвы "Минушкина и партнеры" Арам Мурадов также не видит смысла в новой статье УК, которая практически дублирует ст. 292.1 "Незаконная выдача паспорта гражданина РФ". К сожалению, заметил он, в настоящее время все силы и взоры направлены на то, чтобы наказывать за миграционные нарушения отдельных иностранцев. А для полноценной борьбы с незаконной миграцией необходимо начать привлекать к уголовной ответственности тех, кто причастен к этому в комплексе. То есть это и должностные лица, которые способствовали сдаче экзаменов на знание языка, допускали фиктивную регистрацию приезжих в больших количествах в одном помещении, потворствовали сокрытию заболевания или судимости при оформлении документов и т.д. И, конечно, это сами иностранные граждане, а также крупные корпорации, в том числе государственные, которые привлекают к работе незаконно находящихся на территории РФ людей. "Потому что крупные площадки уходят от ответственности, переводя всю ее полноту на своих подрядчиков и субподрядчиков", – пояснил "НГ" Мурадов.



Однако инициатива СРЗП не вызвала полного удовлетворения и у тех кругов, которые выступают с еще более жестких позиций. Скажем, заявил "НГ" член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по городу Москве Михаил Бурда, известно, что в настоящее время гражданство РФ наиболее массово получают жители Таджикистана, за последние пять лет – более полумиллиона человек. "И это никакие не этнические русские. Это мигранты, которые едут в Россию за нашими пособиями и нашей социалкой", – подчеркнул он. Чтобы ускорить процессы получения паспорта, часто используют фиктивные браки с гражданами России и усыновление граждан России. "Разумеется, все это осуществляется с помощью предлагающих подобные услуги юридических организаций, которые, по сути, занимаются организацией нелегальной миграции", – пояснил Бурда. Он считает, что в нынешних условиях организацию той нелегальной миграции, которая направлена на этнокультурное замещение русского народа, следует отнести к категории преступлений против государственного строя. И обвиняемые в них должны нести наказание, соответствующее именно данным статьям УК.