Казахстан получил самый высокий кредитный рейтинг в своей истории - Baa1

19:30 09.09.2024

9 сентября 2024 года Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале международного рейтингового агентства Moody's – Baa1 с прогнозом "Стабильный", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства национальной экономики подчеркнули, 9 сентября международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Казахстана с Baa2 до Baa1, прогноз "Стабильный". Присвоенный агентством рейтинг является наивысшим за все годы независимости республики.



Повышение кредитного рейтинга Казахстана обусловлено продолжающимся улучшением институциональной и политической среды в сочетании с устойчивыми темпами диверсификации экономики. Эти факторы способствуют укреплению экономической стабильности и улучшению кредитной устойчивости до уровня стран с более высоким рейтингом.



Агентство отмечает прогресс в сферах государственного управления и борьбы с коррупцией. Продолжающиеся реформы, по мнению аналитиков, положительно влияют на политическую стабильность, гражданскую активность и прозрачность принимаемых антикоррупционных мер.



Moody's подчеркивает надежные финансовые показатели Казахстана, характеризуемые низким уровнем и высокой доступностью долга, а также взвешенную политику правительства по удержанию бюджетного дефицита на уровне 2,5-3% от ВВП. Новые реформы, включая введение новых Бюджетного и Налогового кодексов, должны повысить эффективность бюджетной политики, финансовую подотчетность и налоговые поступления.



Также в отчете отмечается увеличение доли ненефтяного сектора в структуре экономики Казахстана, которое сокращает зависимость страны от углеводородов и снижает риски, связанные с колебаниями цен на нефть и уровнем добычи.



В продолжении сказано, что эксперты Moody's положительно оценивают проводимую работу по улучшению делового климата и привлечению инвестиций, принятые меры по созданию благоприятной бизнес-экосистемы и сокращению бюрократических барьеров. Запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы поможет ускорить административные процессы.



Аналитики Moody’s также отмечают более сильные перспективы экономики Казахстана по сравнению с другими странами-производителями углеводородов. По мнению агентства, продолжающиеся реформы будут способствовать укреплению конкурентоспособности страны.



Кроме того, по мнению экспертов Moody’s, развитие транспортно-логистического сектора остается одним из ключевых факторов роста и диверсификации, что обусловлено быстрым ростом активности в сфере транзита грузов по Транскаспийскому международному торговому маршруту (Средний коридор). Перспективы Среднего коридора помогут привлекать иностранных инвесторов в различные ненефтяные сектора экономики страны, включая автомобилестроение, фармацевтику, пищевую промышленность и производство строительных материалов.



Анастасия Московчук