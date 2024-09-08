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|Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности посла Казахстана в Афганистане
16:58 09.09.2024
Президент Касым-Жомарт Токаев 9 сентября 2024 года подписал указ об освобождении Алимхана Есенгельдиева от должности посла Казахстана в Афганистане, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.
"Указом главы государства Есенгельдиев Алимхан Онгарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан", – говорится в указе.
Посольство Казахстана в Афганистане было открыто в 2003 году. С апреля 2018 года послом в Афганистане был Алимхан Есенгельдиев.
Ранее Токаев подписал указы о назначении новых послов в ряде стран.
Так, Данияр Сарекенов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения.
Кроме того, указом главы государства посол РК в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.
Анастасия Московчук