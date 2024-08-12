Игры разума. Национальная идея и государственная идеология, - Н.Байрамова

07:09 09.09.2024 Игры разума. Национальная идея и государственная идеология

12.08.2024,



Нургозель Байрамова



Политическая элита каждого государства создает идеологию, задача которой состоит в том, чтобы объяснить проводимую этим государством внешнюю и внутреннюю политику

(Славомир Горак - научный сотрудник Института международных исследований Карлова университета в Праге)



Часть 1. "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно" (В.И. Ленин)



Начну издалека. В марте 1913 года вождь мирового пролетариата Владимир Ленин (1880–1924) пишет программную статью "Три источника и три составные части марксизма", приуроченную к 30 – летию со дня смерти немецкого философа, социолога и экономиста Карла Маркса (1818–1883), прославившегося созданием таких основополагающих трудов, как "Манифест Коммунистической партии" и "Капитал. Критика политической экономии".



В соответствии с мировоззрениями Ленина, этими источниками являются: немецкая классическая философия, классическая английская политическая экономия и французский утопический социализм. Основательно изучив их, Ильич делает безапелляционный вывод: "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно".



Владимир Ульянов (Ленин)



В ходе исторических катаклизмов, охвативших царскую Россию, начиная буквально с первых лет нового 20-го века (9 января 1905 года – "кровавое воскресенье", вооруженный разгон мирной демонстрации рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу в Петербурге, чтобы вручить царю Николаю II так называемую "Петицию о рабочих нуждах") и всех последующих событий, "учение Маркса" играло ведущую роль как аргументация диктатуры пролетариата, классовой борьбы, мировой революции и т.д. Один за другим в народные массы, по большей части малограмотные или неграмотные вовсе, вбрасывались пропагандистские лозунги: "Долой самодержавие!" "Вся власть Советам!" "Мир хижинам, война дворцам!".



Пропагандистам вторили "деятели культуры" "...Мы, работники искусств Советской России, являемся водителями мирового искусства, носителями авангардных идей", – с гордостью заявлял Владимир Маяковский (1893–1930):



Ешь ананасы, рябчиков жуй,

День твой последний приходит, буржуй.

Владимир Маяковский



Постепенно имя Маркса и само понятие "марксизм" как идеология пролетарского большинства вернулась на полки библиотек и в академические гостиные. Ее заменил более понятный массам термин "большевизм", который Ленин определял "как применение революционного марксизма к особым условиям эпохи" , то есть, к периоду, когда центр мирового революционного движения переместился в Россию.



Небо – как колокол,

Месяц – язык,

Мать моя – родина,

Я – большевик.

Сергей Есенин (1895–1925)



Мы на горе всем буржуям,

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови –

Господи, благослови!

Александр Блок (1880–1921)



Часть 2. "Под знаменем марксизма-ленинизма вперед – к победе коммунизма!"



Кончина Владимира Ленина (21.01.1924) совпавшая с принятием первой Конституции СССР – Союза Советских Социалистических Республик (31.01.1924) вернули к жизни термин "марксизм", "утяжелив" его добавлением слова "ленинизм".



С этого времени и практически до начала 1990-х годов марксизм-ленинизм оставался государственной идеологией СССР, закрепленной Конституцией 1977 года в качестве официальной и цементирующей общность советских людей, независимо от их этнической принадлежности. На территории бывшего Советского Союза проживали представители более 100 национальностей и этнических групп, которые, в свою очередь, формировались и развивались на принципах национальной идеи.



Национальная идея – это систематизированное обобщение национального самосознания. Она представляет собой общепризнанные идеалы и цели, объединяющие нацию вокруг общих стремлений и/или ценностей и определяет то, что считается важным и ценным для нации в ее самосознании и взаимоотношениях с другими нациями. Национальная идея может выражаться посредством художественных произведений или различных философских и исторических текстов. Она охватывает широкие национальные ценности и идеалы, в то время как государственная идеология фокусируется на политических и идеологических установках правящего режима.



Государственная идеология представляет собой систему ценностей, установок и политических идей, которые используются для легитимации власти государства и направления его политики. Она обеспечивает идеологическую основу для законодательной и политической деятельности государства, формирует общественное сознание и легитимизирует действия правящего режима.



Конкретные государственные идеологии могут выступать как в виде "классических" направлений: либерализм, консерватизм, коммунизм, социализм, нацизм, фашизм – так и носить имя их апологетов: марксизм-ленинизм, маоизм – идеология, основанная на учении Мао Цзедуна, гандианство – идеология, основанная на принципах Махатмы Ганди, перонизм – идеология, связанная с аргентинским диктатором-популистом Хуаном Пероном, башизм – идеология, связанная с именем туркменского диктатора Сапармурада Ниязова (Туркменбаши), путинизм и пр.



Государственная идеология одного государства может по-разному трактоваться сторонниками власти и его противниками. Она является духовным фундаментом развития общества, в чьи обязанности входит убеждать граждан в приоритетах той или иной идеи, формировать программу действий на короткий или более длительный период, организовывать и мобилизовывать людей на ее реализацию, идейно воспитывать граждан и способствовать выработки "идеологического иммунитета", т.е. невосприятия "чуждой" идеологии, а также быть духовно – нравственным критерием. Принято считать, что без идеологии государство становится несостоятельным и утрачивает свою сущность как таковое. В то же самое время упоминание термина "идеология" и даже само понятие "государственной идеологии" в основных законах многих современных государств отсутствует.



Государственной идеологии подчас приписывается откровенно разрушительное влияние на психическое здоровье граждан, подчеркивается, что она подминает индивидуальность, "душит проблески совести и сознания в атмосфере массового беснования", способна взывать "коллективные психозы – состояния иллюзорного фантазирования, замутняющие разум и делающие человека одержимым". Примером подобного "коллективного психоза" может служить безмерная радость и слезы восторга при виде северокорейских вождей или безмерное горе и слезы буквально впадающих в транс тысяч людей во время их похорон.



В Северной Корее (КНДР) государственной является идеология чучхе, что переводится как "самостоятельность" или "опора на собственные силы", разработанная Ким Ир Сеном – основателем КНДР и фактическим руководителем страны с 1948 по 1994 годы. Она представляет собой основу всех аспектов жизни, включая политику, экономику, культуру, образование и воспитание молодежи. Идеология чучхе также тесно переплетена с культом личности двух прежних диктаторов: Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, и нынешнего лидера Ким Чен Ына – представителя третьего поколения династии Кимов.



