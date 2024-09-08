Узбекистанец Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии по ЦентрАзии

14:40 09.09.2024

Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону. В отличие от предыдущей должности (вице-президент по организации юношеской Азиады в Ташкенте) нынешний пост является постоянным. Генсек НОК Узбекистана Ойбек Касимов стал членом Комитета ОСА по этике.



