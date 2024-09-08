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"Русагро" сбежал от России на Кипр и отказывается возвращаться
11:37 09.09.2024

Акции "Русагро" упали на 5% после отказа акционеров от "переезда" с Кипра

Ранее суд Московской области удовлетворил иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу "Русагро". Фактически это означает запуск процесса принудительной редомициляции

Бумаги агрохолдинга "Русагро" упали на 5,74%, до ₽1104,2, свидетельствуют данные Мосбиржи на 11:10 мск. К 11:22 мск снижение замедлилось до 3,2%, а цена восстановилась до ₽1133 за депозитарную расписку.

Котировки депозитарных расписок "Русагро" снижаются на фоне сообщения о том, что акционеры на общем собрании не одобрили редомициляцию с Кипра в Россию. "Редомициляция компании из Республики Кипр в Российскую Федерацию не одобрена, - говорится в сообщении компании.

Ранее в августе было запланировано собрание акционеров "Русагро", в повестку которого входило обсуждение редомициляции с Кипра в Россию. Однако собрание не состоялось из-за того, что не собрался кворум, его перенесли на 6 сентября с той же повесткой.

5 сентября Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу "Русагро". Иск был подан в августе. Решение суда фактически означает старт процесса принудительной редомициляции агрохолдинга.

12 июля правительство Российской Федерации включило ПАО "Группа "Русагро" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Как ранее поясняло правительство, такой статус дает возможность перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать дивиденды.

Российские акционеры являются владельцами глобальных депозитарных расписок (ГДР) Rusagro PLC, зарегистрированной на Кипре. В середине июля руководитель дирекции по корпоративному развитию "Русагро" Александр Тарасов на звонке с инвесторами раскрыл схему и возможные сроки принудительной редомициляции. Кроме того, Тарасов подтвердил намерение компании вернуться к выплате дивидендов после "переезда". В последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере $0,89 на одну ГДР, или $4,45 на одну акцию.

В "Русагро" раскрыли схему и сроки возможной принудительной редомициляции

Александр Самохвалов

Источник - quote.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725871020


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