Президент КНДР Ким Ир Сен (слева) с сыном Ким Чен Иром на футбольном стадионе в Пхеньяне, 1989 год. Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP



Что касается Китая, там власти подошли к вопросу о государственной идеологии, я бы сказала, болоее творчески. Хотя маоизм, основанный на учениях Мао Цзэдуна, сыграл ключевую роль в становлении Китайской Народной Республики, современная китайская идеология представляет собой гибрид, сочетающий элементы маоизма с другими подходами, особенно с прагматическим экономическим развитием, введенным Дэн Сяопином, проведением рыночных реформ, развитием внешней торговли и инвестиций. Тем не менее маоизм остается важной частью политического воспитания и пропаганды. Продолжают использоваться маоистская риторика и символика, молодежь обучается основам марксизма-ленинизма и маоизма, проповедуется патриотизм и повышенное чувство национального единства и превосходства китайской нации, сохраняется практика трудового перевоспитания "оступившихся", тирания в отношении уйгурского населения и прочие атрибуты диктатуры.



Часть 3. "Конституция – это и есть идеология"



Государствам, исповедующими принципы народовластия, понятие "государственная идеология" чуждо, как говорится, по определению. Например, в США не существует какой-либо официальной идеологии. Более того, поправка к Конституции, гарантируя соблюдение основных гражданских свобод, фактически ставит под запрет ее существование. В то же самое время политические партии США не скрывают своей идеологической приверженности, подчеркивая, что в случае победы на выборах их представители будут осуществлять внешнюю и внутреннюю политику государства, исходя из принципов, присущих той или иной партийной идеологии, будь то консерватизм республиканцев или либерализм демократов.



Одновременно с этим государство поддерживает идеи национального и духовного самосознания нации в целом и составляющих ее этносов, убежденность в особом универсальном характере американских ценностей, в первую очередь – демократии и вытекающего из нее тезиса о равенстве возможностей. В принципе, такой подход характерен и для многих других государств.



"Есть много стран, в которых не так легко можно найти национальную идею, – комментирует проблему ученый-экономист, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор Сергей Гуриев. – Тем не менее, как ни странно, самые разные страны имеют свои отличия, имеют свои ценности, и очевидно, что условные Нидерланды и условная Португалия думают о себе по-разному, несмотря на то, что и то, и другое [государство] – это развитые европейские демократии, части Евросоюза, гордятся тем, что они являются частями Евросоюза, но тем не менее, отличия есть. Но главное – национальная идея у нормальных стран заключается в том, чтобы людям было хорошо жить, чтобы человек, который является гражданином той или иной страны гордился тем, что он гражданин той или иной страны и понимал, что у него есть возможности для самореализации. [...] Вот у Франции есть [национальная идея]: "Свобода, равенстство и братство", а также светское государство. В Америке есть идея "американской мечты". В сегодняшних североевропейских странах очень важную роль играют активная политика по спасению планеты, а также забота о равенстве полов и защите меньшинств, и это становится уже частью идентичности. [...] Все развитые страны говорят, нам хотелось бы, чтоб у каждого ребенка были равные возможности для того, чтобы реализовать себя. Эти страны гордятся системой здравоохранения, системой образования, эти страны гордятся равенством между людьми с разным цветом кожи, разным полом, разной сексуальной ориентацией. Вот это и есть та самая национальная идея".



Несколько слов о России, где данный вопрос также стоит достаточно остро, и единого мнения на этот счет нет. Статья 13 Конституции РФ гласит: "В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". Что же касается национальной идеи, то в феврале 2016 года Владимир Путин на встрече с активом "Клуба лидеров" сделал достаточно сенсационное заявление о том, что национальной идеей России является патриотизм. Он подчеркнул, что патриотизм есть общее объединяющее начало, "и другой идеи придумывать не надо, она есть", и что "она не идеологизирована". Еще раньше, в 1999 году он также говорил о том, что новой идеологией России должен стать "патриотизм в самом положительном смысле этого слова".



Президент России Владимир Путин вручает своей фаворитке Алине Кабаевой орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и букет. Москва, Кремль, 21 декабря 2005 года.



С началом войны в Украине и особенно после полномасштабного вторжения российских войск на ее территорию тема патриотизма как национальной идеи зазвучала с новой силой. Она пронизала все пласты населения РФ, начиная от пенсионерок, плетущих маскировочные сети под аккомпанемент "Катюши" – до детишек ясельного возраста, принимающих участие в конкурсе, чья мама лучше других сможет превратить детскую коляску в макет танка Т-34. Она же перевела "на военные рельсы" деятельность журналистов, писателей, блогеров, театральных деятелей, кинематографистов, актеров, певцов и музыкантов, стала формировать повестку дня учреждений культуры, образования, здравоохранения, науки, пагубным образом сказалась на экономике страны и благосостоянии ее жителей в условиях санкционных ограничений, повлекла огромные материальные и человеческие жертвы. Со всех площадок зазвучали слова о воспитании патриотизма и любви к Родине как основополагающих условиях поражения "киевской хунты" и ее "заокеанских покровителей". Этот псевдопатриотизм вызвал небывалый со сталинских времен всплеск негодования в адрес покинувших Россию "иностранных агентов", возродился клан доносчиков и стукачей, выросло число уголовных дел, суды назначают огромные сроки по надуманным обвинениям, люди стали бояться открыто выражать свое мнение о ситуации в стране и мире…



В этих условиях начали звучать призывы депутатов и высокопоставленных чиновников оформить некую обязательную идеологию – как правило, "на основе патриотизма". С предложением, как это можно сделать, не нарушая упоминавшуюся выше статью 13 Конституции РФ, рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума (26 – 28 июня 2024 г.) председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.



Он сказал, что не видит смысла что-либо менять в Основном законе, "если под идеологией понимается только то, что традиционно связывалось у нас с партийными взглядами". "Конституция, – сказал он, – это и есть идеология, и никакой другой не надо". По словам Зорькина, в Конституции уже заложены важнейшие принципы: преемственность поколений, индивидуальные свободы, права человека. "Это мировоззренческие принципы, – заявил председатель КС. – А что такое мировоззрение, как не идеология? Патриотизм не идеология. Просто нужно быть патриотом своей Родины, патриотом того, что заложено в Конституции, то есть патриотом своей Конституции".



