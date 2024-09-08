США и Израиль: союз серийных убийц, - Сергей Кожемякин

15:02 09.09.2024 США и Израиль: союз серийных убийц



Предгрозовая атмосфера на Ближнем Востоке в любой момент может обернуться большой войной. Израиль и США все делают для эскалации, усиливая террор в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, разжигая конфликт в Ливане.



"Издержки" геноцида



В искусстве провокации и перекладывания собственной вины на других капитал достиг виртуозности. Казавшийся когда-то верхом вероломства поджог рейхстага многократно превзойден последователями Геббельса, четко следующими его постулату о том, что в пропаганде главное не правда, а эффект. Владея средствами манипулирования сознанием, империалисты научились представлять палачей в роли жертв и наоборот.



Спустя почти год после начала конфликта израильские власти продолжают негодовать по поводу нападения на приграничные территории и требовать возмездия. То, что удары по сектору Газа унесли уже в 50 раз (!) больше жизней, чем октябрьская атака ХАМАС, для них несущественно. 41 тысяча погибших и до 20 тысяч пропавших без вести палестинцев не стали ни для Израиля, ни для поддерживающих его стран равнозначными потерями. Там называют это "необходимыми издержками" для обеспечения безопасности еврейского государства.



Напомним: бойня происходит на клочке земли площадью в два с лишним раза меньше, чем территория Москвы внутри МКАД. Покинуть регион населению не разрешается, что обрекает 2,1 млн человек на гибель от бомб, снарядов, голода и болезней. Только за первые полгода израильской агрессии на сектор Газа было сброшено 75 тыс. тонн боеприпасов - больше, чем за два года массированных немецких бомбардировок Великобритании. Безопасных мест в регионе фактически не осталось. "Гуманитарные зоны", составлявшие в начале вторжения 230 квадратных километров, сокращены до 35.



В крови палестинцев запачканы большинство западных стран, снабжающих Израиль боеприпасами и выдающих ему индульгенции на преступления. Одни Соединенные Штаты осуществили более ста морских и пять сотен авиарейсов, доставив союзнику 50 тыс. тонн оружия и боеприпасов. Не прекращают военно-техническое сотрудничество с Тель-Авивом европейские страны.



Циничным притворством являются на этом фоне призывы к перемирию. Вместе с Египтом и Катаром Вашингтон записал сам себя в посредники, в августе его представители объявили о скором соглашении. "Израиль принял предложения о перемирии, теперь ХАМАС должен сделать то же самое", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Палестинские движения разоблачили фальшивое дружелюбие, отметив, что в проект перемирия включены заведомо невыполнимые условия. Среди них - сохранение присутствия израильских войск на границе сектора Газа с Египтом и в "коридоре Нецарим", разделяющем регион на северную и южную части, а также контроль над передвижением местных жителей. "США просто выигрывают время для Израиля, чтобы продолжать геноцид", - подчеркнули представители ХАМАС.



О нежелании правительства Биньямина Нетаньяху прекращать конфликт заявил и постпред Палестины при ООН Рияд Мансур. "Всякий раз, когда от него требуют прекращения огня, Израиль отвечает резней, подобной той, что произошла в школе "Ат-Табиин". Его послания о нежелании прекращать войну становятся все более отвратительными", - указал дипломат. Под обломками упомянутой школы в августе погибли более ста человек. На них обрушились три 900-килограммовые бомбы.



Расширение террора



В израильском правительстве этот бесчеловечный сценарий сочли успешным, решив распространить его на Западный берег реки Иордан. Как заявил глава МИД Исраэль Кац, "там мы должны бороться с угрозой так же, как боремся с террористической инфраструктурой в Газе, включая временную эвакуацию палестинских жителей". "Это тотальная война, и мы должны победить в ней", - прибавил он. Слова были сказаны 28 августа, после начала масштабного израильского рейда в трех районах Западного берега: Дженине, Тулькарме и Тубасе. Помимо бронетехники, в нем участвует авиация. Только за первую неделю погибли более тридцати палестинцев. Военные блокировали больницы и не пускали к раненым машины "скорой помощи", отмечены случаи использования ими палестинских семей в качестве живого щита.



