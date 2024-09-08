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|В Казахстане создали госкомпанию, которая будет ликвидировать разливы нефти - АО "Тениз жасагы"
05:01 09.09.2024
Правительство Казахстана приняло постановление от 29 августа 2024 года "О создании акционерного общества "Теңіз жасағы", сообщает Zakon.kz.
"Создать акционерное общество "Теңіз жасағы" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.
Основным предметом деятельности общества определено осуществление оперативных действий по ликвидации разливов нефти.
Формирование уставного капитала общества за счет республиканского имущества, оценочная стоимость которого 187 108 331 тенге.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Лариса Черненко