К середине 80-х годов прошлого века произошло постепенное отступление от марксизма-ленинизма как от доминирующей государственной идеологии. А еще через несколько лет получившие в результате распада СССР независимость бывшие союзные республики приступили к поиску собственной национальной идеи и формированию своей государственной идеологии. Практически перед всеми новыми государствами встала нелегкая задача консолидации общества, укрепления и сохранения территориального, полиэтнического единства в рамках одного государства. С отказом от идеологии и идеалов марксизма-ленинизма и получением возможности возвращения некогда насильственно изъятых из повседневной жизни национальных традиций и религиозных убеждений, в отсутствии привычных регулирующих идеологических инструментов велик был риск перехода за так называемую "красную линию", отделявшую религиозную и гражданскую свободу от национализма, шовинизма и сепаратизма. Особенно остро эти вопросы встали перед новыми суверенными государствами Центральной Азии, с одной стороны, более других пострадавшими от насильственного искоренения "пережитков" полиэтнического происхождения населения, а с другой – не имеющими достаточно подготовленную к новым условиям существования политическую элиту, в результате чего руководителями суверенных государств становились бывшие советские партаппаратчики-коммунисты, в большинстве своем не имевшие представления, как пробудить в обществе национальное самосознание, восстановить историческую память народа и потребность обратиться к национальным культурным ценностям и народным традициям именно в тех количествах, которые не окажутся губительными для их власти.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считал, что иметь свою национальную идею должна каждая народность, а все национальные идеи должны иметь равные права, и ни одна идея не может доминировать над другой. Назарбаев также сформулировал идею создания нового объединения постсоветских стран и предложил назвать его "Евразийским союзом государств", основанным на принципах евразийства. Он считал, что евразийство – это социальная модернизация и экономическое развитие при сохранении культурной и национальной идентичности. "Это идея XXI века. Это идея будущего. Это алмаз в короне интеграционных процессов, которые требует сегодня глобализация", – считал Назарбаев, обосновывая необходимость создания современного славяно – тюркского союза, где в пределах СНГ славянская (христианская) и тюркская (исламская) линии являлись бы взаимодополняющими. И хотя евразийство не было официально объявлено государственной идеологией Казахстана, оно играло чрезвычайно важную и определяющую роль во его внешней и внутренней политике в период правления Назарбаева.



Часть 4. "Пересолил"



Возникшие во время и после январских 2022 года событий в Казахстане, когда недовольство повышением цен на газ быстро переросло в многотысячные антиправительственные протесты по всей стране и частично вылилось в беспорядки. Эти беспорядки были жестоко подавлены властями и сильно изменили политическое устройство страны. Оценив создавшуюся ситуацию, президент Касым-Жомарт Токаев пришел к заключению о необходимости идеологических изменений, заявив, что Казахстану "необходимо сформировать новую систему ценностей". Выступая в сентябре 2023 года в парламенте, он назвал два главных ориентира будущей государственной идеологии – "Справедливый Казахстан" и "Адал азамат" (дословно – "Честный гражданин").



"У нас есть четкий образ будущего: мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса. Мы созидаем эффективное государство, в котором господствуют закон и порядок, культура диалога, ответственности и солидарности, – сказал Токаев. – Для построения Справедливого Казахстана одних только политических и экономических реформ недостаточно. В первую очередь требуется изменение общественного сознания и устремлений граждан, без этого вся остальная работа будет напрасна".



Президент считал, что если каждый гражданин будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для государства не будет недостижимых высот. В этом и заключается глубинный смысл концепции "адал азамат", которая берет свое начало от учения казахского философа Абая Кунанбаева (1845–1904) о "Совершенном человеке". "Понятия Справедливый Казахстан и "Адал азамат" как основополагающие ценности должны всегда стоять в одном ряду", – сказал президент Токаев.



Эти же тезисы Токаев продолжил развивать и на III заседании Национального курултая в марте 2024 года, и повторил в апреле 2024 года на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Более того, им были сформулированы т. наз. "ключевые идеологемы" и определен перечень базовых ценностей: Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. По мнению Токаева, именно эти ценности задают смыслы и ориентиры во всех ключевых сферах, от политики и экономики до образования и культуры, формируют образ будущего и укрепляют общегражданскую идентичность.



Такое обилие мировоззренческих понятий, вероятно, должно было внушить обществу, насколько серьезны намерения президента, что называется, работать по – новому, при этом оказавшись в положении человека, пытающегося объять необъятное.



Есть такая народная мудрость: "Недосол – на столе, а пересол – на спине". Сдается мне, что президент Казахстана приготовил "блюдо" странного вкуса и сомнительной пищевой ценности: планируя строительство Справедливого Казахстана, он явно "пересолил". Как бы теперь не пострадала спина!



Часть 5. На пороге новой национальной идеологии



Статус, аналогичный тому, какой занимала в СССР марксистско-ленинская философия, в независимом Узбекистане обрела "Идеология национальной независимости" ("Учение Каримова", "Светский ислам"). В 2001 году был опубликован программный документ, озаглавленный "Идея национальной независимости: основные понятия и принципы", представляющий собой "теоретико – методологическую разработку для формирования идеологии национальной независимости и определения практических мер по ее реализации". Одной из основ идеологии национальной независимости была названа древняя и богатая история узбекского народа.



Принято считать, что разработанная, принятая и в основном реализованная "Идеология национальной независимости" успешно создала основу для формирования независимого, суверенного Узбекистана.



В конце 2018 года занявший пост президента Узбекистана после смерти диктатора Ислама Каримова, правившего страной четверть века, Шавкат Мирзиеев обратился к парламенту с ежегодным посланием, обозначив направления развития республики и приоритетные задачи на 2019 год. В нем он заявил о том, что страна и общество "стоят на пороге разработки новой национальной идеологии".



