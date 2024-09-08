Крутой вираж президента Вучича: Rafale летит в Сербию, МиГ-29 из Сербии на Украину? - Сергей Ищенко

14:24 09.09.2024 Что пытался объяснить Путину сербский вице-премьер, примчавшийся к нему во Владивосток с незапланированным визитом?



Сергей Ищенко



Подписанное недавно в Белграде соглашение о покупке Сербией 12 французских многоцелевых истребителей Rafale на общую сумму в три миллиарда долларов с самого начала выглядело как откровенная подножка России со стороны президента Александра Вучича.



Почему подножка? Потому, что наша страна десятилетиями поддерживает Сербию практически во всем и всюду. Армия Сербии со времен, когда эта республика еще была частью Югославии, получала оружие, главным образом из СССР. А затем - из России. Поэтому мы обоснованно считали, что братья-славяне поддержат российскую оборонную промышленность в трудную для нее минуту. И приобретут именно у нас новые истребители Су-30СМ на смену стареющим МиГ-29, которые до сих пор составляют основу самолетного парка их ВВС.



Мало того. Чтобы у Белграда не оставалось никаких сомнений в самых благоприятных перспективах военно-технического сотрудничества именно с нами, в 2016 году мы пошли вообще на беспрецедентный шаг в области международной торговли оружием.



После встречи президента Вучича с тогдашним министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу сербский лидер внезапно объявил: "Российская Федерация как помощь передает в дар Сербии шесть истребителей МиГ-29. Причем первые фазы их модернизации будут стоить нашему государству от 180 до 230 миллионов евро. Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро… Мы также получили в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм (с крупнокалиберными пулеметами КПВТ - авт.)".



Правда, дальше с этой благотворительностью Москвы, как утверждают, начало происходить нечто странное. Вопреки старинной русской пословице "Дареному коню в зубы не смотрят", братья-славяне вдруг заартачились. Танки Т-72С, как выяснилось, показались им устаревшими. Захотелось Белграду чего-то более совершенного. Но тоже бесплатно.



К примеру - Т-72-Б1МС. С панорамным командирским тепловизионным прицелом ПКП-72, с всепогодным прицелом наводчика ПН-72 "Сосна-У", с автоматом сопровождения целей, с новым стабилизатором пушки, а также с зенитной пулеметной установкой с дистанционным управлением.



Но чего не сделаешь для верных и искренних друзей? Пришлось Москве дополнительно раскошелиться. И Сербия получила-таки батальон именно Т-72-Б1МС. Который вскоре и был доставлен им осенью 2020 года по специально организованному воздушному мосту на российских военно-транспортных самолетах Ил-76.



Что касается шести МиГов, то еще в 2017 году все обещанные Шойгу машины из наших резервов в разобранном состоянии тремя рейсами были доставлены самолетом Ан-124 из подмосковных Луховиц на военный аэродром "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице.



Видимо, в том числе и от тех же наших безоглядных щедрот, в 2021 году, после ремонта и модернизации до "версии 9.13" на авиаремонтном заводе в Барановичах, к ним добавилась четверка белорусских МиГ-29. Способ доставки был выбран тот же - на российском Ан-124, каждый летный час которого стоит не менее 25 тысяч евро.



Таким образом, общий парк исправных и готовых к бою истребителей типа МиГ-29 в балканской республике увеличился до 14 единиц.



Очевидно весьма удовлетворенный этим президент Вучич тогда признал, что поставка истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технической помощи Сербии может вызвать мощное внешнеполитическое давление на Белград. Однако заявлял: его республика не прекратит усиливать свою обороноспособность в сфере ВВС и ПВО с помощью друзей из Москвы.



Вучич, скорее всего, и вправду намеревался двигаться в том же направлении. Во всяком случае, явно не случайно через три года после отправки наших МиГ-29 в Батайницу на территории Сербии наша страна организовала и провела первые в истории российско-сербские военные учения по противовоздушной обороне "Славянский щит-2019".



В ходе которых посланцы Белграда смогли лично, сидя за пультами российских боевых машин, убедиться в превосходных тактико-технических возможностях наших ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРАК "Панцирь-С1". Которые специально для этого были нами переброшены из-под Астрахани на Балканы.



