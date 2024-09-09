Заповедники KZ. Как под видом развития туризма в нацпарках строят усадьбы для VIP-персон

14:19 09.09.2024

Как под видом развития туризма в нацпарках строят усадьбы для VIP-персон



Данил Утюпин

09 сентября 2024



Странный объект находится в Жонгар-Алатауском национальном парке в области Жетысу. Он представляет собой что-то вроде ранчо с различными постройками, включая большие коттеджи. Ходят слухи, что это владения местного богача Бауыржана Оспанова, замаскированные под туристический центр. Что это за объект и как он здесь оказался, разбирался корреспондент Orda.kz.



Обратить внимание на эту ситуацию нас попросил активист Абай Кемелов. Его беспокоит, что под видом развития туристического бизнеса в Казахстане начнут застраивать охраняемые природные территории, а богатые и влиятельные персоны станут возводить себе виллы и поместья.



По словам Кемелова, ему удалось выяснить, что этот объект принадлежит ТОО "Alatau Safari" и формально является гостевым комплексом для туристов. Но по факту таковым совсем не является и больше похож на роскошную усадьбу, куда посторонним вход запрещен.



Ответ администрации нацпарка Абаю Кемелову



ТОО "Alatau Safari" с 2016 года взяла в аренду сроком на 49 лет участок в Саркандском районе Жетысуской области в Жонгар-Алатауском нацпарке в Лепсинском лесничестве размером в шесть гектаров для развития туризма и возвела несколько капитальных строений. При этом в 2022 и 2023 году этот комплекс не посетил ни один турист, а в этом году посетителями были только сотрудники комплекса.



Какую-то рекламную информацию о ТОО "Alatau Safari", ее туристических комплексах и услугах найти не удалось. Имеется лишь краткая справочная информация в открытых базах данных.



Руководителем фирмы числится Нургул Болатовна Куандыкова. Корреспондент Orda.kz пытался до нее дозвониться, чтобы получить комментарий о деятельности ТОО и турбазе в Лепсинском лесничестве, но женщина на звонки не отвечала.



Тогда 29 августа 2024 года корреспондент сам поехал в Саркандский район, чтобы все посмотреть. Сначала заехал в г. Сарканд, где купил входной билет на территорию нацпарка и поговорил с его директором.







Тот рассказал о красотах, флоре и фауне Жонгар-Алатау и, пользуясь случаем, пригласил всех желающих посетить эти дивные места. Что же касается Alatau Safari, он ответил, что за их деятельностью особо не следит, но, по его информации, их зона не пользуется популярностью у туристов.



Затем журналист направился в Лепсинское лесничество и нашел нужный объект. Однако, несмотря на летнее время, там совершенно не было гостей. Не было и персонала, за исключением двух людей, похожих на охранников, которые представились как Аян и Бахтияр.



Они заявили, что это частная территория, на которой посторонним находиться запрещено, и потребовали немедленно ее покинуть. На вопросы, когда и как можно посетить туркомплекс, сколько это стоит, чем тут можно заняться, они отвечать отказались, сказав, что все вопросы нужно задавать Нургул Куандыковой.



Попросили у журналиста номер телефона, чтобы передать руководству. После этого нам позвонил мужчина, который представился Санжаром. Он сказал, что Нургул Куандыкова сейчас болеет, и он звонит от ее имени.



На вопрос, почему у их центра нет рекламы, если официально он зарабатывает на туристах, Санжар ответил, что они в рекламе не нуждаются, нужные им люди их и так знают.



А касательно информации об их коммерческих услугах сказал, что ответят только после получения официального запроса. И попросил покинуть территорию туркомплекса.



Однако попасть в офис этой туркомпании в Алматы оказалось даже гораздо сложнее, чем найти ее гостевой комплекс.



2 сентября корреспондент Orda.kz направился в бизнес-центр Zhersu по адресу улица Толе би, 302а, где официально находится офис Alatau Safari, чтобы лично вручить официальный письменный запрос и получить входящий номер регистрации. Однако попасть туда не смог, охранник сказал, что там уже никого нет.



Вечером корреспондент позвонил Санжару, чтобы узнать, можно ли завтра заехать в их офис и оставить письменный запрос. Санжар ответил, что он не может назвать время, так как не находится постоянно в офисе, но сообщит, когда он будет на своем рабочем месте.



Однако на следующий день Санжар или отвечал по телефону, что он еще не в офисе, или игнорировал звонки. Затем во время одного из звонков предложил встретиться на "нейтральной территории, где-нибудь в кафе", чтобы ответить на вопросы либо выслать их на WhatsApp. Но категорически отказался встречаться в официальном офисе Alatau Safari и принимать официальный документ.



Позже по WhatsApp сообщил, что все-таки готов принять журналиста в офисе и запрос, но для этого он должен заранее получить личное и журналистское удостоверения, сам текст запроса, а также расписать цель посещения офиса. Только в таком случае можно попасть в офис.



Складывается впечатление, что Zhersu - это не бизнес-центр, а закрытый режимный объект, а Alatau Safari ­- какая-то тайная организация, а не туристическая фирма.



Также корреспонденту удалось поговорить с бывшей работницей ТОО "TSC Service", чей офис также располагается в БЦ Zhersu.



Она рассказала, что в июле 2021 года к ней подошла Нургул Куандыкова и попросила ее с ней сходить в отделение в банке "ЦентрКредит" в том же здании и оформить турпутевку на свое имя. Деньги, которые ей дала сама Куандыкова, требовалось внести на расчетный счет ТОО "Alatau Safari". Причем ни путевку, ни чек ей не дали. И как сказала женщина, с такими просьбами обращались и к другим ее коллегам.



Редакция отправила запрос по почте. После получения ответов от Alatau Safari информация будет опубликована на портале Orda.kz.