Вышла новая книга А.В.Белякова "Касимовский царь и сибирский мирза на рубеже XVI–XVII веков"

14:16 09.09.2024

Вышла новая книга А.В.Белякова "Касимовский царь и сибирский мирза на рубеже XVI–XVII веков: Опыт параллельной биографии"



Беляков А.В. Касимовский царь и сибирский мирза на рубеже XVI–XVII веков: Опыт параллельной биографии. - М.: Квадрига, 2024. - 296 с. - (Исторические исследования)



Монография посвящена биографиям двух исторических личностей – казахского царевича, а затем касимовского царя Ураз-Мухаммеда б. Ондана и сибирского мирзы Исинея Карамышева сына Мусаитова, оставивших заметный след в истории Русского государства рубежа XVI–XVII вв.



Комплексный анализ ранее опубликованных источников русского и западноевропейского происхождения, а также впервые вводимых в научный оборот архивных документов позволяет скорректировать многие устоявшиеся представления о процессах, протекавших в Сибири и Европейской России этого времени.



Значительная часть исследования посвящена "татарскому следу" в Смутном времени начала XVII в.



Монография адресована историкам, преподавателям, студентам, музейным работникам, а также всем интересующимся историей.