Официальным предлогом стали "происки Ирана", который якобы "работает над созданием террористического фронта". Куда вероятнее, что Израиль решил показать отношение к недавнему вердикту Международного суда ООН. Еще до начала конфликта в секторе Газа Генеральная Ассамблея направила туда запрос для анализа ситуации на палестинских территориях. Решение оказалось крайне неприятным для Тель-Авива. В нем подчеркивается, что Израиль не имеет права на суверенитет над какой-либо частью Палестины, включая Западный берег и Восточный Иерусалим, а их оккупация, дискриминация местного населения и эксплуатация ресурсов нарушают международное право. "Государство Израиль обязано как можно скорее положить конец своему незаконному присутствию", - призвали судьи. Также в вердикте содержатся требования вывода еврейских поселений и выплаты репараций палестинцам за многолетний ущерб.



В израильском правительстве отнеслись к документу с неприкрытой издевкой. Нетаньяху заявил, что "еврейский народ не может быть оккупантом на своей земле", включающей "нашу вечную столицу Иерусалим" и "унаследованные нами от предков Иудею и Самарию" (так в Израиле именуют Западный берег). Еще резче высказались члены кабмина от религиозных партий. "Никакое антисионистское решение не остановит развитие поселений. Мы продолжим бороться против опасной идеи палестинского государства. Это миссия моей жизни", - возвестил министр финансов Бецалель Смотрич.



Подстрекаемые ультраправыми политиками еврейские поселенцы совершают вооруженные нападения на палестинцев. В августе они разгромили деревню Джит, предав огню десятки домов и машин и смертельно ранив 23-летнего жителя Махмуда Садду. Всего с октября прошлого года совершено около 1,3 тыс. нападений, убито 120 палестинцев. Общее же число погибших на Западном берегу за это время приблизилось к 700 (среди них более 150 детей), ранены 5,4 тыс., более 10 тыс. арестованы. Из-за разрушения домов силовиками и поселенцами кров потеряли около 4 тыс. жителей. Планомерно уничтожаются системы жизнеобеспечения палестинских поселений: водопровод, линии электропередачи и т.д.



Еще одной причиной ярости Израиля стало преодоление раскола между палестинскими движениями. По итогам встречи в Пекине 14 организаций, включая ФАТХ, ХАМАС и другие, договорились сформировать временное правительство национального единства. Гарантами соглашения выступили Китай, Россия, Алжир и Египет.



Чтобы найти повод для этнических чисток, израильские власти идут на провокации. Нарушая соглашение о статусе Храмовой горы в Иерусалиме, разрешающее иудеям посещать ее в определенные часы и без совершения религиозных обрядов, они устраивают настоящие вторжения. 15 августа тысячи фанатиков под руководством министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и нескольких депутатов ворвались на территорию мечети Аль-Акса. Заявив, что его цель - добиться ничем не ограниченных иудейских богослужений, политик признался в желании построить здесь синагогу и установить израильский флаг. В свою очередь министр по делам наследия Амихай Элияху объявил о выделении 2 млн шекелей (50 млн руб.) на организацию регулярных вылазок фанатиков на Храмовую гору.



Далеко не все в Израиле согласны с его превращением в расистскую диктатуру. Уровень доверия правительству рухнул ниже 20 процентов, все многочисленнее становятся митинги с требованием досрочных выборов и прекращения войны. 2 сентября страну охватила всеобщая забастовка. Власти отвечают репрессиями. В Хайфе полиция захватила офис левого альянса "Хадаш", ядром которого является Коммунистическая партия Израиля. Это произошло перед запланированной демонстрацией фильма об оккупации Палестины. Коммунисты назвали действия чиновников свидетельством околофашистской сути правящих кругов.