В нынешних условиях возникла потребность в формировании новой идеологии, которая не разделяла бы общество по языковому, национальному, религиозному признакам, а объединила бы его, комментировал заявление президента профессор Баходир Эргашев. "Это важнейший вызов, и на него нужно отвечать. Сможем ли мы создать такой идеологически концепт, который будет понятен, близок и принят большинством населения? Что будет лежать в его основе? Какую идентичность мы будем создавать? Узбекскую или узбекистанскую? На каких традициях и символах она будет базироваться? Эти вопросы ставит глава Узбекистана, президент трансформирующейся, модернизирующейся страны, и предлагает совместно искать решения. Это очень важные вопросы, которые нужно решать. Национальная идеология сильна тогда, когда она не разделяет общество, а объединяет всех его членов. Постепенно экономические вопросы будут решаться в той или иной мере. А вот вопрос формирования национальной идеологии нового Узбекистана – это важнейший вопрос, к которому следует подойти со всей серьезностью", – утверждал политолог.



Как показало время, при формировании новой идеологии власти Узбекистана столкнулись с целым рядом трудностей, вследствие чего этот процесс явно забуксовал, несмотря на то, что Мирзиееву удалось инициировать ряд реформ, направленных на улучшение экономической ситуации, борьбу с коррупцией, улучшение условий для бизнеса и даже на некоторое подобие демократизации.



Проправительственные СМИ продолжали делать вид, что формирование новой национальной идеологии идет полным ходом. "Идеологией создаваемого нами нового Узбекистана будут доброта, человечность, гуманизм", – цитировали они выступление президента на совещании по вопросам кардинального совершенствования системы духовно-просветительской работы, усиления взаимодействия государственных и общественных организаций в этом процессе. Сам президент взял на себя председательство в Республиканском совете по духовности и просветительству, а на глав местной администрации возложил ответственность за территориальные отделения совета.



"Если экономика – организм, обеспечивающий жизнедеятельность общества, то духовность – его сердце и душа, – подчеркивал Шавкат Мирзиеев. – Раз мы решили построить новый Узбекистан, мы опираемся на два прочных столпа. Первый – это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второй – сильная духовность, основанная на богатом духовном наследии наших предков и национальных ценностях. Идеологией создаваемого нами нового Узбекистана будут доброта, человечность, гуманизм. Когда мы говорим об идеологии, то имеем в виду, прежде всего, воспитание разума, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей".



"Легко разрушить нацию, которая не имеет национальной идеи, а если и имеет, то не следует ей. Потому что национальная идея - прочная крепость народа, защищающая от внешних воздействий, сохраняющая святость Родины, ценность свободы и самобытность, – высказал свою позицию по данному вопросу ректор Самаркандского государственного университета, заслуженный деятель науки Узбекистана Рустам Холмуродов. – Считаем, что фундамент новой национальной идеи нового Узбекистана - поколение высокого интеллектуального уровня, качественное образование и эффективная наука. В сущности, национальная идея - единственное и главное средство решения проблем, стоящих перед страной".



Как следует из вышесказанного, о новой идеологии независимого Узбекистана все еще говорится в будущем времени.



"Многие центрально-азиатские эксперты в последнее время ожидают от президента Мирзиеева если и не провозглашения для Узбекистана некоей новой, "консолидирующей" идеологии, то, как минимум, серьезной модернизации старой", – считает известный российский политолог Андрей Грозин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.



Часть 6. "Кыргыз жараны" – идеология будущего



В Кыргызстане формирование государственной идеологии и национальной идеи является предметом длительных научных и политических дискуссий.



Еще во времена правления первого президента независимого Кыргызстана Аскара Акаева, с обретением суверенитета, к которому страна была не совсем готова, были сделаны попытки внедрения в обиход таких идеологических лозунгов, как "Манас Великодушный", "Кыргызстан – островок демократии", "Кыргызстан – азиатская Швейцария", "Чистый Кыргызстан". К сожалению, им не суждено было стать национальной идеей в силу "размытости" программ выдвигавшей их политической элиты. Сам А. Акаев выдвинул две идеи. Первая – "Кыргызстан – наш общий дом". Затем ее сменила другая: "Кыргызстан – страна прав человека". Обе идеи также оказались нежизнеспособными.



Президент Курманбек Бакиев заявлял о необходимости разработки национальной идеи для консолидации общества, однако дальше общих слов дело не пошло.



Президент Алмазбек Атамбаев регулярно высказывался по отдельным идеологическим аспектам. В то же время ни концептуального оформления, ни общественного обсуждения выработки государственной (национальной) идеологии в стране не наблюдалось.



Вступление Кыргызстана в 2015 году в ЕАЭС – экономический союз государств, в состав которых на сегодняшний день вместе с ним входят Россия, Беларусь, Казахстан и Армения, послужило поводом считать, что республика определилась с внешнеполитическим вектором развития, вследствие чего среди известных вариантов ее государственной идеологии, способной сплотить народ, наиболее вероятной представлялась идея евразийства, точнее – неоевразийства, которую подвергал критике политолог – востоковед, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко (1951–2023): "Евразийская идентичность куда сложнее советской, – подчеркивал Малашенко. – Теоретически она – эклектический симбиоз традиций, религий, культур. У конфуцианства нет ничего общего с православием, а у буддизма с исламом. Китайцы пишут иероглифами, арабы – вязью, евразийского алфавита не существует. Чем можно скрепить евразийскую идентичность – неясно", – считал он.



Еще один вариант национальной идеи современного независимого Кыргызстана предложил политолог, депутат Жогорку Кенеша (парламента) Каныбек Иманалиев. По его мнению, при ее формировании приоритетными должны быть следующие идеи: в духовной сфере – культ Манаса (богатыря, объединившего киргизов, героя одноименного эпоса) – "позитивный конструктивный национализм"; в области экологии – культ "матери – природы" на основе тенгрианства, культа солнца, гор и воды; в социальной политике – культ семьи; в области права – культ нравов и закона; во внутренней политике – национальный либерализм; во внешней политике – многовекторность и интегративность.



Проблема формулирования единой национальной идеи оставалась предметом спора ученых и политиков вплоть до 2021 года. Одни предлагали брать за основу Конституцию и правовую систему страны, другие считали необходимым разработку новых концепций, которые бы соответствовали современным реалиям и вызовам.



Новый, шестой по счету президент Кыргызстана Садыр Жапаров, пришедший к власти в январе 2021 года и практически сразу заявивший о себе как о стороннике автократической и авторитарной формы правления и борце с инакомыслием, решил навести порядок в системе межэтнических отношений – наиболее горячем и взрывоопасном аспекте во внутренней политике Кыргызстана.



