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Узбекистанец Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии по ЦентрАзии
14:40 09.09.2024

Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону. В отличие от предыдущей должности (вице-президент по организации юношеской Азиады в Ташкенте) нынешний пост является постоянным. Генсек НОК Узбекистана Ойбек Касимов стал членом Комитета ОСА по этике.



Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии (ОСА) по Центральноазиатскому региону, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.

Выборы на руководящие должности ОСА прошли в рамках 44-й генеральной ассамблеи организации 8 сентября в Нью-Дели. Президентом ОСА был избран Раджа Рандхир Сингх, ранее временно исполнявший обязанности главы совета.

Были также определены вице-президенты по пяти регионам.

Центральноазиатский регион ОСА включает Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Афганистан.

Отабек Умаров ранее занимал должность вице-президента по организации юношеских Азиатских игр в Ташкенте в 2025 году. Эта должность временная, ее полномочия завершатся с окончанием игр. Новая должность является постоянной, что, как отметили в НОК, закрепляет за представителем Узбекистана ответственность за развитие олимпийского движения в Центральной Азии.

В ходе мероприятия Отабек Умаров отметил, что спорт азиатских стран получает все большее признание на мировой арене, на что указывают результаты Олимпийских игр в Париже, где четыре государства региона вошли в топ-15. Он также подчеркнул, что достижения делегации Узбекистана на этих Играх стали возможными благодаря поддержке президента страны в области спорта. Умаров выразил намерение оправдать доверие и способствовать распространению олимпийских ценностей в регионе.



Кроме того, в рамках генассамблеи ОСА генеральный секретарь НОК Узбекистана Ойбек Касимов избран членом Комитета по этике ОСА.

Ойбек Касимов, будучи юристом по специальности, ранее работал в этой сфере и является заместителем председателя юридического комитета Азиатской конфедерации футбола (АФК). Его работа будет заключаться в защите прав спортсменов из Азии и поддержке городов, принимающих крупные спортивные мероприятия.

Источник - Газета.uz
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