Хозяевам учений это было особенно важно потому, что соседняя с Сербией и не очень дружественная к ней Хорватия ровно за полтора года до знаменательных учений объявила о намерении закупить у Израиля 12 истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 30 Fighting Falcon (Barak); десять одноместных F-16C и пару двухместных F-16D. Взамен тогда все еще летавших МиГ-21бис советского производства. Это означало, что потенциальный противник сербов решил резко усилить свою воздушную мощь.



Потом, правда, указанная сделка у израильтян и хорватов сорвалась. Но кто это мог знать, когда российские зенитные ракеты одна за другой стартовали в небо в ходе "Славянского щита-2019"?



Поэтому Белград относился к маневрам со всей серьезностью. И с изумлением увидел, как 14 сербских реактивных боевых самолетов, имитировавших действия противника, были все до единого условно сбиты системой С-400. Причем - в течение лишь трех минут. Всего по ним было выпущено 26 ракет. То есть - меньше стандартных двух ракет на каждую цель.



Как результат - в 2020 году сербы закупили у нас первые ЗРАК "Панцирь". И тут же объявили, что не возражали бы и против обзаведения крайне дорогими, но очень эффективными "Триумфами". Несмотря на то, что стоимость всего одного дивизиона С-400 составляет около полумиллиарда долларов. Иными словами - почти весь оборонный бюджет республики на год.



Поэтому Белград на первых порах вел речь всего о полке "Триумфов". И то - в рамках долгосрочного кредитования со стороны Москвы.



Но тут уж буквально взбеленились США. Которым было вовсе ни к чему, чтобы на Балканах, посреди Европы, появилась дальнобойная система ПВО, из района Батайницы перекрывающая половину Хорватии, целиком Косово, значительные части Венгрии, Болгарии, Румынии, Северной Македонии, Албании и немалую часть акватории Адриатического моря.



Сложно даже представить, что пришлось выслушать Вучичу от Вашингтона. Итогом 6 ноября 2019 года стало заявление сербского лидера об отказе от сделки.



В качестве компромисса Сербия в конце 2020 года все-таки приобрела зенитные ракетные комплексы большой дальности. Но не русские С-400, а китайские HQ-22 (FK-3). В апреле 2022 года они были доставлены на Балканы китайскими тяжелыми транспортными самолетами Y-20.



Тогда, скорее всего, многим в Москве, прежде очарованным речами Вучича, впервые показалась: "Говорит красиво. Но не орел!". Заключенная на этой неделе сделка с Францией о приобретении у нее 12 "Рафалей", с рассказа о которой мы и начала этот разговор, стала наглядным подтверждением обоснованности возникших в России сомнений.



Но ладно бы только покупкой сербами остро конкурирующих с российскими истребителями на международных рынках "Рафалей" все бы и ограничилось. Есть основания полагать, что в Белграде на днях были подписаны некоторые дополнительные документы, в которых все выглядит значительно хуже и для них, и для нас.



Для убедительности дальше сошлюсь на достаточно информированное американское интернет-издание Military Watch.



По его сведениям, "эксплуатация истребителей Rafale поставит Сербию в зависимость от Франции в части поставок запасных частей и боеприпасов. Поскольку известно, что Париж установил на свои самолеты и ракеты воздушного базирования аварийные блокираторы, чтобы предотвратить их использование против интересов Франции (а значит и блока НАТО - авт.). Французское оружие дальнего действия с воздуха также зависит от американского GPS-наведения. А это означает, что управляемые удары сербскими самолетами будут невозможны, если Вашингтон прекратит их техническую поддержку".



Напомню: Вучич согласился на все эти блокировки вскоре после того, как его страна отметила скорбную 25-ю годовщину начала бомбардировок Югославии со стороны НАТО! Однако и это еще не все.



На днях директор Института международных политических и экономических стратегий РФ и член фракции "Единая Россия" в нашем парламенте Елена Панина обнародовала еще одну обжигающую информацию на ту же тему. Оказывается, Париж согласился "скостить" Белграду 390 миллионов долларов (напомню - из трех миллиардов) за свои "Рафали" при том условии, что сербы до конца 2024 года передадут 36 МиГ-29 французам.



