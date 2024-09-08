Задержан и помещен в СИЗО... начальник Алматинского СИЗО Какимжанов

18:58 09.09.2024

КУИС прокомментировал информацию о задержании начальника СИЗО Алматы



В Казнете 9 сентября распространяется информация о задержании начальника следственного изолятора (СИЗО) Алматы Муратжана Какимжанова, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в КУИС МВД РК.



В ведомстве отметили, что по данному факту следственные действия проводят компетентные органы. Наряду с этим, КУИС МВД РК проводит служебную проверку.



"По результатам будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством. КУИС МВД выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям противоправных действий в своих рядах, в связи с чем будет содействовать проведению объективного и всестороннего расследования", – подчеркнули в КУИС.

Ранее стало известно, что в Казахстане задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии.



Диана Абдуллаева