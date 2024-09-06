Антун Роша: Эпилог будет тяжелым для Киева: украинские войска сами себя загнали в ловушку

00:48 09.09.2024

Advance, Хорватия



Антун Роша

06 сентября 2024



Advance: поражение ВСУ в Донбассе представляется неизбежным

Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении



Украина, возможно, совершила главную ошибку за последние два с половиной года, пишет Advance. Киев ослабил свои войска в Донбассе и поражение ВСУ там, на главном фронте, кажется неизбежным.

Антун Роша



Украинские власти гордятся своим вторжением в Курскую область. Но встает вопрос, не стало ли это вторжение их главной ошибкой? Россия считает именно так, и такого мнения придерживается ее президент.

Владимир Путин отметил, что украинская атака на Курскую область не замедлила продвижение российских войск на востоке Украины и ослабила там оборону ВСУ, что обеспечило Москве преимущество.



Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин заявил, что российские силы постепенно выдавливают украинские подразделения из-под Курска. (…)



"Украина ослабила свою оборону на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции на Донбассе", – пояснил Владимир Путин, повторив, что главная цель Москвы – взять Донбасс полностью под свой контроль.



"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет", – подчеркнул Владимир Путин.



Президент Российской Федерации также сказал, что теперь "святая обязанность вооруженных сил" выбить украинские подразделения из-под Курска и защитить российских граждан.

Что это значит? Будет предпринята попытка выбить украинские силы из Курской области? Путин дал понять, что пока таких попыток не предпринималось? И подразумевал ли он, что эта операция начнется до того, как российские войска войдут в Покровск на востоке Украины?



Ясно, что намерение рано или поздно вернуть часть Курской области есть, но, похоже, что-то очень важное изменилось в стратегии. Разумеется, мы не можем с уверенностью утверждать, насколько, вторгнувшись в Россию, Украина ослабила сама себя, так как невозможно даже узнать точную цифру ее потерь (Киев их преуменьшает, а Москва преувеличивает). Но если действительно украинские силы значительно ослабли, это неизбежно отразится на поле боя.



Владимир Путин отмечает, что российским войскам, "благодаря" украинскому ослаблению из-за нападения на Курскую область, сейчас удается быстрее и проще продвигаться в Донбассе – регионе, который президент Российской Федерации называет ключевым. Российские войска идут вперед, и не проходит и дня, чтобы они не взяли один или два населенных пункта под Покровском. Причем российские войска достигли таких темпов наступления еще до того, как украинские силы неожиданно ворвались в Курскую область.

Область, подконтрольная России, под Покровском увеличивается. (…) При этом можно ожидать, что украинская сторона, вероятно, сделает все для обороны города, как она делала и ранее во время важных сражений. Эти крупные битвы (уже по знакомому сценарию) завершаются российской победой, хотя обе стороны несут большие потери.



Россия продвигается на востоке Украины, но таким темпом, что понадобятся еще месяцы прежде чем Россия достигнет объявленных целей, то есть полностью возьмет под контроль четыре региона: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области (все четыре уже проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации).

Что касается слов Владимира Путина о том, что одной из целей украинского вторжения в Курскую область было оттянуть российские силы, то это не вызывает сомнений.



Украинский главнокомандующий генерал Александр Сырский откровенно заявил, что одна из целей операции под Курском – отвлечение российских сил от других областей, прежде всего от Восточной Украины под городами Покровск и Курахово.



Российские руководители, включая Владимира Путина, считают Курск одной из крупнейших ошибок Украины с начала вооруженного конфликта, отмечая, что для этого потребовались тысячи солдат ВСУ, а пользы для Киева немного.

"Противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции", – сказал Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, что Киев планирует удерживать территории в Курской области и что это операция, которая является частью его все еще малопонятного "плана победы".



Иными словами, Владимир Зеленский не говорит ничего конкретного. Он удерживает стратегически не слишком важную часть российской территории, понимая, что не сможет легко продвинуться глубже, так как элемент неожиданности уже исчерпан. Встает вопрос: какая украинцам вообще польза от Курска, кроме того, что они могут перед своими союзниками похвастаться, что смогли вторгнуться в Россию? Хотя благодаря этому Украина, возможно, получит некоторые новые вооружения и разрешения (например, разрешение наносить удары западным оружием вглубь российской территории, о чем Киев просит уже давно).



Владимир Путин также сказал, что количество желающих участвовать в СВО в России растет. Эта деталь может оказаться очень важной. Раньше уже ходили разговоры о том, что вторжение на российскую территорию может принести совсем не те результаты, которых ожидал Киев. (…) Факт в том, что в новой ситуации большее количество россиян могут добровольно пойти воевать. Иными словами, психологический эффект Курска может оказаться противоположным ожидаемому.



По словам Владимира Путина, у Украины нет никаких возможностей остановить российское наступление, и продвижение под Покровском идет успешно.

Путин также повторил свою позицию, согласно которой первоначальное соглашение, которое обсуждалось в первые недели вооруженного конфликта на переговорах в Стамбуле, но так и не был подписано, может лечь в основу новых переговоров.

Я напомню, что недавно Турция заявила, что Россия и Украина на тех переговорах были близки к заключению мира, но определенные силы на Западе решили им помешать (кто именно – не говорится, но догадаться нетрудно).



Ожидается развязка истории вокруг Курской области. Сейчас украинские силы окапываются там, подозревая, что вскоре начнется большое российское контрнаступление, о котором и говорил Владимир Путин. Получается, что в таком случае они останутся отрезанными от главного фронта – на востоке Украины.

В Покровске с промышленными предместьями до вооруженного конфликта проживало около 400 тысяч человек. Те, кто там остался, вероятно, расценивают идею вторгнуться в Курскую область как предательство со стороны Киева, который этим ударом зарабатывал политические очки на Западе, бросив жителей Покровска на произвол судьбы.



Хотя Курская область стала ловушкой для части украинских войск, это не помогло российским силам значительно ускорить темпы продвижения. Но вторжение способствовало тому, что вероятное стало неизбежным. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что Украина не сможет удержать Покровск. Там может развернуться долгая битва, но все говорит о том, что победа будет за Россией. В таком случае психологические и пропагандистские факторы снова окажутся на стороне России, которая явно оставила Курск "на потом", и в итоге это окажется разумным стратегическим решением.