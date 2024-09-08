Что узнает школьник из утвержденного Министерством образования Узбекистана учебника истории для 5-го класса?

12:08 09.09.2024

Русский историк по пунктам разобрал учебник из Узбекистана: "Как думаете, какое отношение закладывает?"



Учебник, по которому учатся пятиклассники в Узбекистане, по пунктам разобрал русский историк Александр Дюков. Проанализировав некоторые тезисы, он задался вопросом: какое отношение к русским закладывается в головы школьников.



