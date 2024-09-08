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Страх пролета. Штабы Камалы Харрис и Дональда Трампа готовят своих кандидатов к дебатам, - Къ
09:12 09.09.2024

Команды Камалы Харрис и Дональда Трампа проводят последние приготовления к дебатам 10 сентября на телеканале ABC News. В обоих штабах, вместо того чтобы предвкушать победу своего кандидата, заняты скорее оценкой рисков в случае его (ее) поражения. Демократы опасаются, что госпожа Харрис, не имеющая особого опыта участия в общенациональных дебатах, может быть слишком скованной и из-за этого проиграет поединок. Республиканцы же переживают, что господин Трамп не станет придерживаться разработанного для него плана, не сможет сдержать эмоций, перейдет на личности и это приведет к его поражению. Аналитики считают предстоящую дискуссию ключевым элементом гонки, в которой, согласно опросам, по-прежнему нет явного фаворита. Примечательно, что дебаты состоятся в Филадельфии - крупнейшем городе колеблющегося штата Пенсильвания, за которую разворачивается чуть ли не основная битва между кандидатами.

Дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом начнутся 10 сентября в 9 вечера (11 сентября в 4 утра по Москве) на телеканале ABC News и продлятся 90 минут. Словесный поединок пройдет по тем же правилам, что и состоявшаяся 27 июня дуэль между господином Трампом и теперь уже бывшим кандидатом от демократов Джо Байденом. Вступительных заявлений не будет, как не будет и зрителей в студии. Участникам не разрешат проносить с собой шпаргалки и общаться с членами своих команд, в том числе во время рекламных пауз. Кандидатов снабдят ручкой, блокнотом и бутылкой воды. Решено, что в момент выступления оппонента их микрофоны будут выключены.

По мнению большинства аналитиков, победа в предстоящей дискуссии может придать существенный импульс одной из кампаний.

Однако в штабах кандидатов, кажется, больше думают не столько о возможном триумфе своего подопечного, сколько беспокоятся о поражении, ведь и республиканец, и демократка не лишены уязвимых мест, которые во время схватки могут вылезти наружу.

Как отметило издание Politico, Камала Харрис неспроста настаивала на изменении правил дебатов, согласованных еще до выхода из гонки Джо Байдена. В первую очередь ее интересовала отмена пункта о выключенном у одного из участников микрофоне во время речи оппонента. Правило, которое воспринималось как благо для господина Байдена, рисковавшего растеряться, если господин Трамп начнет его перебивать, госпожой Харрис было расценено как существенный минус. Действующая вице-президент США надеялась, что со включенными все 90 минут микрофонами экс-президент не удержится и начнет ее грубо перебивать, тем самым показав себя не с лучшей стороны. Кроме того, Камала Харрис и сама готовилась перебивать Дональда Трампа, подлавливая его на искажении информации и атакуя оппонента разоблачающими, по ее мнению, вопросами.

И хотя господин Трамп выражал готовность включить микрофоны, в его штабе выступили категорически против. В итоге в команде Камалы Харрис забеспокоились, что она не сможет проявить свое искусство полемики, выработанное в бытность генпрокурором Калифорнии.

Опасений демократам добавляет и тот факт, что у госпожи Харрис нет особого опыта участия в общенациональных дебатах и она будет слишком скованна.

Один из советников неудачной президентской кампании Камалы Харрис 2020 года, пожелавший остаться анонимным, посетовал в беседе с Politico, что "худшие моменты в дебатах для Трампа - это когда он расстраивается и огрызается", однако регламент дискуссии лишил госпожу Харрис этого преимущества. Другой источник, близкий к штабу демократки, признал, что Камала Харрис "застряла" в правилах, написанных под Джо Байдена, которого "нужно было защитить" и который "никогда не должен был участвовать в дебатах".

Впрочем, среди республиканцев тревог перед дебатами не меньше. Там опасаются, что строгий регламент поединка не убережет Дональда Трампа от отхода от подготовленного сценария для дискуссии.

По мнению республиканцев, экс-президент может пренебречь призывами придерживаться плана и в какой-то момент перейти на личности.

Ряд республиканцев - публично и анонимно - поделились с Politico своими опасениями. Экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич отметил, что госпожа Харрис вполне может быть агрессивной и обязательно попытается разозлить оппонента, однако, по его мнению, Дональду Трампу стоит проявить выдержку и не давать волю эмоциям.

"Я молюсь, чтобы он был дисциплинирован",- сказала, в свою очередь, одна из республиканских политтехнологов Триша Маклафлин, работавшая старшим советником в президентской кампании Вивека Рамасвами, недавнего конкурента Дональда Трампа по праймериз.

Переживает и сенатор Линдси Грэм, который, заявляя о себе как о верном стороннике господина Трампа, довольно продолжительное время критикует экс-президента за личностные нападки на Камалу Харрис.

По его мнению, взаимные оскорбления кандидатов отвлекают внимание от реальных неудач действующей администрации США, к которой госпожа Харрис имеет прямое отношение. Он уверен, что "путь к Белому дому лежит через активные политические дебаты, а не через обмен колкостями".

Как кандидаты в президенты США собирают деньги
Сам Дональд Трамп отмахивается от подобных советов и настаивает, что имеет полное право указывать на недостатки соперницы. На одном из митингов в Северной Каролине в прошлом месяце он даже пошутил, что ему стоит "уволить" своих советников, которые призывают избегать оскорблений в адрес Камалы Харрис.

Примечательно, что в преддверии дебатов в США разгорается спор, для кого из кандидатов грядущий поединок имеет более важное значение.

Одни утверждают, что поскольку Камала Харрис лидирует в общенациональных опросах и поймала восходящий тренд в ряде колеблющихся штатов, то именно для господина Трампа дискуссия на ABC News - реальная возможность остановить рост популярности соперницы и вернуть себе то преимущество, которое у него было над кандидатом от демократов, когда в гонке был Джо Байден. Другие же уверены, что американцы и так хорошо осведомлены о взглядах и личности Дональда Трампа, тогда как многое о демократке по-прежнему остается неизвестно. Поэтому для нее эти дебаты и представляют шанс помочь избирателям наконец-то по-настоящему познакомиться с кандидатом в президенты Камалой Харрис. Большинство же экспертов настаивают, что дебаты важны для обоих кандидатов в равной степени, учитывая отсутствие в гонке явного фаворита менее чем за два месяца до выборов.

Согласно агрегаторам опросов, в общенациональном масштабе Камала Харрис в среднем опережает Дональда Трампа на 1,8–3,8%.

Те же агрегаторы формально отдают ей победу и в большинстве колеблющихся штатов, где ее усредненное преимущество, впрочем, в несколько раз ниже любых статистических погрешностей и порой исчисляется долей процента. Между тем в обоих штабах уверены, что победа в борьбе за Белый дом будет маловероятной без триумфа в Пенсильвании - единственном штате, где, например, по данным RealClearPolitics, на 7 сентября между кандидатами сложилось полное равенство, без каких-либо долей процента лидерства госпожи Харрис или господина Трампа. Примечательно, что дебаты 10 сентября как раз и состоятся в Пенсильвании, а точнее - в крупнейшем городе штата Филадельфии.

Алексей Забродин
Газета "Коммерсантъ" №163/П от 09.09.2024, стр. 6

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725862320


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