Шольц везет в Центральную Азию бизнес-партнеров, - В.Панфилова

00:27 09.09.2024

8.09.2024



Страны региона соберутся на саммит в рамках формата "С5 + Германия"

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Главы стран Центральной Азии и канцлер Олаф Шольц подведут итоги прошлогоднего заседания и рассмотрят планы на будущее.



Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан и Казахстан с 15 по 17 сентября и примет участие во второй встрече в рамках формата "С5+1" "Центральная Азия – Германия". По словам официального представителя федерального правительства ФРГ Штеффена Хебестрайта, на переговорах речь пойдет о расширении сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном – ключевыми партнерами Германии. "Мы стремимся к углублению сотрудничества с ними, особенно в области науки, экономики, энергетики, коммуникаций и сырья", – сказал Хебестрайт. Канцлера будет сопровождать большая деловая делегация высокого уровня.

Берлин год назад провел первый саммит в формате "Центральная Азия – Германия", по итогам которого было заключено соглашение о стратегическом региональном партнерстве. Поэтому предстоящий визит в регион Олафа Шольца на следующей неделе будет посвящен реализации совместных проектов. На берлинском саммите были определены ключевые сферы сотрудничества: экономика, энергетика, природные ресурсы. Одна из главных целей ФРГ состоит в "повышении устойчивости центральноазиатских государств к кризисам", говорят немецкие эксперты.



Новый формат "Центральная Азия – Германия" пересекается с другим – "Центральная Азия – ЕС", разработчиком которого является также ФРГ. По словам специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакала, ЕС мощно присутствует в регионе и намерен усиливать здесь работу. "Наша цель заключается в том, чтобы содействовать развитию и благосостояния этих стран, и устойчивости. В следующие 30 лет мы планируем продолжить работу и в Туркменистане, и в центральноазиатских странах, партнерах, во благо этих стран и ЕС", – сказала Хакала на конференции "Туркменистан и ЕС: 30 лет сотрудничества", которая состоялась в мае 2024 года в Ашхабаде.



Тем более что сегодня к Туркменистану в ЕС повышенное внимание. Ашхабад близок к экспорту своего газа в ЕС. Схема будет выглядеть таким образом: газ будет направляться в Иран, а затем путем SWAP-замещения в Турцию и далее в Европу, причем под туркменским брендом (см. "НГ" от 29.08.24). По словам председателя Халк маслахаты (верхней палаты туркменского парламента) Гурбангулы Бердымухамедова, Ашхабад планирует экспортировать до 40 млрд куб. м в год. Об этом национальный лидер Туркменистана заявил на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране в конце августа.



Другим крупным проектом, курирующимся как Германией, так и в целом ЕС, является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Срединный коридор, который должен соединить Европу и Центральную Азию и стать альтернативой морским перевозкам через Баб-эль-Мандебский пролив. Однако этот маршрут сложнее и дороже из-за мультимодальности.



Несмотря на риски, Европа пообещала инвестировать в развитие ТМТМ более 10 млрд евро, но в виде кредита. Стоит учитывать, что инвестиции в инфраструктуру окупаются не сразу, поэтому требуется долгосрочная стратегия, чтобы кредит работал на интересы всего региона (см. "НГ" от 09.04.24). Несмотря на очевидные минусы, в ЕС считают, что расширение коридора поможет нарастить торговые отношения, в первую очередь между Казахстаном и Узбекистаном, а также включить и другие страны в деятельность ТМТМ. Однако открыть свои рынки для большинства товаров из стран Центральной Азии, за исключением энергоресурсов, Германия и другие страны Запада не могут.



Эксперты предлагают подумать о создании международного логистического консорциума в рамках ТМТМ, тем более что немецкие фирмы располагают соответствующим опытом. Наряду с Казахстаном они предлагают включить в новую структуру также страны Южного Кавказа и Турцию.



Напомним, что Казахстан одним из первых государств в регионе подписал с ЕС меморандум о сотрудничестве в сфере поставок важнейших видов сырья, в частности редкоземельных металлов. ЕС и частично США ищут альтернативу Китаю и России в плане поставок редкоземельных металлов на европейский рынок, потому что 70% их мирового рынка контролируется Китаем, который не только добывает сырье, но и перерабатывает его. Китай – монополист в этой сфере", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. "С точки зрения геополитики Вашингтону и Брюсселю важно иметь альтернативные поставки, чтобы сократить зависимость от Китая и РФ. Такую альтернативу они видят в Центральной Азии, Африке и странах Латинской Америки. Но в целом ЕС рассматривает Центральную Азию как зону своих стратегических интересов, в том числе в сфере редкоземельных металлов", – подчеркнул эксперт.



В Узбекистан Германия намерена инвестировать 9 млрд долл. Соглашения были подписаны на бизнес-форуме в Берлине, который состоялся в рамках визита президента Шавката Мирзиеева в Германию 2–3 мая прошлого года. Олаф Шольц в ходе переговоров с Шавкатом Мирзиеевым также обещал поддержку вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Поэтому ожидать новых немецких инвестиций, судя по всему, не стоит.



"Визит канцлера Шольца в страны Центральной Азии носит "челночный" характер, и правильно рассматривать его как один из элементов общей стратегии США и ЕС, реализуемой уже третий год. Можно вспомнить саммит США – Центральная Азия, прошедший около года назад, и саммит ЕС – Центральная Азия, и визит французского президента Макрона в страны региона, и множество других инициатив в формате "5+1" на разных уровнях. Все эти визиты объединяет одно: это попытки повлиять на страны региона с тем, чтобы сократить их сотрудничество с Россией и КНР, которые сопровождаются немалым количеством обещаний взамен", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев. По мнению Князева, можно предполагать, что и в ходе визита Шольца чего-то прорывного в отношениях между странами Центральной Азии и Германией не произойдет.