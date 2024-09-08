Ближний Восток: война без победного конца, - В.Бурт

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8.09.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ

Израиль сражается не только с врагами, но и со своими руководителями

Почти год продолжается военная операция Израиля в секторе Газа "Война железных мячей", начатая в ответ на вторжение боевиков ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября прошлого года и совершенные ими массовые убийства. Хотя действия ЦАХАЛ нанесли большой урон радикальной палестинской организации, она сохранила свою структуру и продолжает сопротивление. Более того, по сообщению израильского телеканала Channel 12, ссылающегося на неназванные источники в службе безопасности, ХАМАС вербует новых бойцов и в этом преуспел – в его ряды влились уже три тысячи новобранцев.

Причем концентрация сил происходит на севере Газы, который израильтяне прошли вдоль и объявляли о полном уничтожении террористов на этой территории. Теперь Тель-Авиву придется снова вводить туда войска и проводить новые зачистки, чреватые потерями.

Откуда ХАМАС черпает свой военный потенциал? Ведь пополнение идет не с юга анклава, где продолжают действовать опытные боевики. Скорее всего, в палестинскую группировку вливаются жители Газы, многие из которых поддерживают радикалов.

Это означает, что все колоссальные усилия Израиля по уничтожению ХАМАС оказались напрасными. Как и ошеломляющие жертвы со стороны населения сектора и израильтян – гражданских и военных. Тем не менее Тель-Авив обещал, что продолжит усилия по возвращению остающихся в плену ХАМАС заложников. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В ответ официальный представитель военного крыла ХАМАС бригад "Аль-Кассам" Абу Убейда сделал леденящее заявление, вполне характеризующее нравы террористов: "Настойчивое требование освободить пленных военным путем вместо того, чтобы заключить сделку, означает, что они будут возвращены своим семьям в саванах".

Несколько дней назад прозвучало сообщение о гибели шести заложников, тела которых были обнаружены в подземном туннеле под Рафахом. Расправа, совершенная боевиками, вызвала осуждение в мире, в том числе в арабской среде. В частности, региональный обозреватель и независимый комментатор по вопросам Ближнего Востока египтянка Нервана Махмуд, живущая в Лондоне, напомнила, что "ХАМАС начал эту войну. Синвар (лидер организации. – В.Б.) и его бандиты – это группа садистов, которые мучают даже своих людей. История показывает, что сделки по заложникам не приводили к миру и не прекращали насилие. Те, кто оказывает поддержку ХАМАС или оправдывает его действия, соучаствуют в совершенных преступлениях и продолжающемся страдании людей, оказавшихся в этом несчастном уголке мира".

Весть о гибели заложников вызвала очередную волну массовых протестов в Израиле. Манифестанты требовали от руководства страны добиться освобождения оставшихся в плену соотечественников мирным путем. Нетаньяху в очередной раз пообещал их спасти, но снова настаивал на военном решении проблемы. Он словно забыл, что такие попытки уже предпринимались и всякий раз оказывались неудачными.

Премьер-министр Израиля – что, впрочем, для него не впервой – оказался меж двух огней. С одной стороны, его все больше отторгает общество, с другой – он подвергается нападкам политиков. Обе стороны ждут от него результативных действий, но Нетаньяху не оправдывает ожиданий.

Противники премьера обвиняют его в том, что он не хочет договариваться с ХАМАС о возвращении заложников, и используют для этого любые, даже малейшие причины. Да и вообще, давно понятно, что Нетаньяху не хочет скорейшего окончания конфликта в Газе. На нем висят несколько уголовных дел, и, как только наступит мир, правоохранители займутся им всерьез. Поэтому он готов тянуть время до выборов, а до них остается еще около двух лет. Так личное дело Нетаньяху стало государственным. Грустный парадокс…

Несговорчивым и упрямым Нетаньяху откровенно недовольны США, в частности демократы, заинтересованные в успехе сделки по заложникам, поскольку это может поднять их рейтинг в преддверии президентских выборов. К тому же в плену ХАМАС находятся несколько граждан США, и их спасение также помогло бы улучшить реноме Камалы Харрис.

Но, похоже, американцы все же дожмут своего строптивого союзника. Недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о "скорой развязке" в переговорах. Сейчас посредники из Египта и Катара готовят текст соглашения, способное устроить и Израиль, и ХАМАС. Но дело это архисложное. Да и выполнимое ли?

…В Израиле по-прежнему кипят страсти вокруг трагедии 7 октября прошлого года на празднике Суккот. На ее фоне произошла отставка главы управления военной разведки Израиля (АМАН) генерал-майора Аарона Халива. Он высокопарно заявил, что покидает высокий пост "из соображений совести" и признал свою ответственность за нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

Но почему совесть проснулась так поздно, ведь сразу после нападения боевиков ХАМАС весь Израиль требовал его ухода? Халива упорно отвергал предупреждения о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль. Он и его коллеги были убеждены, что боевиков можно держать под контролем. Однако после случившегося генерал долго не признавал своих ошибок.

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви и глава внутренней разведывательной службы ШАБАК Ронен Бар также признали свою вину. Впрочем, у них не было иного выхода – слишком много жертв принесла та кровавая драма и остаться в стороне этим людям было невозможно.

Но, в отличие от Халива, Халеви и Бар в отставку не ушли. Остался на своем посту и руководитель службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа. Сначала на него обрушился вал критики, но как-то быстро его оставили в покое.

Выходит, с этих влиятельных людей взятки гладки? Так же, как с Нетаньяху, который тоже игнорировал тревожные сигналы. Об этом свидетельствуют многие факты. Издание "Едиот Ахронот" привело еще один – о том, что в середине июля прошлого года, за 76 дней до нападения боевиков, глава ШАБАК Бар направил предупреждение премьер-министру Нетаньяху о том, что в Газе затевается что-то нехорошее.

И что же? Да ничего. После начала войны пресс-служба премьер-министра заявила, что их шеф не получал тревожных вестей и все службы безопасности присылали лишь успокаивающую информацию. И вообще, все было тихо, спокойно и вдруг…

Возникает резонный вопрос: кто же реально отвечает за безопасность страны, если ответственные, точнее безответственные лица после драмы отделываются невразумительными комментариями и удивленно пожимают плечами? Не говорит ли это о том, что в управлении страной нет должного порядка и координации? Возможно, здесь даже уместно слово хаос.

Извлекут ли руководители Израиля урок из прошлого сейчас, когда страна стоит на пути к войне с ливанской "Хезболлой" и до сих пор остается в силе обещание Ирана нанести удар по еврейскому государству в ответ на гибель лидера ХАМАС Исмаила Хании?

Израиль устал от войны, ее беспрестанных жертв, постоянных опасностей, сопровождающих их жизнь. Стране нужен покой, пусть на короткое время, и хотя бы малейшие поводы для оптимизма. Но ничего этого не предвидится. Пока – сплошь плохие новости и постоянные, тревожные звуки воздушных сирен…

Источник - fondsk.ru
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