Еще в ноябре 2020 года находившийся в статусе исполняющего обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О Концепции развития гражданской идентичности "Кыргыз жараны" в Кыргызской Республике на период 2021–2026 годы", направленной на укрепление единства народа Кыргызстана, состоящего из представителей более 100 этносов. Этническое, культурное, языковое и религиозное разнообразие издревле считалось главным богатством и одновременно – источником конфликтов народа, населяющего территорию современного Кыргызстана, который их общий предок Манас, если верить одноименному эпосу, "собрал из лоскутов".



В июне 2022 года состоялась презентация концепции, "Кыргыз жараны" ("Кыргызский гражданин"), которая, по словам ее авторов, преследовала целью осознание всеми гражданами страны себя как единого целого, независимо от этнической, религиозной, социальной и региональной принадлежности. Достижение этой цели осуществлялось созданием равных условий и возможностей для участия граждан во всех сферах жизни страны, в том числе в доступе к управлению и процессам принятия решений. В документе были прописаны шаги по объединению различных этносов. Он также подразумевал продвижение государственного языка, но на фоне сохранения и развития многоязычия.



Сотрудник Администрации президента Кыргызстана Данияр Суюнов, один из соавторов Концепции заявил на презентации: "Мы считаем, что сможем ее успешно реализовать в течение пяти лет".



Часть 7. Культ имама Абу Ханифы



Политические элиты Таджикистана после обретения независимости не смогли сразу приступить к "заполнению идеологического вакуума" и выработке консолидирующей государственной идеологии вследствие разгоревшейся гражданской войны между регионально-клановыми группировками. После ее окончания победившая группировка Эмомали Рахмонова (позднее он изменил свою фамилию и стал Эмомали Рахмоном, а также получил официальный титул "Основатель мира и национального единства - Лидер нации") начала претворять в жизнь этнический национализм как фундамент для примирения, национальной идентичности и государственной идеологии. Ее основой было объявлено возвращение к национальным истокам доисламского периода: сначала эпохи зороастризма, позднее – арийской цивилизации. Именно "арийство" было выдвинуто в качестве национальной идеи. Сохранялся также "народный ислам" как наиболее приемлемая форма ислама, насыщенная народными верованиями, обычаями, нормами и ценностями, долгое время существовавшая в Таджикистане параллельно советской идеологии.



В СМИ активно муссировались данные о превосходстве "арийской культуры" таджиков над культурой тюркских "кочевников-варваров". 2006 год был провозглашен Годом арийской цивилизации.



Постепенно таджикские власти пошли на определенное приглушение "арийской идеи" в обмен на приоритет "народного ислама" как еще одной составляющей государственной идеологии. Опыт показал, что игнорирование "исламского фактора" чревато взрывом экстремизма и пропаганды исламского фундаментализма, что, в свою очередь, может привести к введению в практику норм шариата, а в конечном итоге – к свержению конституционного строя и приходу к власти исламистов.



Президент Теджикистана Эмомали Рахмон (справа) с сыном Рустамом Эмомали. 2024 год. Фото: president.tj



Понимая это, власти Таджикистана в начале 2000-х годов стали придерживаться направления к налаживанию отношений с исламом. Предметом особого внимания стало учение имама Абу Ханифы (699–767) – первого богослова, разработавшего систему мусульманского права (фикх), которое, основываясь на законах Корана и Сунны, учитывало народные обычаи и традиции, которые испокон века уважались таджиками, а в наше время стали занимать важное место в идеологии и социальном мировоззрении народа.



Президент Эмомали Рахмон отмечал огромное жизненное и международное значение постижения таджикским народом наследия Имама Абу Ханифы в процессе национального самосознания и развития национальной идеи. 2009 год был объявлен Годом памяти Великого Имама.



В статье "Великий Имам и национальная самобытность" Рахмон подчеркивал, что Абу Ханифа относится к тем выдающимся личностям, "которые сыграли уникальную роль в формировании и совершенствовании национальной культуры, самобытности и аутентичности" таджикского народа, а также указывал, что надо "знать духовное наследие предков и выдающихся научных, религиозных, литературных, общественных и политических деятелей своего народа, использовать их бесценные произведения для воспитания сегодняшнего общества в духе уважения к предкам, чтобы построить свободное от фанатизма и противоречий государство".



По мнению президента, духовное единство народа должно стать главной мыслью в национальной идее. Он призвал пропагандировать объединяющие элементы духовного наследия таджикского народа для его духовно – идеологического единства. В одном из своих выступлений Рахмон выразил надежду, что священнослужители и улемы (знатоки теоретических и практических сторон ислама) "будут проповедовать установления шариата относительно расточительства, благотворительности и выполнения религиозных заповедей, а также будут своим личным примером направлять людей, особенно молодежь, на истинный путь".



Правительство выработало обширный План мероприятий по подготовке и проведению 1310-летия Великого Имама, ставший основой для деятельности всех учреждений и организаций страны. Были подготовлены к печати книги Абу Ханифы, организованы книжные выставки, семинары, конференции, в том числе, международные, публиковались научные статьи, пропагандирующие учение Великого Имама и их значение для формирования национальной идеи. При президенте Таджикистана был открыт Центр исламоведения по изучению и исследованию религиозных произведений, создан Научно-исследовательский центр по изучению наследия Абу Ханифы. Таджикский Исламский университет в Душанбе и медресе в Худжанде получили имя имама Абу Ханифы. Проводилась работа над новой редакцией закона "О свободе совести и религиозных объединениях", велась разработка "Концепции государственной политики в области религии".



Предполагалась широкая пропаганда и внедрение знаний об Абу Ханифе и ханафитском мазхабе (учении) во всех учреждениях и организациях с привлечением к участию подрастающего поколения. Так, во всех дошкольных учреждениях проводились утренники, на которых дети выступали со стихами, посвященными Абу Ханифе. Среди методических указаний – организация школьных уголков, посвященных Году памяти Великого Имама, встречи и беседы школьников с представителями мусульманского духовенства, было опубликовано учебно-методическое пособие для школ. Звучали предложения о введении государственной заработной платы имам-хатибам – духовным служителям, проводящим пятничные молитвы (джума-намаз), о введении в школах изучения Корана и хадисов на арабском языке и пр.



