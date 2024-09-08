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Задержан и помещен в СИЗО... начальник Алматинского СИЗО Какимжанов
18:58 09.09.2024

КУИС прокомментировал информацию о задержании начальника СИЗО Алматы

В Казнете 9 сентября распространяется информация о задержании начальника следственного изолятора (СИЗО) Алматы Муратжана Какимжанова, сообщает Zakon.kz.
Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в КУИС МВД РК.

В ведомстве отметили, что по данному факту следственные действия проводят компетентные органы. Наряду с этим, КУИС МВД РК проводит служебную проверку.

"По результатам будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством. КУИС МВД выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям противоправных действий в своих рядах, в связи с чем будет содействовать проведению объективного и всестороннего расследования", – подчеркнули в КУИС.
Ранее стало известно, что в Казахстане задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии.

Диана Абдуллаева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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