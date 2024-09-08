Донбасс-фронт. Тяжелые бои по всей ЛБС

10:00 09.09.2024 Обстановка на Кураховском направлении к началу дня

Елизавета Коновалова сегодня в 10:01

СВО

Русские подразделения зашли на окраины города Горняк

Стали известны детали обстановки на Кураховском направлении по состоянию на утро 9 сентября. Соответствующей информацией в своей аналитической сводке поделилась Readovka.



Накануне появились сообщения о том, что русские авангардные части начали заходить в город Горняк, располагающийся южнее Украинска. К утру эта информация предварительно подтверждается. В связи с тем, что ранее ВС РФ взяли под свой контроль село Лесовка в Покровском районе, для русских бойцов открылась возможность начать штурм сразу 2 населенных пунктов: Горняка и Украинска. При этом если противник решит отступать из последнего, то единственный путь для него будет только на запад.



В то же время благодаря освобождению Красногоровки в полосе сел Галицыновка, Желанное Первое и Невельское обрел очертания так называемый карман. Сообщается, что уже на минувшей неделе он начал переходить под контроль русской армии, тогда как украинское командование принялось оттягивать оттуда силы.



Накануне российские военнослужащие ГВ "Центр" освободили

город Новогродовка в ДНР. Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Дзержинска, Щербиновки, Михайловки и Красноармейска.



_________________



Успехи русской армии в Донбассе – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Андрей Холдин вчера в 20:41

СВО

Главным событием недели стал прорыв русской армии под Угледаром. ВС РФ намереваются наступлением по сходящимся направлениям взять город в клещи, выйдя к пункту боепитания в Богоявленке. Под Торецком русская армия освободила Дружбу и отражает атаки ВСУ в Нью-Йорке (Новгородском). На Кураховском направлении продолжается штурм Украинска и Селидово, а в это время ВС РФ бьют по военной инфраструктуре незалежной. В Курской области противник, несмотря на огромные потери, пытается пройти вперед.

Прорыв под Угледаром и тяжелые бои в Торецке



На этой неделе главным событием стала активизация русской армии на Угледарском направлении, где после напряженной фронтовой тишины наконец "проснулись" пушки и штыки, а наши прошлые локальные успехи – взятие Константиновки с перекрытием шоссе из Угледара и июльский рывок на 5 километров от Владимировки с разворотом клина – принесли свои спелые плоды. За несколько дней была взята Пречистовка – село к западу от Угледара, – заняты позиции у шахт "Южнодонбасская-3" и, главное, "Южнодонбасская-1", террикон которой – ключевая высота к обладанию всем укрепрайоном. У его подножия наши и закрепились, не обещая неприятелю на отвале ничего хорошего. Одновременно началось наступление на село Водяное, расположенное к северо-востоку от Угледара. Последний, таким образом, оказался вершиной образовавшегося тупого угла.



За всеми этими населенным пунктами находится Богоявленка – важный логистический пункт ВСУ, из которого снабжаются близлежащие украинские гарнизоны, в том числе и в Угледаре. Из нарисовавшейся на карте геометрии следует простой, как аксиома, вывод – город, который противник превратил в очередную фортецию, решили, не мудрствуя лукаво, брать в клещи, избегая лобового штурма. Стоит также упомянуть, что после Пречистовки русские войска вышли к Золотой Ниве, от которой открывается прямая дорога на Великую Новоселку. После того как ВС РФ закрепятся на этой трассе, станет возможным выход к данному пгт широким фронтом. Тем более что сейчас русские войска рвутся к Богоявленке не только от Водяного, но и от Пречистовки, пробиваясь к Новоукраинке. А от последней наша армия может выйти к Шахтерскому и далее наступать на Великую Новоселку широкой дугой. Впрочем, ВС РФ сейчас, что логично, сосредоточатся на прорыве к Богоявленке.



Новое направление unlocked



В силу успехов русской армии в южной части Покровского направления оно получило собственное название – Кураховское. Причем наступление ВС РФ здесь пошло сразу двумя параллельными "ветками": с одной стороны от Галицыновки на Желанное Первое и далее, а с другой – от Мемрика на Украинск. Достаточно быстро была занята Лесовка – предместье Украинска, – и к концу недели, наконец, появились видеоподтверждения, что на окраинах города уже идут стрелковые бои. Однако ВС РФ не стали дожидаться взятия Украинска и от Лесовки продвинулись еще южнее к Горняку. Цель такого маневра понятна – загодя перекрыть дорогу между этими городами, чтобы гарнизон Украинска не имел возможности отступить к Горняку, а то и сразу в Кураховку. Кроме того, русская армия смогла полностью освободить северные окраины Красногоровки, после чего полями продвинулась севернее данного населенного пункта. Сделать это удалось после того, как неприятель отошел из укрепрайона между Галицыновкой и Красногоровкой. Тогда же стало известно о полном освобождении Невельского. Однако отступил противник из "кармана" как раз в сторону Желанного Второго, у которого, очевидно, и займет оборону. В гремевшем на прошлой неделе Селидово ситуация для ВС РФ, наоборот, получила негативное развитие. К противнику в город прибыло подкрепление, после чего русская армия была вынуждена перейти обратно за речку Соленая на перегруппировку. Не было также вестей и из Покровска, если не считать меткого попадания в украинский склад боеприпасов, что дымил потом на всю округу целые сутки. Русские войска здесь взяли оперативную паузу.



