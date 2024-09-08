В Казахстане создали госкомпанию, которая будет ликвидировать разливы нефти - АО "Тениз жасагы"

05:01 09.09.2024

Правительство Казахстана приняло постановление от 29 августа 2024 года "О создании акционерного общества "Теңіз жасағы", сообщает Zakon.kz.

"Создать акционерное общество "Теңіз жасағы" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.



Основным предметом деятельности общества определено осуществление оперативных действий по ликвидации разливов нефти.



Формирование уставного капитала общества за счет республиканского имущества, оценочная стоимость которого 187 108 331 тенге.



Постановление вводится в действие со дня его подписания.



Лариса Черненко