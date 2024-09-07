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Джон Грей: США все больше напоминают СССР перед развалом
00:43 09.09.2024

New Statesman
Великобритания

TNS: США все больше напоминают СССР перед развалом
Пресс-конференция генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана - ИноСМИ, 1920, 07.09.2024

Неофициальное американское "политбюро" в лице Обамы, Пелоси и других отстранило Байдена от переизбрания, пишет TNS. Обама, - это американский Горбачев, пытающийся придать режиму устойчивости, уверен автор.
Джон Грей (John Gray)

После того, как Джо Байден снялся с президентских выборов, эрозия демократических норм, начавшаяся еще с бездоказательных заявлений Дональда Трампа о якобы "украденных" выборах 2020 года и попыток разжечь бунт на Капитолийском холме в январе 2021 года, вступила в новую фазу. США, как и любая другая страна, охотно закрывает глаза на конституционные тонкости, когда режим оказывается под угрозой. В результате перед нами возникла Америка, мало чем отличающаяся от той, которой нас пугали либералы во второе пришествие Трампа.

Во многих отношениях США перестали быть подлинно либеральной демократией.Демократическое правительство работает лишь когда соперники в борьбе за власть признают поражение и соглашаются на власть победителя. Обе американские партии воспринимают развернувшуюся гонку за президентское кресло как борьбу за выживание, в которой решается будущее самой американской республики. Ни одна из них не смирится с ноябрьским результатом и не признает его законным.

Американское правительство переживает глубокий кризис, и здесь напрашиваются некоторые параллели с бывшим Советским Союзом на смертном одре. Неофициальное американское "политбюро" в лице Барака Обамы, Нэнси Пелоси и других отстранило Байдена от переизбрания, оставив государство под формальной властью лидера, чье старческое слабоумие они сами же наперебой отрицали всего несколько недель тому назад. Его преемницей они назначили Камалу Харрис, которую податливые СМИ, еще недавно сомневавшиеся в ее профпригодности, тут же возвысили до великого национального лидера. И покуда эти махинации продолжаются, господствующая "прогрессивная" идеология будет отвергаться широкими массами.
Образ "позднесоветской" Америки нашел широкий отклик. Михаил Горбачев - выходец из партийной олигархии, обещавший омолодить советскую систему. Обама, загадочный серый кардинал подле освободившегося трона, - это американский Горбачев, пытающийся придать режиму устойчивости на фоне популистского вызова Трампа.
Как и Горбачев, Обама стремится к преемственности. Под видом "Нового зеленого курса" Байден отринул неолиберализм Обамы в пользу протекционизма гамильтоновского образца (первый министр финансов при Джордже Вашингтоне Александр Гамильтон был ярым сторонником государственных пошлин) и кейнсианского вмешательства в промышленность и инфраструктуру (Кейнсианство - макроэкономическое течение, сложившееся как отклик экономической теории на Великую депрессию в США под влиянием Джона Мейнарда Кейнса, который считал, что экономические колебания должны смягчаться мерами экономической политики, в частности, стимулированием спроса во время кризисов. – Прим. ИноСМИ). Харрис пошла еще дальше, предлагая запретить "спекуляции" и "взвинчивание цен" на продукты питания и другие ключевые товары. Однако контролем цен, как правило, можно лишь создать искусственный дефицит. Неудивительно, что предложение раскритиковали как экономически неграмотное и труднореализуемое. С другой стороны, если рассматривать его как политический маневр, в нем есть рациональное зерно. Подражая популистским лозунгам, Харрис бьет главный предвыборный козырь Трампа, переманивая на свою сторону ключевой электорат. Если только он не вдохнет в свою кампанию новую жизнь, операция по усаживанию в Овальный кабинет Харрис вполне может увенчаться успехом.

Однако Обама в любом случае не вернет американскому правительству былую легитимность - как и Горбачев не уберег распадающееся советское государство. Победа Харрис наверняка спровоцирует гражданские беспорядки - причем еще более затяжные и кровавые, чем те, что недавно прокатились по Великобритании. Если же победит Трамп и воспользуется полномочиями федерального правительства, чтобы поквитаться с врагами (как ранее и угрожал), исход будет примерно тем же.

Как и в последние дни СССР, когда рассыпался советский блок, внутренняя слабость оборачивается геополитическим отступлением. Расхожее мнение гласит, что США стремятся сократить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Европе, готовясь к противостоянию с Китаем. Несомненно, в Вашингтоне есть деятели, который хотели бы вывести Америку из конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. Но США нечего противопоставить как поглощению Тайваня, так и китайской экспансии в Индо-Тихоокеанском регионе. Си Цзиньпин уже построил крупнейший в мире флот, а теперь запасает нефть, газ, редкоземельные металлы, микрочипы и продовольствие, готовясь к длительной осаде. Параллельно он ограждает Китай от действия западных экономических санкций, избавляясь от государственных облигаций США и скупая золото.

Вопреки вводящему в заблуждение стереотипу, это вовсе не Вторая холодная война. Сегодня Запад гораздо слабее, чем прежде. А тогдашний Советский Союз не господствовал на мировых рынках - в отличие от сегодняшнего Китая. Наконец, промышленная база США и Европы не была подорвана масштабным переносом за рубеж и "зеленой" деиндустриализацией. США по-прежнему имеют внушительный арсенал военной техники, сохранив в некоторых областях технологическое преимущество. Но их возможности вести затяжной конфликт на любом из трех театров, где они присутствуют, - будь то Украина, Тайвань или Ближний Восток - вызывают вопросы. Западу повезет, если он переживет этот глобальный вызов как единая и сплоченная сила, способная на согласованные действия. Для подавляющей же части человечества, наблюдающей за карнавалом, в который превратилась президентская гонка, международная система под началом Америки уже канула в Лету.

За низложением Джо Байдена последуют и другие смены режима. Одно то, что Трампа поддержал Роберт Кеннеди-младший, говорит о том, что игра еще не окончена, но президентство Харрис в любом случае окажется лишь переходным. Чем глубже в хаос скатывается неизлечимо расколотая страна, тем больше будет появляться авторитарных демагогов под стать Трампу, только более дисциплинированных - причем как справа, так и слева. И, как в бывшем Советском Союзе, геополитическое отступление наверняка сменится националистическим самоутверждением. Однако вне зависимости от исхода грядущих выборов, Америка восстанет из обломков миропорядка, сложившегося после холодной войны, - но уже как постлиберальная сверхдержава.

Источник - inosmi.ru
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