Таким образом, на государственном уровне было признано, что ислам может сыграть существенную роль в государственном строительстве, поскольку способен служить делу консолидации народа и это, соответственно, привело к возрастанию его роли не только как национальной идеи, но и как государственной идеологии. Однако этого не произошло. Наоборот, государство начало проводить политику, целью которой стало жесткое подчинение ислама светской власти. С начала 2011 года в Таджикистане были закрыты более 1500 мечетей, в дополнение к запрету хиджабов для детей школьного возраста было запрещено посещение мечетей женщинами и несовершеннолетними, а также использование громкоговорителей для призыва на молитву. Президент Рахмон лично выступал против ношения женщинами паранджи.



Власти вели наблюдение за людьми, обучающимися в религиозных вузах за границей, студенты некоторых из них были отозваны на родину. Было запрещено проповедовать в государственных дошкольных учреждениях и государственных школах, а также в частных домах и на квартирах. С 2014 года была начата выплата имамам мечетей государственного жалования. При регистрации рождения детей чиновники отказывались вписывать в документ арабские имена новорожденных, предлагая для выбора "подходящих" имен персидский эпос "Шахнаме". В июне 2024 года президент Рахмон подписал указ "О регулировании торжеств и церемоний", в котором также предусматривается запрет на ношение одежды, "чуждой национальной культуре". И хотя в законе не указывалось, какую именно одежду не рекомендуется носить, представители власти начали останавливать на улицах женщин в хиджабах, требуя либо снять его, либо повязать как обычный головной платок.



Таким образом, налицо процесс "огосударствления" ислама, и на данный момент это, по-видимому, и является в Таджикистане национальной идеей и государственной идеологией. Сам же Таджикистан, несомненно, остается авторитарной диктатурой, скрывая свою сущность под покровом "укрепления национальной идентичности своих граждан путем возрождения древних национальных традиций и обычаев.



Это подтверждается официальной позицией властей: "Сегодня, то есть в период независимости, главной задачей таджикского общества является постоянное возрождение национальных ценностей, глубокое самопознание, формирование национальных идей и идеологии в духовной сфере. Основное содержание национальной идеологии, которая считается основой общественно – политического прогресса страны, должно состоять из таких благородных целей и задач, как обеспечение мира и стабильности в стране, процветание Родины, повышение ее благосостояния", – подчеркивал сотрудник Национальной академии наук Таджикистана Хикматулло Ходжаев.



Часть 8. "Туркменская модель" – всем моделям модель!



Практически с первых дней независимости "демократический светский" Туркменистан устами Сапармурада Ниязова заявил о своем особом пути, о так называемой "Туркменской модели развития", определившей основу государственной идеологии, означавшей медленный переход туркменского общества от советской системы к развитой демократии. Сразу было определено, что главенствующую роль в этом "плавном" переходе будет играть государство, руководитель которого не только сконцентрировал в своих руках практически всю полноту власти, но и обеспечил свое пожизненное нахождение на посту главы государства.



Религиозная политика тоже была направлена на "огосударствление". Большинство населения Туркменистана исповедовало ислам суннитского толка, дополненный традициями, весьма популярными в народе и поощряемыми властями, которые сильно опасались возникновения радикальных, агрессивных форм ислама. В какой – то степени можно говорить о том, что туркмены также исповедовали "народный ислам". Но если в Таджикистане этот процесс достиг своего пика в первое десятилетие 2000-х годов, а затем развернулся и медленно пошел в обратную сторону, в Туркменистане "огосударствленный" ислам продолжает служить властям верой и правдой. "Служители культа" благословляют строительство беломраморных, украшенных мозаикой мечетей вместимостью 3 и более тысячи молящихся одновременно, при том что туркмены зачастую предпочитают по будним дням совершать намаз у себя дома; возведение многочисленных скульптурных изображений мифических героев, исторических персонажей, а также лошадей и собак. В награду за это государство гарантирует исламу положение господствующей религии, яростно борясь с гражданами, исповедующими "неправильные" вероучения, лишая их права на "свободу самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных обрядов" (см.: Конституция Туркменистана, Статья 41).



Были случаи, когда верующие, возмущенные изображением на стенах мечети "Духовность Туркменбаши", воздвигнутой в родовом селении Ниязова, вместо строчек из священного Корана цитат из его знаменитой книги "Рухнама", обращались с жалобой к имамам. Те быстро "разъяснили" им, что к чему, и верующие уже не смели возражать ни против этих цитат, ни против чтения "Рухнамы" в мечетях по субботам. А уж после того, как верховный муфтий Туркменистана в 2004 году был осужден как соучастник подготовки госпереворота 25 ноября 2002 года и приговорен к 22 годам лишения свободы в тюрьме Овадан-депе, туркменское духовенство окончательно распрощалось с собственной самоидентификацией и присягнуло власти, оставив свою паству на произвол судьбы.



Есть мнение, что чем меньше численность какого-либо народа, тем выше его амбиции. Ниязов неоднократно подчеркивал, что Туркменистан – это уникальное исключение из общих правил. Формулируя признаки туркменской "исключительности", он намеренно искажал фактические и статистические данные, умело смешивал в одном общем котле историческую правду с народными сказаниями, фольклор с действительностью, правду с вымыслом. Так появилась на свет пресловутая "Рухнама", содержание которой на многие годы стало основой государственной идеологии, направленной на укрепление единоличной власти главы государства и формирование авторитарного режима с явно выраженными диктаторскими методами управления. Эта книга целое десятилетие влияла на все аспекты жизни общества, служила учебником истории для школ и других учебных заведений, сводом правил поведения для всех категорий граждан, заучивалась наизусть и цитировалась по разным поводам как единственно верное отображение исторических и современных событий и явлений. Подчеркивалась уникальность туркменской культуры, языка, традиций и истории. Прославлялись "великие пророки" – предки туркмен Огузхан, Алп Арслан, Горкут-ата, Кероглы...



Попал в этот список и классик туркменской литературы, поэт и философ Махтумкули Фраги (1724–1807), 300-летие со дня рождения которого широко отмечается в Туркменистане. Его называют "личностью планетарного масштаба", создавшего произведения, являющиеся "драгоценным камнем в золотой оправе". Масштаб личности Махтумкули сравним разве что с его же огромным 85-метровым изваянием, открытым в окрестностях Ашхабада.



