Олимпийский огонь погас. Франция возвращается к своему политическому кошмару, - С.Алексеев

10:42 09.09.2024

Сергей Алексеев



Олимпийский огонь погас. Франция возвращается к своему политическому кошмару после завершения олимпийского праздника Французское общество с тревогой вглядывается в будущее своей страны.



Краткая олимпийская передышка французского правительства закончилась.



Завершение сначала Олимпийских игр 11 августа, а затем и Паралимпийских игр 8 сентября в Париже было встречено французской общественностью не только с гордостью и облегчением, а также с тревогой. Вызванной глубоким политическим кризисом, который переживает страна.



После месяцев уныния и сомнений в преддверии старта Олимпиады 26 июля Париж вся страна с головой окунулась в дух Игр, чествуя своих новых национальных спортивных героев.



Церемония закрытия Паралимпийских игр в воскресенье, 8 сентября, когда олимпийский огонь был потушен в последний раз, ознаменовала завершение шести недель захватывающих сражений на спортивных аренах и "почти безупречной" организации, как считают сами французы. Эти, в любом случае, яркие события создали иллюзию отвлечения от разногласий и бед страны.



"Идея состояла в том, чтобы завершить мировое спортивное мероприятие грандиозной вечеринкой, которая предотвратит слезы тех, кто, возможно, скажет себе: "Черт возьми, все кончено"", - сказал руководитель Оргкомитета парижских Игр Тони Эстангет перед церемонией закрытия Паралимпиады, в ходе которой главный олимпийский национальный стадион превратится в гигантский ночной клуб.



"Мы устроили грандиозную вечеринку. Но затем, в понедельник, уже утром, возможно, будем разочарованы, потому что все действительно закончится", - добавил он.



Более 20 лучших французских диджеев, от легенды "французского колорита" Кассиуса до Мартина Сольвейга участвовали в закрытии Игр. Этим пестрым коллективом руководил не кто иной, как 76-летний французский пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр.



"Я думаю, что мы все испытаем чувство радости, гордости, ощущение, что что-то заканчивается, что позволило нам чувствовать себя хорошо вместе и показать миру, как мы можем наслаждаться собой", - заявила мэр Парижа Анн Идальго журналистам в пятницу, 6 сентября. "Я буду бороться с идеей, что мы должны уйти от этого волшебного периода, чтобы возобновить нашу жизнь и наши грустные страсти", - добавила она.



Политическая нестабильность



Мэр Парижа Анн Идальго скорее всего имела в виду угрюмое настроение в стране перед Олимпиадой, усугубленное внеочередными парламентскими выборами, назначенными президентом Эммануэлем Макроном. Которые привели к "подвешенному" парламенту в июне. После более чем 50 дней без постоянного правительства, включая весь период Олимпиады, Макрон в четверг, 5 сентября, наконец-то назначил нового премьер-министра, 73-летнего бывшего министра и главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.



Аналитики говорят, что страну ожидает период серьезной нестабильности, а власть Барнье считается хрупкой и зависит от молчаливой поддержки крайне правой партии "Национальное объединение", которая является крупнейшей партией в новом Национальном собрании.