Игорь Кармазин: Перетягивание Кабула: страны Центральной Азии налаживают связи с "Талибаном"

14:33 09.09.2024 Перетягивание Кабула: страны Центральной Азии налаживают связи с "Талибаном"

Киргизия исключила афганское движение из списка террористов



Игорь Кармазин



Власти Киргизии перестали считать движение "Талибан" (организация под санкциями ООН) террористическим, чиновники при этом свое решение никак не прокомментировали, но в Кабуле уже похвалили Бишкек за шаг навстречу. В целом в Центральной Азии в последнее время заметно улучшилось отношение к афганским властям. Казахстан тоже вычеркнул талибов из списка террористов, а Узбекистан стремительно наращивает двустороннюю торговлю. "Известия" разбирались в том, почему это происходит.



Киргизия перестала считать талибов террористами



Генпрокуратура Киргизии обновила список запрещенных в стране организаций, главной сенсацией стало то, что в перечне не упоминается движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено). Правительство и силовые структуры при этом никак произошедшее не прокомментировали, официальных сообщений об изменении статуса талибов тоже не поступало.



Более-менее обстоятельно на вопросы журналистов ответил только замглавы Госкомиссии по делам религии Азамат Юсупов. "Мы к этому отношения не имеем. Сейчас, с учетом последних изменений в Афганистане, "Талибан" могли исключить из списка террористических организаций", - отметил он. Киргизские СМИ при этом уверяют, что в судебных органах и генпрокуратуре все вопросы игнорируют.



В свою очередь, МИД Афганистана уже похвалил Бишкек за "шаг навстречу". "Приветствуем решение Кыргызстана, которое идет в унисон с дружественными действиями ряда других стран. Происходящее говорит о растущем признании нашего правительства на региональном и международном уровнях, устраняет барьер для укрепления двусторонних отношений", - отмечается в заявлении.



Интересно, что до последнего времени Бишкек и Кабул практически не контактировали, единственной темой оставались периодические поставки гуманитарной помощи. Киргизия с 2021 года передала несколько партий грузов, адресатами выступали этнические киргизы, которые живут в северных провинциях Афганистана. В последний раз Бишкек отправил лекарства и продукты питания тем, кто пострадал от разрушительного землетрясения в конце прошлого года. Теперь, вероятно, двусторонних контактов станет больше.



В соседних странах отношение тоже меняется



В Центральной Азии - пять стран, по отношению к "Талибану" они делились на две части. Казахстан, Киргизия и Таджикистан до последнего времени считали движение террористическим и запрещенным, то есть не вели никаких формальных переговоров. Узбекистан и Туркменистан относились к талибам мягче - террористами не считали, хотя их власть в Афганистане тоже не признавали, контакты ограничивали.



В последнее время, однако, ситуация стала меняться. Например, Узбекистан начал постепенно налаживать диалог, Ташкент и Кабул стали регулярно обмениваться представительными делегациями. Так, в конце августа афганскую столицу посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, вместе с ним приехали некоторые министры.



В ходе визита стороны подписали 35 соглашений на общую сумму $2,5 млрд, договорились в том числе отменить таможенные пошлины на некоторые товары. Участники переговоров отметили неуклонный рост взаимной торговли. Известно, что в первом полугодии нынешнего года товарооборот Узбекистана и Афганистана составил $572 млн, это на 18% больше, чем за такой же период прошлого года.



В начале сентября в Ташкенте заговорили о том, что талибам надо помочь в борьбе с терроризмом. "Афганская спецслужба находится на передовой этой борьбы и добивается определенных результатов. Нельзя оставлять наших партнеров наедине с данной проблемой, врага нужно побеждать вместе, исходя из принципа неделимости безопасности", - заявил глава узбекской СГБ Абдусалом Азизов.



Соседний Туркменистан также расширяет контакты. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил $481 млн, основной интерес Ашхабада на афганском направлении состоит в том, чтобы сдвинуть с мертвой точки проект газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия). По этому поводу стороны проводят регулярные переговоры, в конце августа на госгранице встретились министры иностранных дел.



Среди более непримиримых оппонентов "Талибана" тоже есть подвижки. В начале июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Астана вычеркнула афганское движение из списка террористов и собирается наладить экономическое сотрудничество. Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин после этого говорил, что в планах - довести товарооборот до $3 млрд в год, для этого в том числе будут проводиться специальные выставки и бизнес-форумы.



