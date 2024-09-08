|Что узнает школьник из утвержденного Министерством образования Узбекистана учебника истории для 5-го класса?
12:08 09.09.2024
Русский историк по пунктам разобрал учебник из Узбекистана: "Как думаете, какое отношение закладывает?"
Учебник, по которому учатся пятиклассники в Узбекистане, по пунктам разобрал русский историк Александр Дюков. Проанализировав некоторые тезисы, он задался вопросом: какое отношение к русским закладывается в головы школьников.
Пятиклассники Узбекистана учат историю по учебникам, в которых исторические факты перевернуты против России. Русский историк Александр Дюков разобрал некоторые тезисы, которые, по мнению авторов телеграм-канала "Многонационал", приводят к оголтелой русофобии среди жителей Узбекистана.
Так, в первую очередь Дюков обратил внимание на время правления Петра l. Пятиклассникам рассказывают, что первый российский император планировал захватить Узбекистан, "чтобы завладеть богатыми природными ресурсами". Далее в учебнике утверждается, что Российская Империя якобы занималась именно тем, что грабила богатства края.
Кроме того, борьба Узбекистана и против Российской Империи, и против Советской России была "национально-освободительной, выражала волю народа".
Как вы думаете, какое отношение к России и русскими закладывает этот учебник? И можно ли считать государство, учащее такому школьников, дружественным России? - вопрошает русский историк в своем телеграм-канале.