"Махтумкули – идол туркменской литературы и идеологии. С ним связана попытка национального возрождения в период иностранного влияния, которое погубило все туркменское", – отмечал политолог Славомир Горак. Он же в своей статье "Мифы великого Туркменбаши", указывал, что Ниязову удалось сформировать комплекс государственной идеологии, своего рода новой религии, в которой смешались черты коммунизма, ислама и восточных языческих деспотий. Она вместила в себя три основные составляющие : Независимость, Нейтралитет, "Рухнама".



"У туркмен богатейший опыт демократических традиций, традиций толерантности, терпимости к чужому мнению, уважения иных обычаев, нравов, норм поведения, – говорил Ниязов. – Но у туркмен, в силу особенностей исторического развития, не менее сильно развиты и защитные механизмы, механизмы сбережения своей самобытности, внутренних устоев, что, в общем, и позволило нам сохраниться как народу". Свои же просчеты в экономике, отставание в развитии общества и прочие недостатки он объяснял древней поговоркой, что не следует сломя голову бежать туда, куда можно дойти, и успокаивал население: "Мы не торопимся, время работает на нас".



Чтобы скрыть провал пресловутой государственной программы "10 лет стабильности", которая была рассчитана на первое десятилетие независимости и к 2000 году была якобы выполнена, Туркменбаши "порадовал" бедствующее и бесправное население сообщением о том, что с 1 января 2001 года в Туркменистане наступает "Золотой век". Именно ему страна обязана небывалым расцветом авторитаризма и культа личности Ниязова, а также широко распространенным в обществе так называемым "туркменчиликом" – своеобразным кодексом моральных и нравственных норм, свойственных якобы исключительно туркменской нации.



В зарубежных и оппозиционных СМИ для характеристики процессов, происходящих в Туркменистане, стал широко использоваться термин "башизм". "Идеология так называемого "башизма" пронизывает законы республики, политические программы, истолкования археологических находок, архитектуру. Ее основные компоненты суть государственность, национализм, архаизация, единство, исключительность. Все они служат одной цели - сохранению власти Туркменбаши и возглавляемой им ахалтекинской племенной группировки", – пишет Славомир Горак.



Как стало очевидно впоследствии, основа доктрины "особой туркменской модели развития" программа "10 лет стабильности" не смогла осуществиться не только через 10, а даже через 20 лет. Что же касается "Золотого века", то для Ниязова он завершился 21 декабря 2006 года.



Часть 9. Нет предела совершенству!



Придя к власти после кончины Ниязова в результате государственного переворота, Курбанкули Бердымухаммедов объявил, что на смену "Золотому веку" пришла эпоха "Великого Возрождения", и идеологическому господству "Рухнамы" следовало противопоставить нечто новое.



На встрече с представителями творческой интеллигенции президент заявил, что главным постулатом новой эпохи должен стать девиз "Государство для человека!". Он призвал работников культуры, образования, средств массовой информации приложить все усилия к реализации этого нового проекта, пообещав, что на нужды министерств культуры и телерадиовещания, образования, здравоохранения и медицинской промышленности будет выделена почти треть государственного бюджета Туркменистана. Тщательно "разжевав" каждый тезис: как писать статьи, как снимать фильмы, как играть пьесы и писать музыку - президент выразил надежду на то, что именно творческой интеллигенции под силу создать идеологическое обрамление для исторических свершений эпохи Великого Возрождения.



Ровно через 5 лет, по мнению повторно избранного президентом Бердымухаммедова, эпоха Возрождения принесла свой положительный результат, Туркменистан якобы превратился в могучее государство, а туркменский народ обрел счастье. Это значит, что на смену эпохе Возрождения пришла эпоха Могущества и Счастья. Идеологический лозунг "Все для человека!" решено было сохранить. Имя этого человека было известно и в стране, и за ее пределами. Для краткости и удобства стихосложения его стали именовать Аркадагом.



Вскоре началось нечто грандиозное и одновременно бессмысленное. Было решено придавать каждому наступившему году новое идейное содержание. Аркадаг хорошо помнил, как его предшественник в одночасье поменял названия месяцев и дней недели и подумал, что зря, придя к власти, распорядился вернуть прежние.



2015 год был провозглашен Годом нейтралитета и мира; 2016 – Годом почитания наследия, преобразования Родины; 2017 – Годом здоровья и воодушевленности; 2018 провозгласил Туркменистан сердцем Великого Шелкового пути; 2019 – Родиной процветания; 2020 – Родиной Нейтралитета; 2021 – Родиной мира и доверия; 2022 – Эпохой народа с Аркадагом; 2023 – годом "Счастливая молодежь с Аркадаг-Сердаром"; 2024 – годом "Кладезь разума Махтумкули Фраги".



Курбанкули Бердымухаммедов (справа)



Для каждого года, согласно его тематике, строится программа мероприятий, научных семинаров, международных конференций, концертов, лекций, аналогичные мероприятия проводятся посольствами в зарубежных странах. Участниками этого вселенского круговорота становятся все: артисты, спортсмены, студенты, дети, чиновники, учителя, врачи, служащие, сельхозработники, солдаты, пенсионеры, депутаты, религиозные деятели, сотрудники СМИ, зарубежные гости. Города и поселки оформляются соответствующей наглядной агитацией. Общество демонстрирует полное единение всех слоев населения, жителей всех регионов, представителей всех национальностей, больших и малых этнических групп и кланов. Люди собираются тысячами, поют хором, ходят колоннами, аплодируют по команде…



Следует подчеркнуть, что именно в 2015 году по инициативе туркменской стороны Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию "О постоянном нейтралитете Туркменистана". Таким образом Курбанкули Бердымухаммедов как бы приватизировал, проще говоря, прибрал к рукам и сделал своей козырной картой гуманный по определению принцип построения внешней политики государства, к тому же – часть его идеологической составляющей. С 2015 года нейтралитет Туркменистана начал прочно ассоциироваться с именем Героя-Аркадага, стал его главным инструментом, в практическом применении которого, к сожалению, ничего не осталось от того, что было заложено в 1995 году его инициаторами.