Судя по всему, теперь свою позицию поменяла Киргизия. Таким образом, в жесткой оппозиции талибам остается только Таджикистан. Президент страны Эмомали Рахмон не раз подчеркивал, что Душанбе требует от соседей создать инклюзивное правительство, то есть включить в правящую группу этнических таджиков, которые составляют примерно треть населения Афганистана. При этом определенные экономические контакты сохраняются, главным моментом остается экспорт таджикской электроэнергии.



В Центральной Азии хотят торговать с Афганистаном



Власть в Афганистане сменилась в 2021 году. Когда американский контингент спешно покинул страну, ему на смену пришли боевики-талибы. Весь мир тогда облетели кадры из кабульского аэропорта, где отчаявшиеся люди пытались сесть на взлетающие самолеты, а некоторые цеплялись за шасси.



Большую часть иностранных посольств тогда эвакуировали, ни одна страна мира не признала новую афганскую власть. Претензий к талибам было несколько, одна из них - многочисленные нарушения прав человека. Так, женщинам в Афганистане запретили учиться сначала в университетах, а потом и в средних школах, запретили выходить на улицу без сопровождения мужчин, обязали носить паранджу, которая полностью закрывает тело и лицо, даже глаза должна скрывать специальная вуаль.



Спустя три года ситуация никак особенно не поменялась, наоборот, появляются новые запреты. Так, в конце августа афганские власти признали интимным не только женское тело, но и голос, в связи с этим женщинам запретили говорить и петь в общественных местах. На все критические замечания в Кабуле отвечают, что Афганистан не следует сравнивать с другими странами. "Мы хотим, чтобы международные институты, государства и лица уважали наши религиозные ценности", - отмечают в министерстве по пропаганде добродетели.



Тем не менее в мире и, в частности, в Центральной Азии отношение к происходящему постепенно смягчается. С одной стороны, за прошедшие три года стало понятно, что "Талибан" пришел к власти в Афганистане всерьез и надолго. Если сначала казалось, что в республике может вспыхнуть новый виток гражданской войны, то теперь ясно, что талибы установили в стране хоть и своеобразный, но порядок.



Кроме того, талибы постоянно подчеркивают, что не имеют претензий к соседним государствам, не собираются ни на кого нападать, каких-то конкретных доказательств их причастности к терактам тоже не появляется. Более того, нынешний Афганистан сам страдает от терроризма. Например, 2 сентября в Кабуле смертник привел в действие взрывное устройство, погибли шесть человек.



Наконец, без участия Афганистана невозможно реализовать важные торгово-экономические и логистические проекты. Так, Узбекистан вынашивает идею Трансафганской железной дороги, которая соединит республику и всю Центральную Азию с пакистанскими портами на Аравийском море, позволит выйти на рынки Южной Азии. Туркменистан крайне заинтересован в создании трубопровода ТАПИ, чтобы поставлять газ Индии. Киргизия и Таджикистан занимаются инициативой CASA 1000, в рамках которой хотят экспортировать на юг электроэнергию. Понятно, что без нормальных отношений с Афганистаном все эти идеи останутся на бумаге.



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Что говорят эксперты



Политолог Рустам Бурнашев считает сближение стран региона с Афганистаном вполне логичным.



- В Казахстане откровенно объясняли свою позицию, президент Токаев говорил, что для страны важно развивать торгово-экономическое сотрудничество с Афганистаном, а нынешний режим в стране будет, видимо, долгосрочным. От киргизской стороны мы пока комментариев не слышали, но, вероятно, мотивы такие же. В целом все очень прагматично: странам Центральной Азии нужны нормальные отношения с Кабулом. Флагманом в этом вопросе пока выглядит Узбекистан, который уже наладил довольно серьезную торговлю. Думаю, другие страны региона хотят пойти по этому же пути, - объясняет он.



Востоковед Аждар Куртов тоже считает происходящее закономерным процессом.



- Афганистан остается одной из беднейших стран, талибы заинтересованы в расширении международных контактов, налаживании какого-то сотрудничества. Со свой стороны, страны Центральной Азии считают, что Афганистан может стать хорошим рынком сбыта для их продукции. К тому же в регионе обращают внимание на поведение крупных держав. В начале года Китай принял назначенного талибами посла, обсуждается эта тема и в Российской Федерации, - подчеркивает он. Источник - Известия

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