Яд империализма



Не довольствуясь террором на палестинских территориях, еврейские власти поджигают весь Ближний Восток. Здесь и диверсии против Ирана, включая убийство главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, и совместные с США и Великобританией авиаудары по Йемену, и бомбардировки Сирии и Ливана. Ситуация на границе с последним все больше напоминает настоящую войну. После вторжения в сектор Газа движение "Хезболла" начало ограниченный и избирательный обстрел северных районов Израиля, выбирая целью армейские базы и позиции. Ответ Тель-Авива, как водится, оказался непропорционально жестоким. Как подсчитали аналитики исследовательского центра ACLED, на начало августа из 8,5 тыс. трансграничных атак более 7 тыс. совершил Израиль. В результате ударов погибли более шестисот жителей Ливана, 112 тыс. стали беженцами. Сотни граждан отравлены токсичным белым фосфором, содержащимся в израильских боеприпасах. Даже западные репортеры вынуждены признать, что пятикилометровая приграничная полоса стала непригодной для проживания.



Чтобы оправдать свои действия, Тель-Авив перекладывает на противника собственные преступления. "Хезболла" обвинена в ракетном ударе по оккупированным Израилем сирийским Голанским высотам, в результате которого погибли 12 детей. Между тем очевидцы говорят о техническом сбое израильской системы ПВО "Железный купол". Ошибочный запуск противоракет, правда, без столь трагических последствий, происходил здесь и раньше.



Злодеяние использовано правительством Нетаньяху для новых бесчинств. Израильские ВВС нанесли удар по Бейруту, убив несколько мирных жителей и ранив более 80. Также жертвой налета стал один из руководителей "Хезболлы" Фуад Шукр. 25 августа более ста израильских истребителей совершили массированную атаку на Ливан под предлогом предупреждения ракетных обстрелов.



Вашингтон и здесь покрывает стратегического союзника. Накануне удара глава Пентагона Ллойд Остин заверил израильского коллегу Йоава Галанта в полной солидарности "перед лицом постоянных угроз, исходящих от Ирана и "Хезболлы". К берегам исламской республики отправлены две ударные группы во главе с авианосцами "Теодор Рузвельт" и "Авраам Линкольн", атомная подлодка "Джорджия" с крылатыми ракетами, американские базы усилены эскадрильей самолетов F-22.



Информационное пространство накачивается антииранскими фальшивками. Разведывательные организации США обвинили Тегеран в кибератаках на штабы Дональда Трампа и Камалы Харрис. Председатель комитета палаты представителей по разведке, республиканец Майк Тернер голословно заявил, что до конца года Иран объявит себя обладателем ядерного оружия. В МИД исламской республики в ответ напомнили, что в ее оборонной доктрине нет места производству и использованию оружия массового уничтожения.



Обвинения выглядят особенно смешными, учитывая, что вмешательство Израиля в американские выборы узаконено и приобрело невероятные масштабы. Главным агентом его интересов выступает лоббистская организация AIPAC (Американо-израильский комитет по связям с общественностью). Своей целью она провозгласила недопущение к выборам в конгресс представителей "прогрессивного крыла" Демократической партии, критикующих помощь Белого дома Израилю. Для этого лоббисты уже потратили 90 млн долл. В Нью-Йорке они перечислили 14,6 млн долл. Джорджу Латимеру, противостоявшему на праймериз "прогрессисту" Джамалу Боуману, а в штате Миссури выделили 8,6 млн Уэсли Беллу, бросившему вызов Кори Буш. Однако не все можно купить за деньги. Если Буш и Боумана AIPAC сумел снять с гонки, то Ильхан Омар, Рашида Тлаиб, Саммер Ли и ряд других критикующих Израиль политиков обеспечили себе номинацию в качестве кандидатов.



Необходимость в пропалестинских голосах после выборов не исчезнет. Если Трамп полностью и безоговорочно поддержал геноцид, то от Харрис многие ждали хотя бы осторожного осуждения Израиля. Надежды рухнули на предвыборном съезде. "Я всегда буду гарантировать возможность Израиля защищать себя. Население Израиля никогда не должно столкнуться с ужасом, который 7 октября породил ХАМАС", - заверила кандидат в президенты. Ужас, переживаемый миллионами палестинцев, упомянут ею не был. Также Харрис сообщила, что "без колебаний" примет "любые меры, необходимые для защиты от Ирана и поддерживаемых им террористов". Остановить преступления империализма может только солидарность народов мира.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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