В самом начале 2022 года, скромно именуемого "Эпоха народа с Аркадагом", самому Аркадагу вдруг пришла в голову мысль, которой он поспешил поделиться со своими соратниками. Он сказал, что пора давать дорогу молодежи, воспитанной в соответствии с благородными заветами предков, в уважении к старшему поколению и любви к Родине. Разумеется, кандидатом, соответствующим этим требованиям, оказался его единственный сын Сердар, который как раз достиг возраста, подходящего для того, чтобы претендовать на президентскую должность.



Сам же Аркадаг, вопреки предположениям ряда аналитиков, и не думал уходить на покой. Он по-быстрому организовал досрочные выборы, на которых, естественно, победу одержал Сердар, к тому времени прошедший все круги чиновничьей службы – от депутата парламента и замминистра иностранных дел до вице-премьера Кабинета министров. В этом статусе он по просьбе президента-отца разработал и представил проект Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы, озаглавленной "Возрождение новой эпохи суверенного государства". Герой-Аркадаг, естественно, этот проект с радостью утвердил, благословив таким образом своего наследника на практическую реализацию этого документа на все последующие 30 лет.



Как водится, все подобные программы составляются исключительно "для служебного пользования", поэтому на чем будет сосредоточена деятельность правительства и когда следует ожидать возрождения новой эпохи, можно только предполагать.



Что касается идеологической составляющей этой программы, вероятнее всего, ничего нового в ней нет. Это по-прежнему Независимость (Гарашсызлык) и Нейтралитет (Битараплык), а также насквозь лживая мантра "Государство для человека!"



После выборов явно помолодевший Герой-Аркадаг занял место главы обновленного Халк Маслахаты – высшего представительного органа народной власти, по сути, второго по значимости государственного органа, к главе которого по Конституции переходят полномочия президента, "если он по той или иной причине не может исполнять свои обязанности". Он вернулся в строй, полный сил, энергии и новых идей, удостоенный, к тому же, высочайшего титула "Национальный Лидер туркменского народа"...



Таким образом, отец и сын Бердымухаммедовы сосредоточили в своих руках все ветви власти, учитывая те факты, что президент является также и главой правительства, Меджлис не обладает полной независимостью в исполнении законодательных функций, а руководители высших судебных органов и главные редактора средств массовой информации назначаются президентом. Выступая с речью на церемонии инаугурации, президент Сердар Бердымухаммедов отметил вступление Туркменистана в новый этап развития, который называется "Возрождение новой эпохи могущественного государства" и подчеркнул выдающуюся роль "нашего Героя-Аркадага", чья политическая дальновидность и целеустремленность, а также вера и любовь к родному народу "позволили вывести Туркмен­ское государство на путь стремительного развития". Сам же он намеревается следовать установленному магистральному курсу на достижение поставленных целей и решение наиболее перспективных задач по поступательному интенсивному развитию независимой Отчизны, сказал Сердар.



Заключение



Курбанкули Бердымухаммедов, казалось бы, учел все особенности сложившейся к концу 2021 года ситуации как в мире так и в окормляемой им стране. Сложный период пандемии завершился его личной победой: мир поверил (или сделал вид, что поверил?) его вранью о том, что злобный COVID-19, уносивший сотнями и тысячами человеческие жизни в других, даже более развитых странах, чудесным образом миновал Туркменистан.



Никого в мире, а тем более в самом Туркменистане, казалось, не удивило, что ему удалось без всяких осложнений дважды провести переформатирование парламента. Сначала превратить его из однопалатного в двухпалатный и в нарушение Конституции, оставаясь президентом, занять пост главы верхней палаты – Халк Маслахаты. Затем, спустя 2 года, также беспроблемно вернуться к прежнему однопалатному парламенту – Меджлису, а Халк Маслахаты сделать самостоятельным органом с большими полномочиями и возглавить его в статусе председателя – Национального Лидера туркменского народа.



Бердымухаммедов-старший хотел избежать проблем, связанных с истечением его третьего президентского срока, которое ожидалось в феврале-марте 2024 года, поэтому заранее подготовил и "запасной аэродром", и преемника, который, к сожалению, несмотря на 40-летний возраст, был безынициативен и не обладал отцовской хваткой, но стать президентом, безусловно, хотел.



Произошедшие одна за другой смены власти в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане подтвердили правильность выбора именно династической формы смены власти, которая тихо и без каких-либо проблем произошла внутри одной семьи, не вызвала никаких изменений в идеологии и политике государства, обеспечила устойчивость и непрерывность действующего режима. После чего эта "семейная корпорация" преспокойно продолжила захват наиболее прибыльных отраслей туркменской экономики, постепенно ликвидируя другие экономические группы, в том числе те, которые считали себя "неприкасаемыми".



Система единого лидера превратилась в своего рода дуализм отца и сына, при котором реальная власть колеблется между президентом и Национальным Лидером, нередко дублирующими друг друга, но никогда (пока!) не противопоставляющими одного другому, по крайней мере, публично. Вероятно, Бердымухаммедов-старший и рассчитывал на это, слагая с себя президентские полномочия за два года до окончания срока.



Сердар Бердымухамедов



Единственное, что не было им учтено, это развернувшаяся в полную силу "специальная военная операция" России в Украине, ни с чем не сравнимые масштабы разрушений, гибель огромного числа людей, разрушенные семьи, утраченные связи, неосуществленные планы и забытые мечты. Война кардинальным образом изменила расстановку сил на международной арене, сделав вчерашних друзей – врагами, союзников – противниками, компаньонов – соперниками. В этой системе найти верный путь для построения отношений такому государству, как Туркменистан, пытающемуся усидеть сразу на нескольких стульях, будет, несомненно, нелегко, и пресловутый нейтралитет, которым, как зонтиком, туркменские диктаторы прикрывают свои тайные замыслы и коррупционные планы, тут не поможет.



Рано или поздно придется держать ответ и за экономический упадок, и за снижение до минимума уровня жизни сограждан, и за постоянное вранье о международном авторитете и небывалом расцвете демократии. Даже тем государствам и организациям, которые сегодня пока еще с удовольствием приезжают в Туркменистан и редко возвращаются домой с пустыми руками, станет ясно, что имеют дело с представителями примитивного династического авторитаризма, строящими планы по укреплению своей династии, стабилизации диктаторского режима и личному обогащению. Источник - Гундогвр

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