Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности посла Казахстана в Афганистане

16:58 09.09.2024

Президент Касым-Жомарт Токаев 9 сентября 2024 года подписал указ об освобождении Алимхана Есенгельдиева от должности посла Казахстана в Афганистане, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.



"Указом главы государства Есенгельдиев Алимхан Онгарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан", – говорится в указе.



Посольство Казахстана в Афганистане было открыто в 2003 году. С апреля 2018 года послом в Афганистане был Алимхан Есенгельдиев.



