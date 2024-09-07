Токаев открыл в Астане 5-е Всемирные игры кочевников

01:04 09.09.2024

"Особенный проект". Токаев выступил с речью на открытии Всемирных игр кочевников



Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



Президент посетил торжественную церемонию открытия Игр, состоявшуюся в воскресенье.



