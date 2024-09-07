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Токаев открыл в Астане 5-е Всемирные игры кочевников
01:04 09.09.2024

"Особенный проект". Токаев выступил с речью на открытии Всемирных игр кочевников

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент посетил торжественную церемонию открытия Игр, состоявшуюся в воскресенье.



В начале церемонии дети, представляющие различные этнические группы Казахстана, внесли флаг нашей страны, был исполнен государственный гимн. Далее прошел традиционный парад делегаций стран-участниц. В этом году в Играх принимают участие спортсмены из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки, а также Австралии.

Почетными гостями мероприятия, состоявшегося на стадионе "Астана Арена", стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев, экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, руководители таких международных структур, как ЮНЕСКО, СВМДА, Всемирная туристская организация ООН, Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркский инвестиционный фонд, Парламентская ассамблея тюркских государств, Исламское содружество спорта, Исламская организация по продовольственной безопасности, а также специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии и другие официальные лица.

В своем выступлении Токаев выразил признательность лидерам братских государств, высоким гостям и спортсменам, прибывшим в Казахстан для участия в важном событии международного масштаба.

Как подчеркнул Президент, кочевая цивилизация оставила глубокий след в мировой истории.

"Кочевники Великой степи издревле населяли Евразию. Обладая инновационными для своего времени технологиями, они содействовали глобальному прогрессу. Пять тысяч лет назад кочевники одомашнили лошадь и сформировали всадническую культуру, распространившуюся по всему миру.

Степные мастера изготавливали передовые образцы оружия и великолепные ювелирные украшения. Яркое тому свидетельство – найденные "золотые люди" сакского периода", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что казахская земля дала миру таких выдающихся личностей, как аль-Фараби и Ходжа Ахмед Яссауи, внесших значительный вклад в развитие науки и гуманистических идей.

"Наши предки создали сильные государства и возвели в Великой степи впечатляющие своими размерами и красотой средневековые города, в числе которых Отрар, Туркестан, Тараз, Сарайшык. Выступая мостом между Западом и Востоком, кочевники способствовали сближению разных культур. На этих обширных пространствах в разное время процветали империи гуннов и тюркские каганаты, Золотая Орда и Казахское ханство", – подчеркнул он.

По словам Главы государства, Игры кочевников – особенный проект, вдохновленный созидательной целью оберегать бесценное наследие, чтобы передать его молодому поколению.

"Мы благодарны кыргызским братьям, которые 10 лет назад впервые организовали данные состязания. Это самые крупные в мире соревнования по национальным видам спорта, можно сказать, Олимпиада кочевников. Эти игры продвигают кочевую цивилизацию на глобальном уровне. Спорт – символ взаимного уважения и солидарности", - отметил Токаев.

Президент подчеркнул, что главная миссия спорта – укреплять дружбу народов. Казахстан известен всем как территория мира и согласия. В нашей стране в гармонии и взаимопонимании живут различные этносы.

"Мы установили крепкие связи со странами ближнего и дальнего зарубежья и хотим, чтобы другие государства также были в добрых взаимоотношениях друг с другом. Уверен, что Игры кочевников будут способствовать укреплению международной солидарности", – добавил он.

Затем зрителям было показано театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевой цивилизации, а также сохранению нашего общего дома – Земли.

Источник - Tengrinews.kz
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