Схожие неприятности естественного характера возникли и по другую сторону от столицы ДНР, на Торецком направлении, где на этой неделе продолжались бои в микрорайоне №1. Здесь русской армии приходится прогрызаться вперед. ВСУ вцепились в ИК-2, школу и жилые многоэтажки. Но есть и хорошие новости. Во-первых, был окончательно взят поселок Дружба, последний из трех, составлявших внешнюю оборонительную линию города. После этого ВС РФ продолжили движение в сторону Дачного и Крымского. Идут бои и на южных окраинах Торецка – в микрорайоне Забалка. В Нью-Йорке (Новгородское) противник даже попытался контратаковать, прорвавшись к Фенольному заводу. Потом уже ВС РФ в ходе боя смогли не только выбить неприятеля из северной части поселка, заняв квартал между проспектом Шахтеров и Киевской улицей, но и закрепиться в южной части Нелеповки, выйдя к станции "22-й километр". Продвинулись русские войска и западнее Нью-Йорка – в сторону Сухой Балки. Вдали от разгорающегося Торецкого пожарища, у всем знакомой Клещеевки, что под Артемовском (Бахмутом), русской армии удалось выкинуть неприятеля за канал Северский Донец-Донбасс. Событие, казалось бы, небольшое, да и с другого направления, но оно, как в пятнашках, двигает недостающую цифру куда надо. Все это в сумме означает, что открываются две новые альтернативные дороги на столь лакомый стратегически важный город Константиновку – по фронту через русло и во фланг от Дружбы.



Месяц потерь ВСУ



На этой неделе исполнился ровно месяц с начала вторжения ВСУ в Курскую область. За прошедшее время противник, несмотря на все прикладываемые усилия, не смог добиться изначальной цели своего наступления – выйти к Льгову и Курчатову. Тем не менее в курском приграничье продолжаются ожесточенные бои. Враг набрасывался на все те же точки: Малую Локню, Коренево, Ольговку, Кремяное, Мартыновку. У последней он даже занял ангары на подъезде, но был настигнут ФАБом-3000. Однако противник все еще бросает в бой людей и технику, несмотря на огромные потери. По данным Минобороны РФ, за месяц с начала вторжения украинская армия в Курской области недосчиталась более 10 тыс человек, 81 танка, 41 БМП, 74 БТР и свыше 600 единиц другой бронетехники.



За сомнительный успех в приграничье противник расплачивается сданными городами и территориями на Донбассе. В корне переломить ситуацию Киеву так и не удалось, несмотря на все понесенные неприятелем потери. На этом фоне ВСУ продолжили террористические обстрелы русских городов: Шебекино, Горловки, Донецка. В последнем на рынке "Сокол" погибли мужчина и двое детей, мама одного из которых, также раненая, умерла ночью в больнице. Остановить подобный террор ВСУ получится, переломив хребет украинской военной машине. А сделать это можно не только на передовой, но и в тылу, нанося удары по стратегически важным для противника объектам.



Апокалипсис в Полтаве и не только



Эта неделя началась для Украины с масштабных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре неприятеля. Вечером 2 сентября русский "Искандер" прилетел по ПВД иностранных наемников в одной из гостиниц Запорожья. Уничтожено до 50 ВСУшников, а около 20 вражеских солдат получили ранения. В числе ликвидированных – 19 наемников, прибывших убивать русских из Великобритании. 4 сентября наш "Искандер" уничтожил цех завода по производству боеприпасов в днепропетровском Новомосковске. Далее последовали комбинированные удары по ПВД иностранных наемников в Кривом Роге, где Киев потерял более 250 солдат. Среди них было 70 французских и румынских наемников. Позже в еще одном ПВД иностранцев в Константинове было уничтожено около 50 французов. Русская армия завершила день атакой на склад безэкипажных катеров ВСУ в Одессе, ликвидировав до 20 БЭК.



В ночь на пятницу небо над Львовом расчертили всполохи пламени после удара по транспортному терминалу, используемому украинскими подразделениями для завоза из Польши западной военной помощи. Однако наиболее значимым стал прилет "Искандеров" в 179-й учебный центр подготовки ВСУ, расположенный в Полтаве. В нем готовили будущих специалистов по РЛС и РЭБ. Точное количество потерь противника там неизвестно до сих пор. Но, судя по появившимся кадрам и заламыванию рук нардепа Безуглой, этот удар русской армии был настолько результативным, что в дело вмешались лично Зеленский и его жена. На этой неделе взрывы гремели и в Киеве, Сумахе, Ужгороде, Чернигове, Днепропетровске, Краматорске, Павлограде, Харькове, Чугуеве и Староконстантинове. В последнем располагается крайне важный для противника аэродром.



Главным событием

недели стала потеря инициативы ВСУ на передовой. Вместо украинской армии "тренды" задают русские войска. Военный историк и публицист Евгений Норин специально для Readovka рассказал, как Россия завладела стратегической инициативой, почему ВС РФ постоянно меняет направления атак и что в этой связи ждет Украину. Источник - readovka.news

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725865200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Подведены итоги Национального конкурса "Мерейлі отбасы"

- Мажилис рассмотрит Соглашение с Катаром об установлении долгосрочного стратегического партнерства

- Фракция "AMANAT" предложила обсудить вопрос часового пояса на пленарном заседании Мажилиса

- Олжас Бектенов проверил ход подготовки Акмолинской области к отопительному сезону

- Кадровые перестановки

- Казахстан готов нарастить поставки несырьевых товаров в Сербию на $500 млн

- Казахстан и Тюркский инвестиционный фонд обсудили развитие и перспективы фонда

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2024 года

- Осужден мошенник, который завладел 50 млн тенге предпринимателя