К чему "лягушатникам" подобная радость? Ну, это просто детский вопрос! Конечный адресат самолетов понятен. Каждому, интересующемуся политикой, известно, кто больше всего заинтересован в бывших советских военных самолетах этого типа - Украина. Заботливо опекаемая и вооружаемая НАТО.



Панина пишет: "Вряд ли на данное действие у Белграда есть разрешение от российских властей. Сертификат конечного пользователя в сделках с оружием предполагает разрешительный, а не уведомительный характер. Однако практика показывает, что в торговле оружием России нет смысла уповать на правовые нормы. Если это будет нужно Западу, они тут же будут нарушены".



Несомненно ощущающий всю щекотливость положения, в которое попал, Вучич мгновенно "пошел в отказ": "Я видел, как некоторые говорили, что мы будем отправлять наши „МиГи" на Украину. […] Я бы никогда этого не сделал".



Его поддержал министр обороны Сербии Братислав Гашич: "Это очередная вопиющая ложь и неправда, цель которых исключительно в том, чтобы бросить тень на приобретение 12 абсолютно новых многоцелевых боевых самолетов Rafale четвертого поколения. „МиГи", которыми владеет Сербия, являются сербскими, и мы никогда никому их не отдадим".



Но вот незадача. 4 сентября российская газета "Коммерсант" сообщила странную, на первый взгляд, новость. В тот же день для незапланированной ни в одном из графиков встречи с Владимиром Путиным аж во Владивосток, где президент РФ участвовал в Восточном экономическом форуме, примчался сербский вице-премьер Александр Вулин.



По утверждению "Коммерсанта", на сайте сербского правительства встреча во Владивостоке вплоть до среды не значилась.



Московская газета приводит такой комментарий нежданной владивостокской встречи от белградского политолога Жарко Ковача: "Путин никогда особо не доверял Вучичу, поскольку, очевидно, знает содержание его переговоров с западными лидерами. И Вучич использует вице-премьера Вулина как своего посланника, чтобы смягчить позицию российского президента. У Сербии нет двух политик в отношении России, а есть одна - лицемерная".



Жестко? А как еще, если, скажем, еще в минувшем июле британская The Financial Times сообщила, что Сербия через третьи страны тайно поставила на Украину, которая третий год насмерть бьется с Россией, боеприпасов самых дефицитных для Киева "советских" калибров на прямо-таки умопомрачительные для столь маленькой балканской республики на 800 миллионов долларов?



Что тогда ответил пойманный за руку наш "славянский брат" Вучич? "Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию… Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают - это их работа… Даже если я знаю (где находятся боеприпасы - авт.), это не моя работа. Моя работа в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами. Что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать".



Предельно цинично, на мой взгляд. Зато честно.



Так стоит ли удивляться, если где-нибудь в начале 2025-го бывшие сербские МиГ-29 станут наносить по нашим войскам штурмовые удары?



Впрочем - вот еще без какого пояснения, видимо, не обойтись. Как уже сказало, после "подарков" Москвы и Минска в распоряжении Белграда оказалась эскадрилья в 14 боеготовых МиГ-29. Откуда же Вучичу брать 36 таких машин, чтобы (если утверждения Елены Паниной и еще многих ее единомышленников в нашей стране и за рубежом - правда), передавать их сначала Парижу, а затем Киеву?



Тайны здесь никакой. Ведь когда мы говорим о 14-ти сербских истребителях, то имеем ввиду лишь те из них, что в состоянии воевать. А сколько их в неисправном состоянии со времен Югославии может стоять у забора в той же Батайнице? Это известно только узким специалистам в Белграде. И, скорее всего, - теперь еще в Париже и Киеве.



А из пары-тройки свезенных со всей Восточной Европы, но годами нелетающих самолетов, сделать один более или менее готовый подняться в воздух… За время проведения нашей СВО украинцы в таком деле, несомненно, сильно поднаторели. Источник - СвободнаяПресса

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